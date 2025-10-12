https://ukraina.ru/20251012/esli-zakarpate-vystupit-budapeshtu-pridetsya-ego-podderzhat--ischenko-o-situatsii-s-vengrami-na-ukraine-1069718013.html

"Если Закарпатье выступит, Будапешту придется его поддержать": Ищенко о ситуации с венграми на Украине

Ситуация вокруг венгерского меньшинства в Закарпатье развивается по классическому сценарию межнационального конфликта, в основе которого лежит провокация против компактно проживающей общины. Об этом рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Политолог прямо сравнил потенциальный конфликт в Закарпатье с событиями в Донбассе. "Да, Закарпатье не Донбасс, но ситуация похожая. Нетитульная нация, компактно проживающая в регионе на границе с исторической родиной, у которой есть возможность относительно легко сепарироваться от Украины, закрыв перевалы", — заявил Ищенко.Он указал, что текущая политика Киева провоцирует жителей региона на выступления. "При этом ее провоцируют на какие-то выступления. А если Закарпатье выступит, то Будапешту придется их поддержать, даже если ему не очень хочется", — отметил эксперт. Он провел историческую параллель, напомнив, что аналогичным образом Москва поддержала Донбасс. "Это как Донбасс. Хотела Москва или нет, но она была вынуждена его поддержать гуманитаркой, оружием и добровольцами", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Даже если Украина сохранится как государство, она вступит в войну с Венгрией и Польшей" на сайте Украина.ру.О том, как власти Украины внедряют идеологию среди молодежи - в материале Егора Леева "Принцессы, нацисты и штурмовики: как Украина работает с детьми".

