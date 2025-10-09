https://ukraina.ru/20251009/nado-zanimat-vsyu-ukrainu-ischenko-obyasnil-pochemu-zapad-pytaetsya-ustroit-rossii-vechnuyu-voynu-1069803435.html

"Надо занимать всю Украину": Ищенко объяснил, почему Запад пытается устроить России "вечную войну"

"Надо занимать всю Украину": Ищенко объяснил, почему Запад пытается устроить России "вечную войну" - 09.10.2025 Украина.ру

"Надо занимать всю Украину": Ищенко объяснил, почему Запад пытается устроить России "вечную войну"

Первоначальные цели России на Украине претерпели изменения, и вопрос будущих границ остается открытым, зависящим от баланса сил и попыток Запада создать для Москвы ситуацию вечной войны. Таким мнением обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко поделился в интервью изданию Украина.ру

Отвечая на вопрос читателей издания Украина.ру о том, будет ли Россия занимать всю территорию Украины или ограничится заморозкой конфликта, Ищенко заявил: "Надо занимать всю территорию Украины. Но, возможно, придется ограничиться заморозкой по линии соприкосновения". Политолог пояснил, что на решение влияет не только ситуация на фронте, но и геополитическая обстановка.Эксперт напомнил, что изначально Россия не претендовала даже на Донбасс, а добивалась лишь "смягчения украинского режима". "Просто за три года СВО мы поняли, что в адекватном состоянии на Украине ни один режим находиться не может, потому что Украина и бандеровщина — это синонимы", — констатировал Ищенко. По его словам, Запад пытается устроить России "вечную войну", чтобы добиться своих условий мира, которые для Москвы неприемлемы."Основное их условие, которое мешает нам подписать хоть какой-то мир, состоит в том, что все территории Украины, которые Россия физически не будет контролировать, останутся под прямым контролем Евросоюза и НАТО, что будет означать уже скорую вторую российско-украинскую войну", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: России надо уничтожить Украину, пока Запад не успел развязать войну в Восточной Европе" на сайте Украина.ру.Про ход специальной военной операции и перспективы зимней кампании — в интервью "Виктор Кутырь: Россия выносит логистику и энергетику Чернигова, чтобы не допустить новых наступлений ВСУ".

