Ситуация вокруг венгерского меньшинства в Закарпатье развивается по классическому сценарию межнационального конфликта, в основе которого лежит провокация против компактно проживающей общины. Об этом рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру
Политолог прямо сравнил потенциальный конфликт в Закарпатье с событиями в Донбассе. "Да, Закарпатье не Донбасс, но ситуация похожая. Нетитульная нация, компактно проживающая в регионе на границе с исторической родиной, у которой есть возможность относительно легко сепарироваться от Украины, закрыв перевалы", — заявил Ищенко.Он указал, что текущая политика Киева провоцирует жителей региона на выступления. "При этом ее провоцируют на какие-то выступления. А если Закарпатье выступит, то Будапешту придется их поддержать, даже если ему не очень хочется", — отметил эксперт. Он провел историческую параллель, напомнив, что аналогичным образом Москва поддержала Донбасс. "Это как Донбасс. Хотела Москва или нет, но она была вынуждена его поддержать гуманитаркой, оружием и добровольцами", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Даже если Украина сохранится как государство, она вступит в войну с Венгрией и Польшей" на сайте Украина.ру.О том, как власти Украины внедряют идеологию среди молодежи - в материале Егора Леева "Принцессы, нацисты и штурмовики: как Украина работает с детьми".
Ситуация вокруг венгерского меньшинства в Закарпатье развивается по классическому сценарию межнационального конфликта, в основе которого лежит провокация против компактно проживающей общины. Об этом рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру
Политолог прямо сравнил потенциальный конфликт в Закарпатье с событиями в Донбассе. "Да, Закарпатье не Донбасс, но ситуация похожая. Нетитульная нация, компактно проживающая в регионе на границе с исторической родиной, у которой есть возможность относительно легко сепарироваться от Украины, закрыв перевалы", — заявил Ищенко.
Он указал, что текущая политика Киева провоцирует жителей региона на выступления. "При этом ее провоцируют на какие-то выступления. А если Закарпатье выступит, то Будапешту придется их поддержать, даже если ему не очень хочется", — отметил эксперт.
Он провел историческую параллель, напомнив, что аналогичным образом Москва поддержала Донбасс. "Это как Донбасс. Хотела Москва или нет, но она была вынуждена его поддержать гуманитаркой, оружием и добровольцами", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Даже если Украина сохранится как государство, она вступит в войну с Венгрией и Польшей" на сайте Украина.ру.
О том, как власти Украины внедряют идеологию среди молодежи - в материале Егора Леева "Принцессы, нацисты и штурмовики: как Украина работает с детьми".
Дмитрий Краснов интервью - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
27 сентября, 06:00
Дмитрий Краснов об ультиматуме Трампа: Хотите новых санкций против России? Заплатите Венгрии за нефтьСвоих денег на войну с Россией Украине хватит до вечера, а западных – на десятилетия. А вот Трамп, убедившись, что Россия не собирается отступать от буквы Конституции и сдавать территории, счёл это за слабость
Больше материалов по теме:
НовостиЗакарпатьеУкраинаДонбассРостислав ИщенкоУкраина.руВенгриявенгры ЗакарпатьяподдержкаГлавные новостиСВОдзен новости СВОграницаэкспертыаналитикиАналитикаУкраина аналитикааналитика событий на Украине
 
