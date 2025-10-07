https://ukraina.ru/20251007/esche-ne-vysokhla-krov-na-plitakh-zakhvachennogo-sobora-oon-daet-otsenki-religioznym-repressiyam-na-1069707858.html

"Еще не высохла кровь на плитах захваченного собора!" ООН дает оценки религиозным репрессиям на Украине

Находящийся под уголовным преследованием за критику религиозной политики Украины митрополит Феодосий приглашен в СПЧ ООН в Женеву, чтобы дать показания о репрессивной деятельности украинского государства.

"Я, митрополит Украинской Православной Церкви, сообщаю вам, что на Украине начался процесс принудительной мобилизации и отправки священнослужителей нашей конфессии на фронт", — так начал свою речь митрополит Черкасской епархии УПЦ Феодосий (Снигирев) на 40-м заседании 60-й сессии СПЧ ООН в ходе интерактивного диалога по Украине с Верховным Комиссаром ООН по правам человека.По словам Феодосия, священников отправляют на войну с оружием в руках как обычных солдат несмотря на то, что церковные каноны запрещают священникам применять оружие. Но проблема не только в этом. Если священнослужитель УПЦ переходит в другую, "привилегированную", конфессию, он немедленно получает отсрочку от мобилизации, что очевидно является религиозной дискриминацией, нарушением принципа свободы совести и принуждением менять веру."Считаю, что органам ООН давно пора дать четкую правовую оценку жестоким и многоплановым репрессиям против Украинской Православной Церкви в современной Украине, особенно учитывая, что правозащитные организации уже несколько лет регулярно сообщают вам о нарушениях наших прав", — заявил митрополит.Уголовное дело против Феодосия завели в 2023 году. Оно стандартное, примерно за это сейчас судят всех священников УПЦ — "разжигание религиозной розни" (путем критики силовых захватов храмов) и "оправдание агрессии РФ" (путем проповедей о мире). Обвинение оказалось настолько слабым, что даже в условиях нынешней Украины митрополита сначала отправили под круглосуточный домашний арест, а затем заменили его на ночной. Тем не менее, несмотря на мягкую меру пресечения, человек находится под уголовным преследованием, ограничен в правах (на передвижение) и может в любой момент сесть.Выступление Феодосия о незаконной мобилизации проходило в режиме онлайн. Однако 25 сентября он получил приглашение прибыть в Женеву для предоставления личных пояснений Спецдокладчикам ООН в рамках проводимых ими расследований по жалобам верующих и заявлениям правозащитных организаций. Информацию о нарушении прав верующих должна также рассмотреть Независимая международная комиссия по расследованию нарушений по Украине, которая была создана СПЧ ООН 04 марта 2022 года. Показания митрополита нужны чтобы определить в действиях госорганов Украины признаки политических репрессий.Но Феодосий находится под мерой пресечения и не может выехать в Женеву, поэтому адвокаты направили в суд в Черкассах ходатайство об отмене меры пресечения в связи с необходимостью выезда из страны для дачи свидетельских показаний. К ходатайству приложен официальный пропуск в штаб-квартиру ООН в Женеве, оформленный ООН для митрополита Феодосия (Снигирева).Прокурор, естественно, против, но его аргументы выглядят малоубедительно. Сторона обвинения почему-то решила, что 60-я сессия СПЧ ООН завершилась 22 сентября, хотя она все еще идет. Прокурор считает, что митрополит хочет получить решение суда, чтобы обмануть пограничников и убежать из Украины, хотя такие выводы нужно чем-то доказывать. Непонятно, на каком основании по вопросу меры пресечения дали слово потерпевшим. Да, это комично, но в деле есть потерпевшие — военные капелланы УПЦ, которые расстроились, послушав критику Феодосия в адрес действий их церкви."Я не буду говорить, как юрист, скажу как гражданин Украины, — начал один из потерпевших. — У меня, как у гражданина, такое возражение, что эти документы были поданы специально, чтобы Снигирев мог выехать за кордон с умыслом не вернуться сюда".Второй потерпевший выступил еще лучше:"Суд не должен выдавать какие-то подтверждения, что человек может пересекать границу. Если ему это разрешено, то разрешено и нет оснований выдавать дополнительные документы, а если запрещено, то запрещено. Кроме того, мне неизвестно, что это за заседание, какой оно имеет статус и имеет ли оно отношение к ООН. Снигирев едет с четкой целью — дискредитировать украинскую власть. Ведь было сказано, что он будет выступать с докладом о будто бы притеснениях Украинской православной церкви, что не правда. Снигирев является членом организации с определенной канонической привязкой, он будет отстаивать интересы российской церкви…"Эту аргументацию стоило привести хотя бы для того, чтобы понять психологическое состояние, в котором находится украинская "патриотическая" общественность и окружение, в котором митрополиту и другим политпреследуемым приходится защищать свои права."Почему прокуроры так боятся моего выезда в ООН? — задал вопрос Феодосий. — Потому что они знают, что спецдокладчики ООН официально обратились к украинским властям с письмом о нарушении прав верующих УПЦ. В том числе речь шла обо мне и о Черкасской епархии, о кровавом захвате Черкасского кафедрального собора. Получается, прокурор боится, что я расскажу представителям ООН о нарушении Конституции Украины. Правда, я буду об этом говорить. Но не для того, чтобы подорвать имидж Украины, а для того, чтобы люди снова могли пользоваться теми свободами, которые прописаны в Конституции. А подрывает имидж страны не тот, кто защищает права, а тот, кто их нарушает. Только что перед нами так называемые потерпевшие сообщили, что никаких гонений нет. Да еще не зажили раны у людей, которых били ваши сторонники! Еще не высохла кровь на плитах захваченного вами собора! И вы рассказываете, что нет гонений? Вот поэтому я и собираюсь ехать в Женеву".Действительно, заявление 7 Спецдокладчиков ООН, которое упомянул митрополит Феодосий, потенциально рушит все систему политических репрессий на Украине. Коммуникацию Спецдокладчиков ООН ЕСПЧ рассматривает в качестве экспертизы, поэтому ее можно использовать для обоснования жалоб в Евросуд и цитировать в качестве международной правовой позиции в ходе еще незавершенных уголовных процессов, где людей судят за высказывания. Теперь все приговоры украинских судов за высказывания — от канонических церковных вопросов до идеологического обсуждения национализма или концепции "Русский мир" — незаконны. Понятно, что сам по себе документ вряд ли остановит украинских судей (хотя кто-то может и задумается), но основание для жалобы в ЕСПЧ он, конечно, дает."Заявление Спецдокладчиков ООН, — объясняет глава правозащитной организации Public Advocacy Олег Денисов, — не носит "рекомендательный характер", а является документом, констатирующим нарушения норм международного права при формулировании конкретных уголовных обвинений".В заявлении указано, что полученная информация свидетельствует о кампании религиозных преследований на Украине со стороны государства, что "требует срочного международного контроля и вмешательства". Все дело в нечетких юридических категориях, которые выглядят как идеологические. В качестве основания для преследований СБУ и прокуратура часто пользуются терминами "идеология Русского мира" или "канонические связи с РПЦ". Однако в ООН посчитали, что богословские разногласия, а также культурно-идеологические предпочтения граждан как основание для обвинений в связи с конфликтом по статьям, касающимся национальной безопасности, являются чрезмерно широким применением положений о национальной безопасности. На практике такие обвиняемые сталкиваются с преследованием не за призывы к насилию, а за призывы к достижению мира путем переговоров (в проповедях, если речь идет о священниках, или в бытовых разговорах или переписках в интернете, если речь идет о других категориях граждан) или за критику текущей государственной политики.Коммуникация Спецдокладчиков ООН юридически обосновывает невозможность привлечения к уголовной ответственности за утверждения о неканоничности других конфессий (это вообще вне компетенций государства, которое согласно Конституции отделено от церкви), критику государственной политики, а также за выражение идеологических убеждений. Даже резкие выражения в качестве политической критики не могут являться основанием для обвинений в госизмене. В п. 56 знаменитого Решения ЕСПЧ по делу "Ляшко против Украины" суд указывает, что журналистские статьи были изложены в чрезвычайно жестких терминах, однако, учитывая тот факт, что они были написаны по вопросам серьезного общественного интереса и касались публичных лиц и политиков, суд считает, что примененная терминология не может считаться избыточной. Такие же выводы делают и Спецдокладчики ООН — международное право допускает "высказывания с высоким порогом чувствительности для аудитории". Уголовная ответственность наступает только в том случае, если зафиксированы прямые призывы к насильственным действиям. Не только жесткая, но даже оскорбительная лексика не может вести к уголовной ответственности.Невозможно найти ни одного обвинения против священников УПЦ (да и против других граждан сложно), где бы следствие зафиксировало призывы к насилию, только отстаивание прав и критика их нарушений.Соответственно, представители ООН потребовали от Украины уточнить правовую и доказательную основу для преследования духовенства или верующих УПЦ по обвинениям, связанным с "оправданием агрессии" и идеологией "Русского мира"."Пожалуйста, укажите, соответствуют ли эти преследования международному праву и стандартам в области прав человека, включая свободу выражения мнений и свободу религии или убеждений и как", — обозначено в документе.По словам главы правозащитной организации Public Advocacy Олега Денисова, данный документ является обязательным для исполнения на Украине, так как государство приняло на себя обязательства по соблюдению норм международных конвенций, на которые сделаны ссылки в документе. Сам же документ носит, согласно практике ЕСПЧ, прецедентный характер — им можно пользоваться в Евросуде как прямым доказательством международного консенсуса по делам, касающимся прав верующих на Украине. Иначе говоря, Евросуд должен будет отменять обвинительные приговоры. Но документом можно пользоваться и не доходя до ЕСПЧ, еще в украинских судах, для повышения эффективности защиты: приобщать к материалам дел в качестве пояснений или ходатайств к украинским судьям получить от стороны обвинения подробные разъяснения — как они понимают нормы международного права, защищающего свободу слова, и каковы критерии законной критики и риторики, охватываемой свободой слова и выражения убеждений, и какая часть высказываний не может быть криминализирована даже по соображениям национальной безопасности или военной целесообразности.Митрополиту Феодосию в выезде в Женеву скорее всего откажут. Но ситуация уже такова, что структуры ООН в любом случае ознакомят украинские суды со сформированным международным мнением. Таким образом, в случае вынесения обвинительного приговора священнику или верующему за выражение убеждений, украинский суд проигнорирует международное право. Это даст основания для обращения в ЕСПЧ.Подробнее о коммуникации Спецпредставителей ООН— в материале "Нельзя преследовать за идеи... даже идеи Русского мира. ООН требует от Киева прекратить такую практику".

