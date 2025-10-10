https://ukraina.ru/20251010/pvo-nochyu-raspravilas-s-vrazheskimi-dronami-nad-rossiey-1069899731.html

ПВО ночью расправилась с вражескими дронами над Россией

ПВО ночью расправилась с вражескими дронами над Россией - 10.10.2025 Украина.ру

ПВО ночью расправилась с вражескими дронами над Россией

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) сбили за минувшую ночь 10 украинских беспилотников над Россией, сообщили в Минобороны, передает 10 октября телеграм-канал Украина.ру

2025-10-10T07:52

2025-10-10T07:52

2025-10-10T07:52

новости

россия

волгоградская область

белгородская область

андрей бочаров

минобороны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg

Десять дронов сбили над территорией Белгородской области, еще столько же - над акваторией Черного моря и три БПЛА – над Брянской областью.Накануне украинский беспилотник упал во двор частного дома в Ростовской области. Губернатор региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале писал, что в результате повредило его фасад, остекление и входную дверь. Возгорание во дворе было оперативно потушено. Еще в одном доме разбиты стекла в окнах. Быстро потушили огонь и за населенным пунктом в поле, где загорелась сухая трава. В свою очередь губернатор Волгоградской области, Андрей Бочаров рассказал о возгораниях на объектах топливно-энергетического комплекса после падения обломков БПЛА в Котовском районе области.Подробнее об обстановке в регионе - в материале Силы ПВО отражают атаку БПЛА на Волгоградскую область. Закрыты для полётов ещё два аэропорта на сайте Украина.ру.

россия

волгоградская область

белгородская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, волгоградская область, белгородская область, андрей бочаров, минобороны