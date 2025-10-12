Западная Украина за минувшую неделю: монастыри снова захватывают, на укреплениях снова воруют

https://ukraina.ru/20251012/zapadnaya-ukraina-za-minuvshuyu-nedelyu-monastyri-snova-zakhvatyvayut-na-ukrepleniyakh-snova-voruyut-1069979701.html

Первая попытка силового захвата Почаевской Лавры не удалась, но исполнительная служба фактически ликвидировала Владимир-Волынскую епархию УПЦ МП, взяв под контроль её Свято-Успенский кафедральный собор.

Попытка захватить Почаевскую Лавру и захват кафедрального собора во Владимире-ВолынскомПосле силового захвата сотрудниками Минкульта Украины ближних и дальних пещер Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, который произошёл в конце марта 2025 года, и подачи в сентябре иска о запрете Киевской митрополии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), попытка захвата Свято-Успенской Почаевской Лавры была лишь вопросом времени.Тем более что Минюст Украины отменил решение о государственной регистрации права УПЦ МП на пользование комплексом сооружений Лавры ещё в ноябре 2018 года. Решение тогда приняли на основании жалобы Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника, который с тех пор является формальным пользователем комплекса. При этом шесть основных сооружений Почаевской Лавры (Успенский собор, Троицкий собор, монастырские кельи, архиерейский дом, колокольня и надвратный корпус) были переданы в пользование УПЦ МП ещё во времена Леонида Кучмы, в 2003 году, причём сроком на 50 лет.В последние годы киевские власти действовали против Почаевской Лавры в рамках тактики "тысячи порезов". В частности, в начале декабря 2022 года СБУ сообщила о подозрении в разжигании вражды ректору Почаевской духовной семинарии — архиепископу Шумскому Иову (Виктору Смакоузу). Ещё раньше интернет-провайдер по требованию СБУ заблокировал сайт Почаевской Лавры. А в конце ноября 2023 года сотрудники СБУ и полиции провели на территории Лавры обыск в рамках уголовного производства о якобы причастности руководства Почаевской Лавры к разжиганию национальной розни и ненависти.Однако этот обыск, очевидно, был лишь рекогносцировкой. В минувшую среду, 8 октября, силовики провели настоящую спецоперацию, попытавшись захватить комплекс сооружений Почаевской Лавры. Утром того дня полиция Тернопольской области сообщила, что её сотрудники проводят обыск во "Всехсвятской церкви" на территории монастырского кладбища, которое находится в нескольких сотнях метров от самой Лавры. Обыск проводился в рамках уголовного производства о мошенничестве — по поводу оформленных общиной УПЦ МП документов о праве собственности на храм, который является памятником архитектуры XVIII века.Но обыск Всехсвятской церкви оказался лишь прикрытием для главной операции. В течение нескольких часов полицейские накапливали в храме и на монастырском кладбище силы — причём там были люди как в форме СБУ и полиции, так и в гражданском, — а вечером все они побежали к Экономическим воротам Почаевской Лавры. Нападавшие срезали болгаркой замки на воротах, ворвались на территорию Лавры и завели туда директора Кременецко-Почаевского заповедника Василия Ильчишина. Они пытались захватить несколько построек, не допуская туда насельников Лавры.Однако им дали решительный отпор несколько десятков несовершеннолетних семинаристов, против которых нападавшие не решились применить силу. На главной колокольне и в храмах Лавры стали бить во все колокола, на их звук прибыли сотни пожилых женщин из окружающей местности, которые стали осыпать силовиков проклятиями. Оказавшись "под прицелом" камер десятков смартфонов, "штурмовая группа" поняла, что захватить Лавру неожиданно не удастся, и сбежала по тому же пути, по которому ворвалась.Сначала в полиции, формально отвечавшей за проведение обысков в храме на монастырском кладбище, отказывались признавать попытку захвата Лавры. Утром 9 октября руководитель отдела коммуникации полиции Тернопольской области Сергей Крета заявил о "приостановке следственных действий" во "Всехсвятской церкви". Однако вечером того же дня начальник Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области Сергей Зюбаненко сообщил об открытии уголовного производства "относительно фактов препятствования работе правоохранителей во время проведения следственных действий на территории Почаевской Лавры". Поскольку "Всехсвятская церковь" не находится на этой территории, это заявление тянет на явку с повинной.В настоящее время не известно о каких-либо действиях полиции в рамках нового производства в отношении Почаевской Лавры. Однако в 5:30 утра 10 октября доступ к Свято-Успенскому кафедральному собору УПЦ МП во Владимире-Волынском заблокировали десятки полицейских фургонов, после чего исполнительная служба начала "принудительное выселение религиозной общины". Государственные исполнители начали описывать имущество, заменять замки во всех дверях и опечатывать комнаты. Священникам лишь предоставили возможность забрать личные вещи."Описано 378 позиций имущества. Оно передаётся на хранение представителю балансодержателя, то есть Владимирскому городскому совету. Сейчас люди работают", — отметила руководитель группы по исполнению решения суда Оксана Ляда. Сколько времени займет полное описание имущества — пока неизвестно, добавила она.Следует отметить, что на территории Свято-Успенского кафедрального собора также действовали управление Владимир-Волынской епархии и духовная семинария УПЦ МП. То есть речь идет не просто о захвате одного храма, а о фактической ликвидации всей епархии.Во Львове расследуют хищения при строительстве укреплений. Другим областям региона приготовиться?Во Львове продолжается громкое дело о вероятном хищении сотен миллионов гривен, выделенных на строительство фортификационных сооружений в Сумской области. В деле фигурируют чиновники Львовской областной военной администрации (ОВА) и представители подрядных компаний, несколько из них уже оказались в СИЗО. Учитывая тот факт, что за строительство укреплений на Востоке отвечали военные администрации всех областей Западной Украины, это дело может стать прецедентным для всего региона.По данным львовских СМИ, 8 октября Государственное бюро расследований (ГБР) совместно с Департаментом стратегических расследований полиции сообщили о подозрении более 10 фигурантам дела. Среди них двое действующих работников управления капитального строительства (УКС) Львовской ОВА и бывший его начальник Роман Дуля, остальные — представители подрядных организаций. Следствие подозревает их в растрате и злоупотреблении служебным положением при реализации проекта, общая стоимость которого достигала 708,8 миллиона гривен. Следственные органы сомневаются в законности использования бюджетных средств.На следующий день заместитель начальника Львовской ОВА Юрий Бучко, который в 2024 году инспектировал процесс строительства в Сумской области, подтвердил, что двое работников УКСа получили подозрения в растрате имущества и служебном злоупотреблении, однако опроверг слухи об обысках в здании ОВА. На брифинге чиновник отметил, что все работы уже выполнены, а объекты — сданы в эксплуатацию."Проектированием объектов Львовская ОВА не занималась, а осуществляла только корректировку типовых проектов, предоставленных Министерством обороны. Строительством фортификационных сооружений по этим типовым проектам занимались все области Украины с апреля по июль 2024 года. Строительство проходило под контролем правоохранительных органов, а его сопровождение осуществляли представители Министерства обороны. Каждый опорный пункт введён в эксплуатацию, а объекты приняты уполномоченными подразделениями Минобороны, что подтверждает выполнение работ в полном объеме и согласно проектно-сметной документации, прошедшей необходимую экспертизу", — сообщил Юрий Бучко.Одновременно с брифингом вице-губернатора Лычаковский районный суд Львова рассматривал ходатайство по избранию мер пресечения фигурантам дела. Судебные заседания были открытыми, хотя адвокаты ходатайствовали об обратном, поскольку дело касается оборонной инфраструктуры в военное время. Однако судьи запретили присутствовавшим журналистам записывать, снимать на видео или разглашать какие-либо данные следствия, озвученные в зале суда.На данный момент известно, что в СИЗО оказались упомянутый Роман Дуля, его гражданская жена Леся Каранец, два действующих сотрудника УКСа, имена которых до сих пор не названы, и директор компании "БК Львов" Игорь Летюк. Суды назначили им меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней — с альтернативой залога в 2 миллиона гривен. Когда суд определит меры пресечения для всех фигурантов, пока неизвестно. Дело уже называют одним из самых масштабных в плане освоения средств на фортификацию в условиях боевых действий.Львовская ОВА 10 октября официально заявила, что "оказывает и продолжит оказывать максимальное содействие правоохранительным органам". Однако завершение пресс-релиза выглядит довольно странно, ведь там сказано, что "необходимо отказаться от устаревших норм и внедрить международные стандарты ценообразования, которые обеспечат справедливые цены для всех участников строительного процесса и позволят избежать как коррупционных схем, так и давления на ответственный бизнес". То есть чиновники фактически признали манипуляции с ценообразованием при строительстве фортификационных сооружений — в чём, собственно, их коллег и подозревают.Это дело может стать прецедентным для всего региона, ведь каждая ОВА на Западной Украине отвечала за строительство укреплений в одной из восточных областей. К примеру, строительные фирмы из Ивано-Франковской и Черновицкой областей получили подряды в Донецкой, строители из Закарпатья — в Запорожской, и так далее. На объекты лично выезжали губернаторы и вице-губернаторы западно-украинских областей, они же рапортовали о передаче укреплений военным. В каждом случае речь шла о сотнях миллионов гривен, в целом же в начале 2024 года Киев выделил на обустройство оборонных рубежей рекордные 17,5 миллиарда гривен. При этом ныне проверить качество выполненных работ часто невозможно, ведь укрепления находятся на подконтрольной России территории.Читайте также: Западная Украина за минувшую неделю: обострение "дружбы" с Польшей и угроза экологической катастрофы

