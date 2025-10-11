https://ukraina.ru/20251011/v-odnoy-grivne-sto-shakhedov-chto-vyyasnilos-v-khode-dekommunizatsii-kopeyki--1069975952.html

В одной гривне сто шахедов. Что выяснилось в ходе декоммунизации копейки

В одной гривне сто шахедов. Что выяснилось в ходе декоммунизации копейки - 11.10.2025 Украина.ру

В одной гривне сто шахедов. Что выяснилось в ходе декоммунизации копейки

В начале октября Верховная Рада зарегистрировала законопроект об изменении названия разменной монеты "копейка". Её решили назвать "шагом" – с целью "восстановления исторической справедливости, содействия дерусификации и возрождения национальных традиций Украины"

2025-10-11T16:01

2025-10-11T16:01

2025-10-11T16:01

эксклюзив

украина

москва

киев

артем скоропадский

симон петлюра

владимир зеленский

верховная рада

институт национальной памяти

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103159/12/1031591235_0:355:1920:1435_1920x0_80_0_0_2233bf0d9dfee9b9e244ab047e6bf674.jpg

Согласно архивно-археологическим данным, копейка известна на территории нынешней Украины ещё с XVI века. Так называли "копейную деньгу" – небольшую серебряную монету с изображением "ездеца" – всадника, сжимавшего в руке копьё, которого чаще всего ассоциируют с образом святого Георгия Победоносца.Копейка вошла в широкий обиход в 1535 году. Великая московская княгиня Елена Глинская провела реформу, направленную на унификацию денежной системы и борьбу с обрезыванием серебряных монет, которым активно занимались в ту эпоху мошенники. Обращение старых монет запретили, а взамен ввели новые "копейные деньги", которые чеканились в Новгороде, Москве и Пскове.С тех пор копейки прекрасно знали и в Киеве, и во Львове, где тогда господствовали литовцы и сменившие их поляки. Местные жители были людьми своего времени – они не особо интересовались, где была отчеканена монета, что на ней написано и изображено. Важным был только вес и качество серебра. Поэтому копейку охотно использовали в расчетах, а её название прочно укоренилось на Киевщине, Полтавщине, Черниговщине, Черкащине, на Запорожье и даже в Галичине.Слово "шаг" появилось в обиходе позднее – примерно в XVII-XVIII веках. Сначала так называли польскую серебряную монету стоимостью в три гроша, а впоследствии её название перенесли на российскую серебряную монету достоинством в полкопейки, которую чеканили с 1839 по 1848 год на монетных дворах в Варшаве и Санкт-Петербурге. Но "шаг" всегда являлся диалектным словом, и его редко употребляли за пределами правобережных губерний.В 1917-1918 годах название "шаг" печатали на почтовых марках Украинской народной республики, которые пытались использовать в качестве суррогатных разменных денег. Затем оно появилось на таких же недолговечных бумажных денежных знаках марионеточной "державы" немецкого ставленника Павла Скоропадского.Киевлянам было плевать, как называются эти смешные бумажки. Ведь они рисовали их кисточками и красками, не особо переживая насчёт точности изображения – о чём вспоминал впоследствии Константин Паустовский:Слово однозначно не прижилось, и Украина забыла про "шаги" на долгие десятилетия – вплоть до начала девяностых, когда его стали навязывать в качестве названия для разменной монеты в новом украинском государстве.Это делалось с подачи представителей националистической диаспоры, обосновавшихся в Западной Европе, в Соединённых Штатах Америки и в Канаде – потому что диаспоряне считали постсоветскую Украину преемницей квазигосударственных образований Петлюры и Скоропадского.В 1992 году была отчеканена пробная партия монет достоинством в 1 шаг и 50 шагов. Однако попытки "шагизации" украинской валюты вызвали тогда достаточно активный протест, который основывался не столько на идеологических разногласиях, сколько на соображениях здравого смысла.Критики указывали на то, что слово "шаг" является для жителей Украины совершенно непривычным и звучит для граждан смешно. "Сто шагов к нищете", – иронично говорили в Киеве о перспективах введения новой украинской валюты – гривны. А депутаты в Верховной Раде, которые ещё не утратили в те времена адекватность, справедливо напоминали, что слово "копейка" существует в украинском языке несколько веков и давно укоренилось в общественном сознании местного населения.В итоге от "шагов" отказались – вплоть до 2024 года, когда Национальный банк Украины потребовал декоммунизировать название копейки. Хотя эта инициатива выглядела для украинских граждан циничным пиаром. Потому что на фоне постоянной девальвации гривны власти вывели из обращения монеты достоинством в 1, 2, 5 и 25 копеек, а также начали изымать из обращения десятикопеечные монеты.Украинская копейка умирала – но её всё равно решили переименовать назло Москве, потому что инициатива Национального банка заслужила одобрение у Зеленского. Украинские историки сразу приступили к углублённому изучению истории "шага", рассчитывая получить за это поощрительные плюшки от государства. И внезапно выяснилось, что в этом названии скрывается не меньше антиукраинской зрады, чем в "имперско-советском" слове "копейка".Ранее считалось, что слово "шаг" происходит от названия монеты "шеляг", известной в Киевской Руси и Польше ещё с Х века. Её название выводится от древнегерманского слова scilling, которое восходит к римской монете солид, и дошло до наших дней в названии британского и австрийского шиллинга.Такая версия нравилась украинским националистам, потому что она подчеркивала давние контакты между Западной и Восточной Европой – хотя эти связи были тогда примерно такими же равноправными и справедливыми, как сейчас. Ведь известно, что слово "шеляг" появилось на Руси благодаря викингам. А они называли так арабские серебряные дирхемы, выменивая восточные монеты на славянских рабов, отловленных на Припяти и Днепре.Однако украинский историк Владислав Безпалько опубликовал в прошлом году убедительное научное исследование, доказывая, что "шаг" является слегка изменённой версией названия персидской монеты "шахи", которую, вслед за шахами, начали чеканить правители Османской империи. Она была хорошо известна на территории вассального от Порты Молдавского княжества и в течение нескольких веков находилась в обращении на подконтрольных Польше территориях правобережной Украины.С этим утверждением был вынужден согласиться даже недавно назначенный глава Института национальной памяти Александр Алферов – активный сторонник декоммунизации копейки.Таким образом, будущее название украинской разменной монеты имеет непосредственные исторические связи с Ираном, который демонизируется на Украине в качестве союзника Москвы и противника коллективного Запада.И можно не сомневаться, что после переименования копейки это обстоятельство станет темой ехидных анекдотов – например, о том, что в одной гривне помещаются сразу сто "шахедов".Читайте также: Экономика Украины и война: "кайфующие" украинцы, деэлектрификация и дегазификация страны

украина

москва

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Котвицкий

Сергей Котвицкий

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Котвицкий

эксклюзив, украина, москва, киев, артем скоропадский, симон петлюра, владимир зеленский, верховная рада, институт национальной памяти