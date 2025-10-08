https://ukraina.ru/20251008/ekonomika-ukrainy-i-voyna-kayfuyuschie-ukraintsy-deelektrifikatsiya-i-degazifikatsiya-strany-1069778787.html

Экономика Украины и война: "кайфующие" украинцы, деэлектрификация и дегазификация страны

Главной темой минувшей недели можно назвать возобновление массированных ударов ВКС России по объектам украинской электроэнергетической и газовой инфраструктуры: прилетало много, кучно и по всем прифронтовым областям.

На этом фоне остальные новости ушли в тень, хотя их и хватало. Отожгли губернатор Ким и Кабмин в целом. Ким принялся рассуждать о "кайфующих" украинцах, а Кабмин заткнул бюджетную дыру на этот год ещё не перечисленными деньгами Евросоюза.Читайте об этих и иных новостях украинской экономики в традиционном обзоре по средам.Региональные блэкаутыСудя по всему, конец сентября-начало октября 2025 года станет очередным периодом резкой активизации ударов ВКС России по украинской энергетической инфраструктуре.Первая волна была в октябре-ноябре 2022 года в рамках ответа на теракт на Крымском мосту. Затем — с января 2023 по декабрь 2023 года — стороны воздерживались от ударов. Но в декабре 2023 года ВСУ несколько раз погружали во тьму Донецк, а затем вторглись в Белгородскую область накануне президентских выборов.Возобновившиеся удары ВКС в марте 2024 года привели к потере львиной доли тепловой и гидрогенерации Украины и жесточайшим отключениям электроэнергии в июле-августе 2024 года. За год специалистам удалось восстановить многие повреждённые объекты. Но после отказа Украины продлевать контракт на транзит газа в Европу, ВКС переключились на газовые промыслы и инфраструктуру украинской газотранспортной системы, сократив примерно наполовину объём украинской газодобычи.Теперь же идёт третья волна ударов по электроэнергетической инфраструктуре, которая существенно отличается от предыдущих.Во-первых, украинская электроэнергетика скукожилась с пиковых 50 с небольшим гигаватт мощности до примерно 14–15 ГВт, то есть чуть больше чем в три раза. Заодно — по мере накопления ущерба от ударов по электроподстанциям — упрощались и становились менее надёжными связи между разными частями украинской энергосистемы. Безусловно, многие объекты восстанавливались, часть нагрузки (особенно весной и летом) тянули возобновляемая энергетика (ВИЭ и СЭС) и, при необходимости, мобильная генерация.Во-вторых, если в ходе первых двух волн ударов приходилось использовать дорогостоящие ракеты, то теперь эти задачи можно решать с помощью БПЛА "Герань-2". БПЛА дешевле, производятся массово, запускать их проще чем крылатые ракеты (не требуются бомбардировщики и корабли), а с начала лета они стали умнее и теперь годятся для точечного уничтожения инфраструктурных объектов.В-третьих, ВКС выбили большую часть тепловой генерации и гидроэнергетики, а удары по АЭС чреваты серьёзными экологическими и репутационными издержками. Поэтому подход к нанесению ударов пришлось изменить. Так как нельзя бить по АЭС, чтобы их остановить, приходится отсекать от станций нагрузку, а это в свою очередь в определённый момент приведёт к сокращению выработки электроэнергии так как диспетчерам необходимо удерживать частоту в 50 Гц в системе. Отчасти этот подход будет компенсирован с украинской стороны возросшим объёмом перетоков в непиковые часы и ростом импорта во время утреннего и вечернего пиков потребления электроэнергии. Но, если кампания по ударам будет длительной, то рано или поздно придётся снижать выработку. Однако это то, что может ждать Украину в ближайшие месяцы при продолжении систематических ударов. А пока же ВКС выводят из строя трансформаторные подстанции, существенно усложняя или и вовсе делая невозможным электроснабжение отдельных областей.Пока под масштабные удары попали Черниговская, Сумская, Харьковская, Запорожская и Днепропетровская области. Сильнее всего прилетает по северу Украины: без света осталась большая часть Черниговской области и солидная часть Сумской. В Шостке Сумской области нет света и газа, а воду дают по графику, блэкаут и в Славутиче Киевской области, серьёзнейшие проблемы с электроэнергией в Черниговской области. Мэр Харькова Игорь Терехов прогнозирует тяжелейшую зиму для города.Продолжаются прилёты по газовой инфраструктуре в Полтавской и Харьковской областях. У этих ударов несколько целей.Первая — повысить расходы киевской власти на закупки природного газа и, соответственно, увеличить бремя содержания Украины для Евросоюза. Если учесть крайние (но явно не последние удары по газовым промыслам), то Украине придётся нарастить импорт природного газа ещё на 30%.Вторая — создать физический дефицит газа и не столько для ТЭЦ (при ударах по ним ВКС стараются повредить электрическую часть, сохранив тепловую), сколько для оставшихся в строю газовых блоков на ТЭС. Выбирая между теплом и электроэнергией зимой власти выберут тепло: жить без света можно, а вот без тепла уже нет.Третья цель — дальнейшее удушение промышленности, которая использует газ, и сельского хозяйства, где с помощью газа досушивают зерновые, снижая в них уровень влаги.Как долго будут продолжаться удары — не ясно. Однако есть несколько соображений в пользу того, что они будут длительными и весьма безжалостными.Во-первых, киевская власть делает все для того, чтобы удары не заканчивались. И речь не столько в нежелании принимать условия июльского ультиматума 2024 года Владимира Путина, а в том, что украинские руководство постоянно прибегает к эскалации конфликта. Отказ от энергетического перемирия, сознательные удары по железнодорожной инфраструктуре, регулярные удары по Запорожской АЭС и её инфраструктуре, три удара по ТЭЦ Белгорода — список можно продолжать. Поэтому России приходится отвечать эскалацией на эскалацию, которая вновь порождает эскалацию.Во-вторых, российский военный бюджет на текущий, 2025 год, является пиковым в плане расходов. В бюджете на следующий год заложено сокращение военных расходов на 600 млрд рублей, а с учётом инфляции и вовсе порядка 660 млрд рублей. На ход боевых действий это существенно не повлияет, но, скорее всего, приведёт к ужесточению действий ВС РФ: украинскую инфраструктуру перестанут жалеть, заодно оглядываться на потенциальные издержки для мирного населения в части отключения от базовых благ цивилизации. Собственно, в Сумской и Черниговской областях уже не оглядываются. К слову, киевская власть в последние месяцы регулярно оставляет без света Запорожскую область, так что не Россия начала первой упражняться в деэлектрификации. Та же история и с дегазификацией: Донецк от газа отключили в феврале 2015 года, Запорожскую область — летом 2022 года.Поэтому тема с ударами по энергетической инфраструктуре будет будоражить украинское общество ещё достаточно долго. Сейчас же украинские эксперты занимаются выяснением того, почему энергетические объекты не удаётся защитить от российских ударов, хотя чиновники уверяли, что предприняли необходимые меры для этого. За два года объекты не защитили ни "Нафтогаз", ни "Укрэнерго" с ДТЭКом.Впрочем, директор Центра исследований энергетики Михаил Харченко отмечает, что "Укрэнерго" ряд объектов всё же защитила от атак 5–6 дронов, но компрессорные и очистные установки не защищены. При этом нужно понимать, что при желании ВКС способны уничтожить практически любой объект — средства поражения найдутся. А о масштабах атак свидетельствуют сообщения "Нафтогаза": 3 октября по газодобывающей инфраструктуре в Полтавской и Харьковской областях прилетело 35 ракет и 60 дронов.Бюджетный кризисКабмин решил вопрос с выделением денег, которых недоставало для выплаты денежного довольствия военнослужащим ВСУ до конца года. Речь идёт о 317 миллиардах гривен. Деньги успешно найдены.Единственная проблема в том, что денег нет так как Евросоюз ещё не принял решение о выделении Украине 6 млрд евро, которыми как раз планировали заткнуть бюджетную "дыру". Украинская власть в лице президента, парламента и правительства обратилась к ЕС с соответствующим запросом, но решение пока не принято. Как видно, глубина проработки ряда финансовых вопросов не может вызвать ничего кроме восхищения изобретательностью киевской власти. Главный вопрос в том, сколько денег Украине выделят на следующий год и к какому месяцу лета они закончатся.К слову, на фоне дефицита денег для выплаты денежного довольствия военнослужащим в текущем размере предложение Зеленского повысить размер выплат военным выглядит запредельным популизмом. Такой же популизм — инициатива главы налогового комитета Рады Даниила Гетманцева повысить минимальную пенсию до 4,7 тыс. гривен вместо запланированного повышения на 234 гривны, до 2595 гривен. Тем более, что киевской власти пенсионеры пока (уже) не нужны так как выборы Зеленский проводить не планирует, а с пенсионерами украинские власти традиционно заигрывают накануне избирательных кампаний.А вот для учителей на прифронтовых территориях ввели доплату в размере 4 тыс. гривен, которую начнут выплачивать уже с этого месяца. А со следующего года им обещают повысить зарплату на 50%. Естественно, в том случае если Украине выделят достаточно денег.Пассажир — живой щит4 октября вокзал Шостки попал под удар "Гераней", одна из них прилетела по железнодорожному составу. Киевская власть заявила о поражении пассажирского поезда, однако после публикации большего количества фотографий стало очевидно, что пассажирский вагон в составе был один, а все остальные вагоны были грузовыми. Проще говоря, практика перевозки грузов, в том числе и боеприпасов, распространилась и на железную дорогу. По сути дела, каждый железнодорожный состав теперь может стать комбинированным без ведома пассажиров, которые в таких условиях становятся живым щитом. Впрочем, с учётом категорического нежелания киевской власти разделять инфраструктуру на гражданскую и военную это было ожидаемо. Использование школ и детских садов в качестве мест расположения военнослужащих, перевозка оружия и боеприпасов в каретах скорой помощи, превращение "Новой почты" в инструмент военной логистики из той же оперы.Заодно продолжается работа ВКС по деэлектрификации украинской железной дороги: из строя выводятся тяговые подстанции, что вынуждает железную дорогу задействовать дефицитные тепловозы.Прочие новостиМинистерство юстиции сперва обязало граждан Украины, вступивших в право собственности на объекты недвижимости до 2013 года, перерегистрировать его в новом реестре, а затем удалило соответствующее сообщение. И несмотря на то, что регистрация в реестре является бесплатной, для многих это стало бы серьёзной проблемой в силу проблем с документами, а также отъезда собственников за границу или перехода их на нелегальное положение. Впрочем, логика в такой перерегистрации есть: так будет проще обилетить граждан имущественными налогами, а часть из них и вовсе бусицировать — сотрудники ГАИ обязаны уведомлять военкомов при обслуживании находящихся в розыске ТЦК мужчин.Глава Николаевской областной военной администрации Ким заявил, что украинцы живут "кайфуя" по сравнению с Афганистаном, Йеменом или Палестиной. Не ясным остаётся лишь кто больше кайфует: бусицированный, прячущийся от бусификации, считающий копейки пенсионер или вдовы. А в том, что у самого Кима жизнь в кайф вообще никто не сомневался. Тоже всё отлично и у украинских военкомов: откупиться от задержания на улице стоит 500 евро, выйти из буса уже 1 тыс. евро, а из военкомата уже 10 тыс. евро. Вот у них так точно "кайф": можно унижать и доминировать, зарабатывая при этом столько, о чём до войны можно было только мечтать.Полтавский облсовет обратился к Владимиру Зеленскому и Кабмину с просьбой выделить компенсацию для покрытия разницы в тарифах на электроэнергию для "Полтававодоканала". Дело в том, что тарифы на электроэнергию растут ежегодно, а тарифы на воду и водоотведение остались неизменными. Из-за этого водоканал накопил солидные долги.Ещё одна нерешённая проблема — адекватные нормативы бронирования для водителей-дальнобойщиков. Транспортным компаниям разрешили забронировать лишь половину водителей, поэтому в некоторых фирмах машин теперь в 2–3 раза больше, чем необходимо для закрытия потребностей. Отсрочка обеспечивается выплатой повышенной зарплаты, часть из которой возвращается работодателю наличными, а при возвращении находящегося в розыске водителя на Украину его сразу же на границе "принимают" полицейские и по договорённости с работодателем везут в ТЦК, где его держат до тех пор, пока не будет решён вопрос с отсрочкой.О том, как режим Зеленского борется с популярными на Украине военными (в преддверие выборов) - в статье Виктории Титовой "Зачистка военных: не все всушники одинаково полезны Зеленскому"

