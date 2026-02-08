Генерал Алексеев пришел в себя после покушения, его жизни ничего не угрожает - 08.02.2026 Украина.ру
Генерал Алексеев пришел в себя после покушения, его жизни ничего не угрожает
Генерал Алексеев пришел в себя после покушения, его жизни ничего не угрожает - 08.02.2026 Украина.ру
Генерал Алексеев пришел в себя после покушения, его жизни ничего не угрожает
Генерал-лейтенант Владимир Алексеев, на которого было совершено покушение, пришел в сознание в больнице. Об этом со ссылкой на источник вечером 8 февраля сообщает РИА Новости
"Он пришел в себя вчера утром, находился в тяжёлом состоянии. Разговаривает, стабилен. Угроза жизни миновала", — рассказал собеседник агентства.Утром 6 февраля в доме на Волоколамском шоссе была совершена попытка убийства Алексеева - киллер выстрелил в генерала не менее трёх раз из пистолета Макарова с глушителем, после чего скрылся и спустя несколько часов покинул страну.Алексеева экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии. Отмечается, что генерал мгновенно сориентировался в обстановке, что спасло ему жизнь.Ранее ФСБ сообщила, что исполнителя покушения Любомира Корбу задержали в Дубае и передали Москве при содействии коллег из ОАЭ. По данным СК, он уроженец Тернопольской области Украины и приехал в Россию в конце декабря для совершения теракта по заданию СБУ.Генерал-лейтенант Владимир Алексеев занимает должность первого замначальника Главного управления Генштаба ВС. В 2017 году стал Героем России.Больше информации в публикации - Покушение на Алексеева: благодарность главе ОАЭ, состояние генерала и поимка исполнителя. Итоги 8 февраля.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Генерал Алексеев пришел в себя после покушения, его жизни ничего не угрожает

23:59 08.02.2026
 
Генерал-лейтенант Владимир Алексеев, на которого было совершено покушение, пришел в сознание в больнице. Об этом со ссылкой на источник вечером 8 февраля сообщает РИА Новости
"Он пришел в себя вчера утром, находился в тяжёлом состоянии. Разговаривает, стабилен. Угроза жизни миновала", — рассказал собеседник агентства.
Утром 6 февраля в доме на Волоколамском шоссе была совершена попытка убийства Алексеева - киллер выстрелил в генерала не менее трёх раз из пистолета Макарова с глушителем, после чего скрылся и спустя несколько часов покинул страну.
Алексеева экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии. Отмечается, что генерал мгновенно сориентировался в обстановке, что спасло ему жизнь.
Ранее ФСБ сообщила, что исполнителя покушения Любомира Корбу задержали в Дубае и передали Москве при содействии коллег из ОАЭ. По данным СК, он уроженец Тернопольской области Украины и приехал в Россию в конце декабря для совершения теракта по заданию СБУ.
Генерал-лейтенант Владимир Алексеев занимает должность первого замначальника Главного управления Генштаба ВС. В 2017 году стал Героем России.
Больше информации в публикации - Покушение на Алексеева: благодарность главе ОАЭ, состояние генерала и поимка исполнителя. Итоги 8 февраля.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
