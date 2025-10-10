ПВО ночью расправилась с вражескими дронами над Россией - 10.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251010/pvo-nochyu-raspravilas-s-vrazheskimi-dronami-nad-rossiey-1069899731.html
ПВО ночью расправилась с вражескими дронами над Россией
ПВО ночью расправилась с вражескими дронами над Россией - 10.10.2025 Украина.ру
ПВО ночью расправилась с вражескими дронами над Россией
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) сбили за минувшую ночь 10 украинских беспилотников над Россией, сообщили в Минобороны, передает 10 октября телеграм-канал Украина.ру
2025-10-10T07:52
2025-10-10T07:52
новости
россия
волгоградская область
белгородская область
андрей бочаров
минобороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
Десять дронов сбили над территорией Белгородской области, еще столько же - над акваторией Черного моря и три БПЛА – над Брянской областью.Накануне украинский беспилотник упал во двор частного дома в Ростовской области. Губернатор региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале писал, что в результате повредило его фасад, остекление и входную дверь. Возгорание во дворе было оперативно потушено. Еще в одном доме разбиты стекла в окнах. Быстро потушили огонь и за населенным пунктом в поле, где загорелась сухая трава. В свою очередь губернатор Волгоградской области, Андрей Бочаров рассказал о возгораниях на объектах топливно-энергетического комплекса после падения обломков БПЛА в Котовском районе области.Подробнее об обстановке в регионе - в материале Силы ПВО отражают атаку БПЛА на Волгоградскую область. Закрыты для полётов ещё два аэропорта на сайте Украина.ру.
россия
волгоградская область
белгородская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0fb868b376165760bcc2f17ddeedd98f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, волгоградская область, белгородская область, андрей бочаров, минобороны
Новости, Россия, Волгоградская область, Белгородская область, Андрей Бочаров, Минобороны

ПВО ночью расправилась с вражескими дронами над Россией

07:52 10.10.2025
 
© Украина.руУдары ВСУ по российской территории
Удары ВСУ по российской территории - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) сбили за минувшую ночь 10 украинских беспилотников над Россией, сообщили в Минобороны, передает 10 октября телеграм-канал Украина.ру
Десять дронов сбили над территорией Белгородской области, еще столько же - над акваторией Черного моря и три БПЛА – над Брянской областью.
Накануне украинский беспилотник упал во двор частного дома в Ростовской области. Губернатор региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале писал, что в результате повредило его фасад, остекление и входную дверь. Возгорание во дворе было оперативно потушено. Еще в одном доме разбиты стекла в окнах. Быстро потушили огонь и за населенным пунктом в поле, где загорелась сухая трава.
В свою очередь губернатор Волгоградской области, Андрей Бочаров рассказал о возгораниях на объектах топливно-энергетического комплекса после падения обломков БПЛА в Котовском районе области.
Подробнее об обстановке в регионе - в материале Силы ПВО отражают атаку БПЛА на Волгоградскую область. Закрыты для полётов ещё два аэропорта на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияВолгоградская областьБелгородская областьАндрей БочаровМинобороны
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:38Отключения света идут и в Днепропетровской области
08:20Главное за ночь 10 октября
08:09Скатится ли Европа в гражданскую войну? Ищенко о профанации с выборами и удовольствиях для богатых
08:00Год 1941-й: Мелитопольский "котёл"
07:52ПВО ночью расправилась с вражескими дронами над Россией
07:30Тьма накрыла Киев и Днепропетровск: ВС РФ ударили бомбами и ракетами по Украине
06:30Артем Соколов: Депутаты Европарламента объявили России виртуальную войну ради политического капитала
06:10Пало Серебрянское лесничество, начинается битва за Красный Лиман: военный эксперт о продвижении ВС РФ
06:00"Под шумок можно и сдать": Носков рассказал, почему ВСУ не будут долго удерживать Северск
05:50Второй котел вокруг Славянска и Краматорска: Юрий Кнутов о скором окружении агломерации
05:40После падения Красноармейска фронт двинется на Запад: эксперт раскрыл, почему ВСУ держатся за Донбасс
05:34Имперцы и неимперцы: Украинский институт нацпамяти меряет черепа Петру Первому и декабристам
05:30Окружать, изолировать и изматывать: Кнутов про тактику уничтожения ВСУ в Славянске и Краматорске
05:20"Красного цвета на карте становится больше": военный аналитик о реальной картине на фронте
05:15"Томагавк" могут заменить "Барракудой": эксперт о передаче Украине американских крылатых ракет
05:10"Было видно, как радовался Зеленский, и насколько суров был Путин" — Андрей Сидоров о Минских соглашениях
05:10Американская парадигма: Как "мерзкий" экс-спецпрокурор Джек Смит следил и подслушивал сторонников Трампа
05:05Польша говорит "хватит". Половина поляков считает помощь беженцам c Украины чрезмерной
05:00Убийцы крылатых ракет: Кнутов назвал самые эффективные системы ПВО против "Барракуд" и "Томагавков"
04:50"Доброполье повторяет судьбу Красноармейска": военный эксперт о крахе системы снабжения ВСУ
Лента новостейМолния