"Птахи Мадьяра" выстроили "антидроновый коридор": Алехин рассказал о логистике ВСУ в Купянске
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУТероборона ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
Подразделения ВСУ в Купянске сохраняют за собой узкую 300-метровую горловину между ж/д станцией Эстакадная и автотранспортным колледжем, где оборудован антидроновый коридор для ротации и снабжения украинских войск. Об этом пишет в своей статье полковник запаса, ветеран боевых действий автор издания Украина.ру Геннадий Алехин
"Согласно данным объективного контроля, украинские подразделения ещё сохраняют за собой 300-метровую "горловину" между железнодорожной станцией "Эстакадная" и автотранспортным колледжем", — отмечает Алехин.
Автор уточняет, что "птахи Мадьяра" оборудовали антидроновый коридор, по которому пытаются осуществлять ротацию и логистику.
Алехин подчеркивает, что на данном участке населённый пункт Осиново для ВСУ является ключевым логистическим пунктом, отсюда идёт переброска резервов и снабжение остатков вражеских войск в Купянске.
При этом снабжение осуществляется в сложных условиях постоянного огневого воздействия. "Снабжение ведётся в районе Купянска-Узлового по насыпным переправам, по которым в ежесуточном режиме наносятся огневые удары артиллерией и авиацией российской армии", — резюмирует Алехин.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ давят в Покровске и Купянске и охотятся на украинские локомотивы" на сайте Украина.ру.
О боевом братстве, наградах и штурме Авдеевки — в материале Александра Чаленко Позывной "Студент": Под Авдеевкой сожгли блиндаж ВСУ. Получил ранение, а после медаль "За отвагу" на сайте Украина.ру.
10 октября, 05:40После падения Красноармейска фронт двинется на Запад: эксперт раскрыл, почему ВСУ держатся за ДонбассЦенность северо-западного Донбасса для командования ВСУ заключается в прикрытии ключевых ж/д узлов — Барвенково и Лозовой, которые связывают Харьков и Днепропетровск, их удержание является для ВСУ важной задачей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого госуниверситета Владимир Носков
Подписывайся на