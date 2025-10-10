https://ukraina.ru/20251010/pvo-nochyu-raspravilas-s-vrazheskimi-dronami-nad-rossiey-1069899731.html
ПВО ночью расправилась с вражескими дронами над Россией
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) сбили за минувшую ночь 10 украинских беспилотников над Россией, сообщили в Минобороны, передает 10 октября телеграм-канал Украина.ру
Десять дронов сбили над территорией Белгородской области, еще столько же - над акваторией Черного моря и три БПЛА – над Брянской областью.Накануне украинский беспилотник упал во двор частного дома в Ростовской области. Губернатор региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале писал, что в результате повредило его фасад, остекление и входную дверь. Возгорание во дворе было оперативно потушено. Еще в одном доме разбиты стекла в окнах. Быстро потушили огонь и за населенным пунктом в поле, где загорелась сухая трава. В свою очередь губернатор Волгоградской области, Андрей Бочаров рассказал о возгораниях на объектах топливно-энергетического комплекса после падения обломков БПЛА в Котовском районе области.
Десять дронов сбили над территорией Белгородской области, еще столько же - над акваторией Черного моря и три БПЛА – над Брянской областью.
Накануне украинский беспилотник упал во двор частного дома в Ростовской области. Губернатор региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале писал, что в результате повредило его фасад, остекление и входную дверь. Возгорание во дворе было оперативно потушено. Еще в одном доме разбиты стекла в окнах. Быстро потушили огонь и за населенным пунктом в поле, где загорелась сухая трава.
В свою очередь губернатор Волгоградской области, Андрей Бочаров рассказал о возгораниях на объектах топливно-энергетического комплекса после падения обломков БПЛА в Котовском районе области.