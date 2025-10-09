(Не)легальный бизнес. Как украинские власти, суды и силовики наживаются на порнографии

https://ukraina.ru/20251009/nelegalnyy-biznes-kak-ukrainskie-vlasti-sudy-i-siloviki-nazhivayutsya-na-pornografii-1069872543.html

Украинское государство продолжает пребывать в состоянии раздвоения сознания. Это хорошо видно на примере порнографии и сопутствующего ей "бизнеса", с которым на словах борются власти, а на деле хорошо на этом зарабатывают

Налог с "клубнички"Изготовление и распространение порнографической продукции на Украине запрещено, за это можно схлопотать до 7 лет тюремного заключения. В стране, однако, действует целая теневая индустрия сконцентрированная на платформе OnlyFans, которую облюбовали различные модели, публикующие там за деньги фривольные фото и видео со своим участием.Только на Украине таких моделей на этом сайте насчитывается порядка 5 тыс. Весной этого года официальные органы подсчитали, что на всех эти девушки заработали более 111 млн долларов.Украинское государство оказалось в двойственном положении. С одной стороны, порнография запрещена, с другой, OnlyFans входит в перечень цифровых платформ, которые платят налоги на Украине. Речь идет об НДС на приобретенный украинскими пользователям контент. В декабре прошлого года сообщалось, что с этого сайта в бюджет Украины ушло 59 млн гривен.Эта сумма меркнет перед тем, сколько стране задолжали сами модели с OnlyFans, которые занимаются как бы противозаконной деятельностью и налоги, естественно, в массе своей не платят. По подсчетам Государственной налоговой службы, только с октября прошлого года по сентябрь текущего эта задолженность равняется 384,7 млн гривен, то есть в разы больше, чем бюджет получает от непосредственно платформы OnlyFans.С деньгами у Украины сейчас туго, поэтому государственные мужи давно присматриваются к моделям OnlyFans на предмет пополнения с их помощью государственной казны. Была составлена петиция о декриминализации порно, Владимир Зеленский обещал подумать, а в Верховную Раду даже внесли соответствующий закон, который пока лежит без движения.Один лишь глава парламентского комитета по налогам Даниил Гетманцев не теряет надежды на принятие закона. С этой целью, рассказывал депутат, он регулярно общается в соцсетях с некоторыми вебкам-моделями. Исключительно с теми из них, кто добросовестно платит налоги. Вебкам-модели - на пользу государстваПока суть да дело, кто-то из украинских вебкам-моделей уехал за границу, опасаясь давления властей, а кое-кто верно уловил патриотические тренды и встраивается в нынешние реалии, не бросая основного ремесла.Трудовая биография жительницы Луцка Натальи Борщевич не баловала до недавнего времени неожиданными поворотами. Пять лет назад на нее завели уголовное дело за распространение порнографии - за все те же ролики для OnlyFans под псевдонимом Молли Мэй, однако никакого наказания она так и не понесла.Два месяца назад 26-летняя девушка зарегистрировала собственную компанию и практически тут же получила от государства тендер на поставку… антидроновых сетей. По контракту, она должна отправить сети в контролируемый Киевом Херсон до конца года. За это от государства она получит 6,3 млн гривен (около 12 млн рублей).История умалчивает, будет ли Борщевич плести противодроновые сети самостоятельно, либо же подключит к этому делу своих коллег-моделей.Украинские корни американского порнорынкаИнтересно, что упомянутым сервисом OnlyFans владеет выходец с Украины Леонид Радвинский. Он родился в 1982 году в Одессе, а когда он был еще ребенком, его семья переехала в США.Будущий бизнесмен имеет диплом экономиста, в 2002-м он окончил Северо-Западный университет близ Чикаго.Предприимчивый одессит быстро смекнул, как и где можно заработать, и, по данным Forbes, еще в 17 лет основал сервис Cybertania, который продавал пароли для порносайтов. Также у него было несколько интернет-ресурсов со ссылками на порно, каждый клик на которые приносил бизнесмену до 5 тыс. долларов в день и до 1,8 млн в год.Как пишет Forbes, созданные компаний Радвинского сайты вели также на видео педофильского содержания, однако никаких последствий это для него не имело.Вообще, о самом Радвинском известно крайне мало, он не афиширует лишний раз свою жизнь и практически не дает интервью. Известно, что в 2018 году он выкупил у британцев 75% акций OnlyFans. Согласно отчету компании, выходец из Одессы с 2021 года получил от своего бизнеса дивидендов на 1 млрд долларов.По последней информации, Радвинский рассматривает возможность продажи OnlyFans за 8 млрд долларов. В этом году он уже выплатил себе 701 млн долларов в качестве дивидендов.Не забывает он и про свою бывшую родину. Сообщалось, что Радвинский пожертвовал Украине в виде криптовалюты 1,3 млн долларов в 2022 году.Экспертизы и контрольные закупкиРядовым украинским госслужащим и силовикам такие прибыли, как у Радвинского, конечно же и не снились, но кормиться с порнобизнеса они все же по-своему научились.Украинское издание "Экономическая правда" пишет, что с января по август этого года по "порнографической" статье было возбуждено 1464 уголовных дела. До судов дошла лишь часть из них, что вылилось в 247 приговоров, из которых только 10 были связаны с реальным лишением свободы, да и то сейчас по этим приговорам рассматриваются апелляции.Журналисты путем нехитрых вычислений подсчитали, что только в рамках одного такого уголовного дела на экспертизы (просмотр порнографического контента) тратится 11,3 тыс. гривен (22,1 тыс. рублей). А есть ведь еще контрольные закупки, когда оперативники скупают порно для того, чтобы потом обвинить создателей такой продукции в преступлении. Общая сумма расходов на экспертизы может достигать 4,9 млн грн с 2022 года, пишет "Экономическая правда". При этом, в конечном итоге суд перекладывает эти расходы на осужденных, которые должны вернуть государству средства, потраченные на экспертизу.Часть таких процессов превращается в фарс. Так, с 2009 по 2023 гг. в Днепропетровске рассматривалось уголовное дело об изготовлении 63 DVD-дисков с порнографией. Обвиняемыми проходили мужчина, его жена и двоюродная сестра.За это время в стране сменилось несколько президентов, случился Евромайдан, Днепропетровск превратился в Днепр, начались боевые действия в Донбассе, а также российская спецоперация, однако суд так и не мог никак прийти к решению по этому делу. В итоге всего было проведено три экспертизы, а троицу порнографов-любителей признали невиновными, поэтому все издержки за 14 лет судебных заседаний легли на государство.Разрушая семьиРазумеется, никакой реальной борьбы за нравственность на Украине нет. Есть лишь ее имитация. Чиновникам, силовикам и прочим выгодно, чтобы порнобизнес находился в тени.У всех этих моделей с OnlyFans есть своя "крыша", поэтому-то никого из топовых вебкам-моделей украинские власти не трогают. Под поле зрения правоохранителей попадают разве что начинающие, либо же те, кто не сумел вовремя умаслить соответствующие государственные надзорные органы.Лучшей иллюстрацией реального положения дел в сфере морали и нравственности на Украине может служить недавнее добавление в функционал сервиса украинских электронных госуслуг "Дiя" возможности онлайн-развода."Поссорься вечером из-за ерунды на кухне, не едь никуда завтра остыв, не стой в очереди, просто нажми кнопку, и отправь свою семью в мусорное ведро онлайн", - прокомментировал депутат Верховной Рады Максим Бужанский, охарактеризовав это как "убийство демографии"."Это – плохая история. Очень", - вторит ему у себя в телеграм-канале его коллега Алексей Гончаренко*.По его словам, данное нововведение - путь к разрушению института семьи на Украине.*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО том, как украинские власти устраивают репрессии против канонической православной церкви - в материале издания Украина.ру "Еще не высохла кровь на плитах захваченного собора!" ООН дает оценки религиозным репрессиям на Украине.

