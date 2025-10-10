https://ukraina.ru/20251010/vasiliy-stoyakin-rasskazal-pochemu-tramp-ne-poluchil-nobelevskuyu-premiyu-mira--1069920470.html
Василий Стоякин рассказал почему Трамп не получил Нобелевскую премию мира
Василий Стоякин рассказал почему Трамп не получил Нобелевскую премию мира
В пятницу, 10 октября, Нобелевский комитет присудил премию мира бывшему депутату венесуэльского парламента Марии Корино Мачадо за "неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы".
О том, почему президент США не получил желаемого, рассказал обозреватель издания Украина.ру Василий Стоякин.Президент США Дональд Трамп может отомстить Норвегии, если ему не присудят Нобелевскую премию мира. Подробнее — в материале В Британии выяснили, как Трамп "отблагодарит" Норвегию, если не получит Нобелевскую премию.
Василий Стоякин рассказал почему Трамп не получил Нобелевскую премию мира
