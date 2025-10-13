"Лекарство против смуты": эксперт о попытках Франции "натянуть треуголку маленького корсиканца" - 13.10.2025 Украина.ру
"Лекарство против смуты": эксперт о попытках Франции "натянуть треуголку маленького корсиканца"
"Лекарство против смуты": эксперт о попытках Франции "натянуть треуголку маленького корсиканца" - 13.10.2025 Украина.ру
"Лекарство против смуты": эксперт о попытках Франции "натянуть треуголку маленького корсиканца"
Политический кризис во Франции с чередой отставок премьер-министров не приведет к смене внешнеполитического курса страны, а может лишь обострить ее агрессивные устремления в отношении России. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
2025-10-13T05:00
2025-10-13T05:00
На вопрос журналиста о том, как ситуация во Франции отразится на Европе и ее внешней политике, эксперт дал однозначный ответ. "Никак. Курс в обозримом будущем останется неизменным. Единственное, что может измениться, это скорость нарастания агрессии против России, — заявил Краснов.Он пояснил, что внутренняя турбулентность может на короткое время притормозить "наполеоновские амбиции французского истеблишмента". Однако ценой этого может стать резкое ухудшение в среднесрочной перспективе.Краснов предположил, что французы еще не раз попытаются "натянуть треуголку маленького корсиканца", при этом отметив, что "приступы бонапартизма в крупных экономиках Европы не совпадают по времени, из-за чего массивная и рыхлая туша ЕС не приходит в единое движение"."Иначе нам бы уже пришлось заняться мобилизацией не частичной, а полноценной", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Краснов: Оставьте иллюзии о смене курса ЕС, мы должны серьёзно готовиться к войне с НАТО" на сайте Украина.ру.О том, как Запад провоцирует расширение украинского конфликта на всю Европу — в материале Татьяны Чугаенко и Кирилла Курбатова "Ростислав Ищенко: России надо уничтожить Украину, пока Запад не успел развязать войну в Восточной Европе" на сайте Украина.ру.
"Лекарство против смуты": эксперт о попытках Франции "натянуть треуголку маленького корсиканца"

05:00 13.10.2025
 
Политический кризис во Франции с чередой отставок премьер-министров не приведет к смене внешнеполитического курса страны, а может лишь обострить ее агрессивные устремления в отношении России. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
На вопрос журналиста о том, как ситуация во Франции отразится на Европе и ее внешней политике, эксперт дал однозначный ответ. "Никак. Курс в обозримом будущем останется неизменным. Единственное, что может измениться, это скорость нарастания агрессии против России, — заявил Краснов.
Он пояснил, что внутренняя турбулентность может на короткое время притормозить "наполеоновские амбиции французского истеблишмента". Однако ценой этого может стать резкое ухудшение в среднесрочной перспективе.
"Знаете же, лучшее лекарство против внутренней смуты — "маленькая победоносная война". Или, по крайней мере, активная подготовка к ней", — отметил эксперт.
Краснов предположил, что французы еще не раз попытаются "натянуть треуголку маленького корсиканца", при этом отметив, что "приступы бонапартизма в крупных экономиках Европы не совпадают по времени, из-за чего массивная и рыхлая туша ЕС не приходит в единое движение".
"Иначе нам бы уже пришлось заняться мобилизацией не частичной, а полноценной", — констатировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Краснов: Оставьте иллюзии о смене курса ЕС, мы должны серьёзно готовиться к войне с НАТО" на сайте Украина.ру.
О том, как Запад провоцирует расширение украинского конфликта на всю Европу — в материале Татьяны Чугаенко и Кирилла Курбатова "Ростислав Ищенко: России надо уничтожить Украину, пока Запад не успел развязать войну в Восточной Европе" на сайте Украина.ру.
8 октября, 17:24
Макрон подвел Украину. Что ждет Францию в ближайшие дниФранция вступила в острую фазу политического кризиса. Это произошло после отставки главы правительства Себастьяна Лекорню, продержавшегося на своей должности всего 27 дней — меньше, чем любой другой французский премьер
