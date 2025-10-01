https://ukraina.ru/20251001/v-eto-trudno-poverit-no-kiev-esche-bolshe-uzhestochaet-mobilizatsiyu-1069434486.html

В это трудно поверить, но Киев еще больше ужесточает мобилизацию!

Конец прошлой недели ознаменовался очередным решением украинского Кабмина: отныне все украинские мужчины в возрасте от 17 до 60 лет автоматически попадают на воинский учет. Формально это подаётся как упрощение процедур, но на деле речь идёт о тотальном контроле.

Власть решила собрать данные из всех возможных государственных реестров: налоговой службы, базы ФОПов, актов гражданского состояния, полиции, "Дии" и других систем, где гражданин хоть раз взаимодействовал с государством. Это означает, что человек больше не должен приходить в военкомат лично, государство само впишет его в ряды военнообязанных.Однако проблема в том, что подобная автоматизация не гарантирует точности. В списки неизбежно попадут мужчины, давно уехавшие из страны, а также жители новых регионов России. Среди них есть и те, кто уже служит в российских структурах. Более того, на учет могут поставить даже тех, кто ранее официально был с него снят. Таким образом, Киев вместо наведения порядка в реестрах гарантировано получает ещё больший хаос: в стране, которая с 2001 года не смогла провести перепись населения, власти пытаются построить новую мобилизационную систему на сломанных и устаревших базах данных. Впрочем, речи о наведении порядка и нет. Задачи у, с позволения сказать, инновации совсем другие.Смысл этого шага прозрачен — создать иллюзию контроля и расширить мобилизационную базу до максимума. Ко всему прочему еще и расширить базу "кормления" для ТЦК. Ручейки поборов от которых поднимаются на самый верх украинской кровавой пирамиды. Автоматическая постановка на учет означает, что каждый мужчина мгновенно становится военнообязанным. Причём власти заранее позаботились о юридической уловке: если повестка формально отправлена, считается, что она вручена, даже если адресат её никогда не видел. В результате неявка в ТЦК превращает человека одновременно и в фигуранта розыска, и в должника, которому начисляется многотысячный штраф. Так государство собирается поставить "на счётчик" миллионы мужчин.На практике это обернётся новой волной хаоса. Уже сейчас понятно, что многие будут массово оспаривать штрафы в судах, другие просто проигнорируют повестки и постановления, поскольку давно не взаимодействуют с государственными структурами. Исполнительные службы столкнутся с невыполнимой задачей — выбивать штрафы из сотен тысяч, а возможно, и миллионов граждан. Но для власти это не аргумент: она действует по логике финансового давления, где штраф становится таким же инструментом мобилизации, как наряд ТЦК или полицейская облава. Чтобы минимизировать сопротивление, вводятся новые методы контроля. Теперь сотрудники военкоматов должны работать под запись бодикамер. Формально это объясняется заботой о прозрачности, но реальный смысл другой: каждая фиксация вручения повестки превращается в доказательство для суда. Оспорить такой документ практически невозможно. В дополнение к этому формируется единый реестр должников, куда автоматически попадают те, кто хотя бы раз не явился по вызову. Таким образом, человек оказывается в ловушке: выйти из неё законным образом почти нереально. Система выстраивается как игра в одни ворота. Государство заранее снимает все вопросы о правомерности своих действий, превращая каждое взаимодействие в обвинительный приговор. Мужчина, попавший в поле зрения ТЦК, автоматически становится мишенью для штрафов, розысков и угроз уголовного преследования. В таких условиях сопротивление общества уже не имеет значения: сама модель построена так, чтобы любое уклонение неизбежно превращалось в личную проблему с финансовыми и правовыми последствиями. Но, главное тут все же расширение базы мобилизационного ресурса. Одновременно с решением Кабмина в кулуарах Рады уже всерьез обсуждается и дальнейшее снижение призывного возраста. Теперь звучит цифра 18. Для власти это "тяжёлое, но неизбежное решение" как говорят депутаты не на камеру. То-есть, снижать, видимо, будут точно. Параллельно через вбросы тестируется запрет только что разрешенного выезда молодым людям до 22 лет включительно. Возможно как промежуточный шаг перед снижением призывного возраста. Вместе с решением Кабмина еще больше упрощаются и без того формальные процедуру отделяющие гражданина от мобилизации. Военно-медицинские комиссии давно превратились в пустую формальность, где результат предсказуем заранее. Полиция больше не выполняет своей базовой функции — защищать. Попал в ДТП, у тебя украли кошелёк, подал заявление в полицию? Первым делом у пострадавшего потребуют военные документы и могут сразу отвезти в ТЦК. Не исключено, что следующим шагом по ужесточению мобилизации станут подомовые обходы людоловов. Массовые вламывание в квартиры (и автоматизация постановки на учет здесь главное подспорье) все больше превращается в реальную перспективу: то, что вчера казалось невозможным, завтра становится нормой. Похищения мужчин на улицах когда-то тоже воспринимались как дикость, но сегодня украинцы уже привыкли к этой реальности и смирились с ней. Дополнительным звеном в этой логике становится пересмотр брони. Если раньше многие предприятия могли сохранить сотрудников, прикрываясь статусом критически важных, теперь правила будут изменены. Работников оборонки, энергетики и других ключевых отраслей начнут проверять заново, и часть отсрочек неизбежно отзовут. Ну и, наконец, уже сейчас, многих, кого комиссовали в 2023 в начале 2024 года, отлавливает ТЦК и аннулируют прошлое решение. ВЛК ставит штамп полностью здоров. Дальше это может стать массовым явлением.Главный двигатель этих процессов очевиден — катастрофическая нехватка людей на фронте, а обязательства воевать до последнего украинца данные западным кураторам надо как-то выполнять. А посему, каждое новое решение власти направлено только на одно — расширить охват и превратить любую мужскую особь в ресурс для войны. Общество не имеет права голоса, а альтернативных вариантов власть даже не обсуждает. Кровавый молох киевского режима движется вперёд по трупам с изяществом асфальтоукладчика, и остановить его несчастным крепостным гречкосеям уже, считай, невозможно.О том, что ожидает Украину в октябре - в статье Дмитрия Ковалевича "Угроза остаться без отопления, пенсий и соцвыплат. Что ожидает украинцев в октябре"

