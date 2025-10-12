"Птахи Мадьяра" выстроили "антидроновый коридор": Алехин рассказал о логистике ВСУ в Купянске - 12.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251012/ptakhi-madyara-vystroili-antidronovyy-koridor-alekhin-rasskazal-o-logistike-vsu-v-kupyanske-1069958295.html
"Птахи Мадьяра" выстроили "антидроновый коридор": Алехин рассказал о логистике ВСУ в Купянске
"Птахи Мадьяра" выстроили "антидроновый коридор": Алехин рассказал о логистике ВСУ в Купянске - 12.10.2025 Украина.ру
"Птахи Мадьяра" выстроили "антидроновый коридор": Алехин рассказал о логистике ВСУ в Купянске
Подразделения ВСУ в Купянске сохраняют за собой узкую 300-метровую горловину между ж/д станцией Эстакадная и автотранспортным колледжем, где оборудован антидроновый коридор для ротации и снабжения украинских войск. Об этом пишет в своей статье полковник запаса, ветеран боевых действий автор издания Украина.ру Геннадий Алехин
2025-10-12T04:10
2025-10-12T04:10
новости
купянск
россия
геннадий алехин
мадьяр
вооруженные силы украины
бпла
беспилотники
логистика
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058906989_0:11:1080:619_1920x0_80_0_0_0e057a33c3d7d4864b6e5e2faf6551cb.jpg
Автор уточняет, что "птахи Мадьяра" оборудовали антидроновый коридор, по которому пытаются осуществлять ротацию и логистику.Алехин подчеркивает, что на данном участке населённый пункт Осиново для ВСУ является ключевым логистическим пунктом, отсюда идёт переброска резервов и снабжение остатков вражеских войск в Купянске. При этом снабжение осуществляется в сложных условиях постоянного огневого воздействия. "Снабжение ведётся в районе Купянска-Узлового по насыпным переправам, по которым в ежесуточном режиме наносятся огневые удары артиллерией и авиацией российской армии", — резюмирует Алехин.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ давят в Покровске и Купянске и охотятся на украинские локомотивы" на сайте Украина.ру.О боевом братстве, наградах и штурме Авдеевки — в материале Александра Чаленко Позывной "Студент": Под Авдеевкой сожгли блиндаж ВСУ. Получил ранение, а после медаль "За отвагу" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251010/posle-padeniya-krasnoarmeyska-front-dvinetsya-na-zapad-ekspert-raskryl-pochemu-vsu-derzhatsya-za-donbass-1069880733.html
купянск
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058906989_121:0:960:629_1920x0_80_0_0_9a9627479e8da501c2243d52f47db41a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, купянск, россия, геннадий алехин, мадьяр, вооруженные силы украины, бпла, беспилотники, логистика, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво, спецоперация, главные новости, война, война на украине
Новости, Купянск, Россия, Геннадий Алехин, Мадьяр, Вооруженные силы Украины, БПЛА, беспилотники, логистика, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО, Спецоперация, Главные новости, война, война на Украине

"Птахи Мадьяра" выстроили "антидроновый коридор": Алехин рассказал о логистике ВСУ в Купянске

04:10 12.10.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУТероборона ВСУ
Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
Читать в
ДзенTelegram
Подразделения ВСУ в Купянске сохраняют за собой узкую 300-метровую горловину между ж/д станцией Эстакадная и автотранспортным колледжем, где оборудован антидроновый коридор для ротации и снабжения украинских войск. Об этом пишет в своей статье полковник запаса, ветеран боевых действий автор издания Украина.ру Геннадий Алехин
"Согласно данным объективного контроля, украинские подразделения ещё сохраняют за собой 300-метровую "горловину" между железнодорожной станцией "Эстакадная" и автотранспортным колледжем", — отмечает Алехин.
Автор уточняет, что "птахи Мадьяра" оборудовали антидроновый коридор, по которому пытаются осуществлять ротацию и логистику.
Алехин подчеркивает, что на данном участке населённый пункт Осиново для ВСУ является ключевым логистическим пунктом, отсюда идёт переброска резервов и снабжение остатков вражеских войск в Купянске.
При этом снабжение осуществляется в сложных условиях постоянного огневого воздействия. "Снабжение ведётся в районе Купянска-Узлового по насыпным переправам, по которым в ежесуточном режиме наносятся огневые удары артиллерией и авиацией российской армии", — резюмирует Алехин.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ давят в Покровске и Купянске и охотятся на украинские локомотивы" на сайте Украина.ру.
О боевом братстве, наградах и штурме Авдеевки — в материале Александра Чаленко Позывной "Студент": Под Авдеевкой сожгли блиндаж ВСУ. Получил ранение, а после медаль "За отвагу" на сайте Украина.ру.
Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
10 октября, 05:40
После падения Красноармейска фронт двинется на Запад: эксперт раскрыл, почему ВСУ держатся за ДонбассЦенность северо-западного Донбасса для командования ВСУ заключается в прикрытии ключевых ж/д узлов — Барвенково и Лозовой, которые связывают Харьков и Днепропетровск, их удержание является для ВСУ важной задачей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого госуниверситета Владимир Носков
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКупянскРоссияГеннадий АлехинМадьярВооруженные силы УкраиныБПЛАбеспилотникилогистикаСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВОСпецоперацияГлавные новостивойнавойна на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:50Россия должна разобрать Украину на запчасти, чтобы Запад не успел организовать большую войну — Ищенко
05:40Наступает решающая фаза: Алехин рассказал, как войска сжимают кольцо окружения ВСУ в Купянске
05:30"Запустить по Москве не получится": Игорь Прокопенко развенчал миф об опасности "Томагавков"
05:20"Икона спасла 20 бойцов": ополченец "Корсар" о вере и неразорвавшейся мине в блиндаже под Славянском
05:10Проскочили через "огненные ворота": участник СВО с позывным "Корсар" про прорыв из дроновой засады
05:00"Хочешь мира — готовься к войне": эксперт призвал избавиться от иллюзий после заявлений НАТО
04:50"Америка с откатами продает оружие НАТО": Выдрин про "коррупционную карусель" Запада и властей Украины
04:40Нужны хитрости: либо леса, либо "труба" — Кутырь объяснил, почему сложно собрать ударный кулак
04:30Запас прочности ВСУ: эксперт о том, почему Украина не выдерживает давление по всей линии фронта
04:20"Если Закарпатье выступит, Будапешту придется его поддержать": Ищенко о ситуации с венграми на Украине
04:15"Мы создали Су-57 после знакомства с F-22 и F-35" — эксперт рассказал про истребители пятого поколения
04:10"Птахи Мадьяра" выстроили "антидроновый коридор": Алехин рассказал о логистике ВСУ в Купянске
04:00"Европа начинает просыпаться": телеведущий Прокопенко о последствиях выборов в Чехии
19:17"Духа нет у вас быть свободными". Что имеют в виду под "свободой" фашистские идеологи Украины и Запада
19:00Разговор Зеленского и Трампа: угроза России или Китаю? Итоги 11 октября
18:09Украинские дроны атаковали жилые кварталы Горловки в ДНР
18:08ВС РФ продвинулись на нескольких направлениях. Сводка за 11 октября
18:06Украинские дроноводы часто не жалеют целую кассету ФАБов с УМПК и вот почему
17:55Трамп и Зеленский обсудили поставки ракет "Томагавк" для Украины - Axios
17:46Губернаторы российского приграничья сообщают о новых жертвах среди мирного населения
Лента новостейМолния