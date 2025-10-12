https://ukraina.ru/20251012/ptakhi-madyara-vystroili-antidronovyy-koridor-alekhin-rasskazal-o-logistike-vsu-v-kupyanske-1069958295.html

"Птахи Мадьяра" выстроили "антидроновый коридор": Алехин рассказал о логистике ВСУ в Купянске

"Птахи Мадьяра" выстроили "антидроновый коридор": Алехин рассказал о логистике ВСУ в Купянске - 12.10.2025 Украина.ру

"Птахи Мадьяра" выстроили "антидроновый коридор": Алехин рассказал о логистике ВСУ в Купянске

Подразделения ВСУ в Купянске сохраняют за собой узкую 300-метровую горловину между ж/д станцией Эстакадная и автотранспортным колледжем, где оборудован антидроновый коридор для ротации и снабжения украинских войск. Об этом пишет в своей статье полковник запаса, ветеран боевых действий автор издания Украина.ру Геннадий Алехин

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058906989_0:11:1080:619_1920x0_80_0_0_0e057a33c3d7d4864b6e5e2faf6551cb.jpg

Автор уточняет, что "птахи Мадьяра" оборудовали антидроновый коридор, по которому пытаются осуществлять ротацию и логистику.Алехин подчеркивает, что на данном участке населённый пункт Осиново для ВСУ является ключевым логистическим пунктом, отсюда идёт переброска резервов и снабжение остатков вражеских войск в Купянске. При этом снабжение осуществляется в сложных условиях постоянного огневого воздействия. "Снабжение ведётся в районе Купянска-Узлового по насыпным переправам, по которым в ежесуточном режиме наносятся огневые удары артиллерией и авиацией российской армии", — резюмирует Алехин.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ давят в Покровске и Купянске и охотятся на украинские локомотивы" на сайте Украина.ру.О боевом братстве, наградах и штурме Авдеевки — в материале Александра Чаленко Позывной "Студент": Под Авдеевкой сожгли блиндаж ВСУ. Получил ранение, а после медаль "За отвагу" на сайте Украина.ру.

