Василий Стоякин рассказал почему Трамп не получил Нобелевскую премию мира - 10.10.2025
Василий Стоякин рассказал почему Трамп не получил Нобелевскую премию мира
Василий Стоякин рассказал почему Трамп не получил Нобелевскую премию мира - 10.10.2025 Украина.ру
Василий Стоякин рассказал почему Трамп не получил Нобелевскую премию мира
В пятницу, 10 октября, Нобелевский комитет присудил премию мира бывшему депутату венесуэльского парламента Марии Корино Мачадо за "неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы".
2025-10-10T13:00
2025-10-10T14:07
О том, почему президент США не получил желаемого, рассказал обозреватель издания Украина.ру Василий Стоякин.Президент США Дональд Трамп может отомстить Норвегии, если ему не присудят Нобелевскую премию мира. Подробнее — в материале В Британии выяснили, как Трамп "отблагодарит" Норвегию, если не получит Нобелевскую премию.
Василий Стоякин рассказал почему Трамп не получил Нобелевскую премию мира

13:00 10.10.2025 (обновлено: 14:07 10.10.2025)
 
В пятницу, 10 октября, Нобелевский комитет присудил премию мира бывшему депутату венесуэльского парламента Марии Корино Мачадо за "неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы".
О том, почему президент США не получил желаемого, рассказал обозреватель издания Украина.ру Василий Стоякин.
Президент США Дональд Трамп может отомстить Норвегии, если ему не присудят Нобелевскую премию мира. Подробнее — в материале В Британии выяснили, как Трамп "отблагодарит" Норвегию, если не получит Нобелевскую премию.
