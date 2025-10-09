https://ukraina.ru/20251009/nelegalnyy-biznes-kak-ukrainskie-vlasti-sudy-i-siloviki-nazhivayutsya-na-pornografii-1069872543.html
(Не)легальный бизнес. Как украинские власти, суды и силовики наживаются на порнографии
(Не)легальный бизнес. Как украинские власти, суды и силовики наживаются на порнографии - 09.10.2025 Украина.ру
(Не)легальный бизнес. Как украинские власти, суды и силовики наживаются на порнографии
Украинское государство продолжает пребывать в состоянии раздвоения сознания. Это хорошо видно на примере порнографии и сопутствующего ей "бизнеса", с которым на словах борются власти, а на деле хорошо на этом зарабатывают
2025-10-09T16:29
2025-10-09T16:29
2025-10-09T16:39
эксклюзив
украина
владимир зеленский
верховная рада
порно
налоги
бизнес
власти украины
коррупция
доходы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101370/24/1013702414_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_b9f13c0994335dfb2b12de22f4eae940.jpg
Налог с "клубнички"Изготовление и распространение порнографической продукции на Украине запрещено, за это можно схлопотать до 7 лет тюремного заключения. В стране, однако, действует целая теневая индустрия сконцентрированная на платформе OnlyFans, которую облюбовали различные модели, публикующие там за деньги фривольные фото и видео со своим участием.Только на Украине таких моделей на этом сайте насчитывается порядка 5 тыс. Весной этого года официальные органы подсчитали, что на всех эти девушки заработали более 111 млн долларов.Украинское государство оказалось в двойственном положении. С одной стороны, порнография запрещена, с другой, OnlyFans входит в перечень цифровых платформ, которые платят налоги на Украине. Речь идет об НДС на приобретенный украинскими пользователям контент. В декабре прошлого года сообщалось, что с этого сайта в бюджет Украины ушло 59 млн гривен.Эта сумма меркнет перед тем, сколько стране задолжали сами модели с OnlyFans, которые занимаются как бы противозаконной деятельностью и налоги, естественно, в массе своей не платят. По подсчетам Государственной налоговой службы, только с октября прошлого года по сентябрь текущего эта задолженность равняется 384,7 млн гривен, то есть в разы больше, чем бюджет получает от непосредственно платформы OnlyFans.С деньгами у Украины сейчас туго, поэтому государственные мужи давно присматриваются к моделям OnlyFans на предмет пополнения с их помощью государственной казны. Была составлена петиция о декриминализации порно, Владимир Зеленский обещал подумать, а в Верховную Раду даже внесли соответствующий закон, который пока лежит без движения.Один лишь глава парламентского комитета по налогам Даниил Гетманцев не теряет надежды на принятие закона. С этой целью, рассказывал депутат, он регулярно общается в соцсетях с некоторыми вебкам-моделями. Исключительно с теми из них, кто добросовестно платит налоги. Вебкам-модели - на пользу государстваПока суть да дело, кто-то из украинских вебкам-моделей уехал за границу, опасаясь давления властей, а кое-кто верно уловил патриотические тренды и встраивается в нынешние реалии, не бросая основного ремесла.Трудовая биография жительницы Луцка Натальи Борщевич не баловала до недавнего времени неожиданными поворотами. Пять лет назад на нее завели уголовное дело за распространение порнографии - за все те же ролики для OnlyFans под псевдонимом Молли Мэй, однако никакого наказания она так и не понесла.Два месяца назад 26-летняя девушка зарегистрировала собственную компанию и практически тут же получила от государства тендер на поставку… антидроновых сетей. По контракту, она должна отправить сети в контролируемый Киевом Херсон до конца года. За это от государства она получит 6,3 млн гривен (около 12 млн рублей).История умалчивает, будет ли Борщевич плести противодроновые сети самостоятельно, либо же подключит к этому делу своих коллег-моделей.Украинские корни американского порнорынкаИнтересно, что упомянутым сервисом OnlyFans владеет выходец с Украины Леонид Радвинский. Он родился в 1982 году в Одессе, а когда он был еще ребенком, его семья переехала в США.Будущий бизнесмен имеет диплом экономиста, в 2002-м он окончил Северо-Западный университет близ Чикаго.Предприимчивый одессит быстро смекнул, как и где можно заработать, и, по данным Forbes, еще в 17 лет основал сервис Cybertania, который продавал пароли для порносайтов. Также у него было несколько интернет-ресурсов со ссылками на порно, каждый клик на которые приносил бизнесмену до 5 тыс. долларов в день и до 1,8 млн в год.Как пишет Forbes, созданные компаний Радвинского сайты вели также на видео педофильского содержания, однако никаких последствий это для него не имело.Вообще, о самом Радвинском известно крайне мало, он не афиширует лишний раз свою жизнь и практически не дает интервью. Известно, что в 2018 году он выкупил у британцев 75% акций OnlyFans. Согласно отчету компании, выходец из Одессы с 2021 года получил от своего бизнеса дивидендов на 1 млрд долларов.По последней информации, Радвинский рассматривает возможность продажи OnlyFans за 8 млрд долларов. В этом году он уже выплатил себе 701 млн долларов в качестве дивидендов.Не забывает он и про свою бывшую родину. Сообщалось, что Радвинский пожертвовал Украине в виде криптовалюты 1,3 млн долларов в 2022 году.Экспертизы и контрольные закупкиРядовым украинским госслужащим и силовикам такие прибыли, как у Радвинского, конечно же и не снились, но кормиться с порнобизнеса они все же по-своему научились.Украинское издание "Экономическая правда" пишет, что с января по август этого года по "порнографической" статье было возбуждено 1464 уголовных дела. До судов дошла лишь часть из них, что вылилось в 247 приговоров, из которых только 10 были связаны с реальным лишением свободы, да и то сейчас по этим приговорам рассматриваются апелляции.Журналисты путем нехитрых вычислений подсчитали, что только в рамках одного такого уголовного дела на экспертизы (просмотр порнографического контента) тратится 11,3 тыс. гривен (22,1 тыс. рублей). А есть ведь еще контрольные закупки, когда оперативники скупают порно для того, чтобы потом обвинить создателей такой продукции в преступлении. Общая сумма расходов на экспертизы может достигать 4,9 млн грн с 2022 года, пишет "Экономическая правда". При этом, в конечном итоге суд перекладывает эти расходы на осужденных, которые должны вернуть государству средства, потраченные на экспертизу.Часть таких процессов превращается в фарс. Так, с 2009 по 2023 гг. в Днепропетровске рассматривалось уголовное дело об изготовлении 63 DVD-дисков с порнографией. Обвиняемыми проходили мужчина, его жена и двоюродная сестра.За это время в стране сменилось несколько президентов, случился Евромайдан, Днепропетровск превратился в Днепр, начались боевые действия в Донбассе, а также российская спецоперация, однако суд так и не мог никак прийти к решению по этому делу. В итоге всего было проведено три экспертизы, а троицу порнографов-любителей признали невиновными, поэтому все издержки за 14 лет судебных заседаний легли на государство.Разрушая семьиРазумеется, никакой реальной борьбы за нравственность на Украине нет. Есть лишь ее имитация. Чиновникам, силовикам и прочим выгодно, чтобы порнобизнес находился в тени.У всех этих моделей с OnlyFans есть своя "крыша", поэтому-то никого из топовых вебкам-моделей украинские власти не трогают. Под поле зрения правоохранителей попадают разве что начинающие, либо же те, кто не сумел вовремя умаслить соответствующие государственные надзорные органы.Лучшей иллюстрацией реального положения дел в сфере морали и нравственности на Украине может служить недавнее добавление в функционал сервиса украинских электронных госуслуг "Дiя" возможности онлайн-развода."Поссорься вечером из-за ерунды на кухне, не едь никуда завтра остыв, не стой в очереди, просто нажми кнопку, и отправь свою семью в мусорное ведро онлайн", - прокомментировал депутат Верховной Рады Максим Бужанский, охарактеризовав это как "убийство демографии"."Это – плохая история. Очень", - вторит ему у себя в телеграм-канале его коллега Алексей Гончаренко*.По его словам, данное нововведение - путь к разрушению института семьи на Украине.*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО том, как украинские власти устраивают репрессии против канонической православной церкви - в материале издания Украина.ру "Еще не высохла кровь на плитах захваченного собора!" ООН дает оценки религиозным репрессиям на Украине.
https://ukraina.ru/20240219/1053377528.html
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101370/24/1013702414_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_77727b74ee4595798908c1355ad568b2.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, украина, владимир зеленский, верховная рада, порно, налоги, бизнес, власти украины, коррупция, доходы, расследование, взятка, судебная система, обвинения
Изготовление и распространение порнографической продукции на Украине запрещено, за это можно схлопотать до 7 лет тюремного заключения. В стране, однако, действует целая теневая индустрия сконцентрированная на платформе OnlyFans, которую облюбовали различные модели, публикующие там за деньги фривольные фото и видео со своим участием.
Только на Украине таких моделей на этом сайте насчитывается порядка 5 тыс. Весной этого года официальные органы подсчитали, что на всех эти девушки заработали более 111 млн долларов.
Украинское государство оказалось в двойственном положении. С одной стороны, порнография запрещена, с другой, OnlyFans входит в перечень цифровых платформ, которые платят налоги на Украине. Речь идет об НДС на приобретенный украинскими пользователям контент. В декабре прошлого года сообщалось, что с этого сайта в бюджет Украины ушло 59 млн гривен.
Эта сумма меркнет перед тем, сколько стране задолжали сами модели с OnlyFans, которые занимаются как бы противозаконной деятельностью и налоги, естественно, в массе своей не платят. По подсчетам Государственной налоговой службы, только с октября прошлого года по сентябрь текущего эта задолженность равняется 384,7 млн гривен, то есть в разы больше, чем бюджет получает от непосредственно платформы OnlyFans.
С деньгами у Украины сейчас туго, поэтому государственные мужи давно присматриваются к моделям OnlyFans на предмет пополнения с их помощью государственной казны. Была составлена петиция о декриминализации порно, Владимир Зеленский обещал подумать, а в Верховную Раду даже внесли соответствующий закон, который пока лежит без движения.
Один лишь глава парламентского комитета по налогам Даниил Гетманцев не теряет надежды на принятие закона. С этой целью, рассказывал депутат, он регулярно общается в соцсетях с некоторыми вебкам-моделями. Исключительно с теми из них, кто добросовестно платит налоги.
Вебкам-модели - на пользу государства
Пока суть да дело, кто-то из украинских вебкам-моделей уехал за границу, опасаясь давления властей, а кое-кто верно уловил патриотические тренды и встраивается в нынешние реалии, не бросая основного ремесла.
Трудовая биография жительницы Луцка Натальи Борщевич не баловала до недавнего времени неожиданными поворотами. Пять лет назад на нее завели уголовное дело за распространение порнографии - за все те же ролики для OnlyFans под псевдонимом Молли Мэй, однако никакого наказания она так и не понесла.
Два месяца назад 26-летняя девушка зарегистрировала собственную компанию и практически тут же получила от государства тендер на поставку… антидроновых сетей. По контракту, она должна отправить сети в контролируемый Киевом Херсон до конца года. За это от государства она получит 6,3 млн гривен (около 12 млн рублей).
История умалчивает, будет ли Борщевич плести противодроновые сети самостоятельно, либо же подключит к этому делу своих коллег-моделей.
Украинские корни американского порнорынка
Интересно, что упомянутым сервисом OnlyFans владеет выходец с Украины Леонид Радвинский. Он родился в 1982 году в Одессе, а когда он был еще ребенком, его семья переехала в США.
Будущий бизнесмен имеет диплом экономиста, в 2002-м он окончил Северо-Западный университет близ Чикаго.
Предприимчивый одессит быстро смекнул, как и где можно заработать, и, по данным Forbes, еще в 17 лет основал сервис Cybertania, который продавал пароли для порносайтов. Также у него было несколько интернет-ресурсов со ссылками на порно, каждый клик на которые приносил бизнесмену до 5 тыс. долларов в день и до 1,8 млн в год.
Как пишет Forbes, созданные компаний Радвинского сайты вели также на видео педофильского содержания, однако никаких последствий это для него не имело.
Вообще, о самом Радвинском известно крайне мало, он не афиширует лишний раз свою жизнь и практически не дает интервью. Известно, что в 2018 году он выкупил у британцев 75% акций OnlyFans. Согласно отчету компании, выходец из Одессы с 2021 года получил от своего бизнеса дивидендов на 1 млрд долларов.
По последней информации, Радвинский рассматривает возможность продажи OnlyFans за 8 млрд долларов. В этом году он уже выплатил себе 701 млн долларов в качестве дивидендов.
Не забывает он и про свою бывшую родину. Сообщалось, что Радвинский пожертвовал Украине в виде криптовалюты 1,3 млн долларов в 2022 году.
Экспертизы и контрольные закупки
Рядовым украинским госслужащим и силовикам такие прибыли, как у Радвинского, конечно же и не снились, но кормиться с порнобизнеса они все же по-своему научились.
Украинское издание "Экономическая правда" пишет, что с января по август этого года по "порнографической" статье было возбуждено 1464 уголовных дела. До судов дошла лишь часть из них, что вылилось в 247 приговоров, из которых только 10 были связаны с реальным лишением свободы, да и то сейчас по этим приговорам рассматриваются апелляции.
Журналисты путем нехитрых вычислений подсчитали, что только в рамках одного такого уголовного дела на экспертизы (просмотр порнографического контента) тратится 11,3 тыс. гривен (22,1 тыс. рублей). А есть ведь еще контрольные закупки, когда оперативники скупают порно для того, чтобы потом обвинить создателей такой продукции в преступлении.
Общая сумма расходов на экспертизы может достигать 4,9 млн грн с 2022 года, пишет "Экономическая правда". При этом, в конечном итоге суд перекладывает эти расходы на осужденных, которые должны вернуть государству средства, потраченные на экспертизу.
"Насколько тяжелая работа эксперта? Согласно одному решению суда, за 33 часа просмотра видео эксперт получил около 15 тыс. грн - то есть, примерно 500 грн в час. Иными словами, государство щедро платит за просмотр порно - под грифом "борьбы за нравственность", - говорится в материале.
Часть таких процессов превращается в фарс. Так, с 2009 по 2023 гг. в Днепропетровске рассматривалось уголовное дело об изготовлении 63 DVD-дисков с порнографией. Обвиняемыми проходили мужчина, его жена и двоюродная сестра.
За это время в стране сменилось несколько президентов, случился Евромайдан, Днепропетровск превратился в Днепр, начались боевые действия в Донбассе, а также российская спецоперация, однако суд так и не мог никак прийти к решению по этому делу.
В итоге всего было проведено три экспертизы, а троицу порнографов-любителей признали невиновными, поэтому все издержки за 14 лет судебных заседаний легли на государство.
Разумеется, никакой реальной борьбы за нравственность на Украине нет. Есть лишь ее имитация. Чиновникам, силовикам и прочим выгодно, чтобы порнобизнес находился в тени.
У всех этих моделей с OnlyFans есть своя "крыша", поэтому-то никого из топовых вебкам-моделей украинские власти не трогают. Под поле зрения правоохранителей попадают разве что начинающие, либо же те, кто не сумел вовремя умаслить соответствующие государственные надзорные органы.
Лучшей иллюстрацией реального положения дел в сфере морали и нравственности на Украине может служить недавнее добавление в функционал сервиса украинских электронных госуслуг "Дiя" возможности онлайн-развода.
"Поссорься вечером из-за ерунды на кухне, не едь никуда завтра остыв, не стой в очереди, просто нажми кнопку, и отправь свою семью в мусорное ведро онлайн", - прокомментировал депутат Верховной Рады Максим Бужанский, охарактеризовав это как "убийство демографии".
"Это – плохая история. Очень", - вторит ему у себя в телеграм-канале его коллега Алексей Гончаренко*.
По его словам, данное нововведение - путь к разрушению института семьи на Украине.
*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
О том, как украинские власти устраивают репрессии против канонической православной церкви - в материале издания Украина.ру "Еще не высохла кровь на плитах захваченного собора!" ООН дает оценки религиозным репрессиям на Украине.