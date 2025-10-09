"Надо занимать всю Украину": Ищенко объяснил, почему Запад пытается устроить России "вечную войну" - 09.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251009/nado-zanimat-vsyu-ukrainu-ischenko-obyasnil-pochemu-zapad-pytaetsya-ustroit-rossii-vechnuyu-voynu-1069803435.html
"Надо занимать всю Украину": Ищенко объяснил, почему Запад пытается устроить России "вечную войну"
"Надо занимать всю Украину": Ищенко объяснил, почему Запад пытается устроить России "вечную войну" - 09.10.2025 Украина.ру
"Надо занимать всю Украину": Ищенко объяснил, почему Запад пытается устроить России "вечную войну"
Первоначальные цели России на Украине претерпели изменения, и вопрос будущих границ остается открытым, зависящим от баланса сил и попыток Запада создать для Москвы ситуацию вечной войны. Таким мнением обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко поделился в интервью изданию Украина.ру
2025-10-09T06:00
2025-10-09T06:00
новости
россия
украина
запад
ростислав ищенко
украина.ру
бандеровцы
сво
новости сво россия
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/05/1068200090_0:203:3072:1931_1920x0_80_0_0_2244cef5640919dbcd110bb04197e117.jpg
Отвечая на вопрос читателей издания Украина.ру о том, будет ли Россия занимать всю территорию Украины или ограничится заморозкой конфликта, Ищенко заявил: "Надо занимать всю территорию Украины. Но, возможно, придется ограничиться заморозкой по линии соприкосновения". Политолог пояснил, что на решение влияет не только ситуация на фронте, но и геополитическая обстановка.Эксперт напомнил, что изначально Россия не претендовала даже на Донбасс, а добивалась лишь "смягчения украинского режима". "Просто за три года СВО мы поняли, что в адекватном состоянии на Украине ни один режим находиться не может, потому что Украина и бандеровщина — это синонимы", — констатировал Ищенко. По его словам, Запад пытается устроить России "вечную войну", чтобы добиться своих условий мира, которые для Москвы неприемлемы."Основное их условие, которое мешает нам подписать хоть какой-то мир, состоит в том, что все территории Украины, которые Россия физически не будет контролировать, останутся под прямым контролем Евросоюза и НАТО, что будет означать уже скорую вторую российско-украинскую войну", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: России надо уничтожить Украину, пока Запад не успел развязать войну в Восточной Европе" на сайте Украина.ру.Про ход специальной военной операции и перспективы зимней кампании — в интервью "Виктор Кутырь: Россия выносит логистику и энергетику Чернигова, чтобы не допустить новых наступлений ВСУ".
https://ukraina.ru/20251007/polkovnik-gennadiy-alekhin-vs-rf-unichtozhayut-s-vozdukha-kolonny-vsu-pod-volchanskom-i-dvigayutsya-k-1069755578.html
россия
украина
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/05/1068200090_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2962815428701804abfabefad8d46e0e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, запад, ростислав ищенко, украина.ру, бандеровцы, сво, новости сво россия, новости сво, прогнозы сво, когда закончится сво: прогнозы, спецоперация, война, война на украине, эксперты, военный эксперт, аналитики, аналитика, украина аналитика
Новости, Россия, Украина, Запад, Ростислав Ищенко, Украина.ру, бандеровцы, СВО, новости СВО Россия, новости СВО, прогнозы СВО, когда закончится СВО: прогнозы, Спецоперация, война, война на Украине, эксперты, военный эксперт, аналитики, Аналитика, Украина аналитика

"Надо занимать всю Украину": Ищенко объяснил, почему Запад пытается устроить России "вечную войну"

06:00 09.10.2025
 
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости . Сергей Мирный
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Первоначальные цели России на Украине претерпели изменения, и вопрос будущих границ остается открытым, зависящим от баланса сил и попыток Запада создать для Москвы ситуацию вечной войны. Таким мнением обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко поделился в интервью изданию Украина.ру
Отвечая на вопрос читателей издания Украина.ру о том, будет ли Россия занимать всю территорию Украины или ограничится заморозкой конфликта, Ищенко заявил: "Надо занимать всю территорию Украины. Но, возможно, придется ограничиться заморозкой по линии соприкосновения".
Политолог пояснил, что на решение влияет не только ситуация на фронте, но и геополитическая обстановка.
Эксперт напомнил, что изначально Россия не претендовала даже на Донбасс, а добивалась лишь "смягчения украинского режима". "Просто за три года СВО мы поняли, что в адекватном состоянии на Украине ни один режим находиться не может, потому что Украина и бандеровщина — это синонимы", — констатировал Ищенко.
По его словам, Запад пытается устроить России "вечную войну", чтобы добиться своих условий мира, которые для Москвы неприемлемы.
"Основное их условие, которое мешает нам подписать хоть какой-то мир, состоит в том, что все территории Украины, которые Россия физически не будет контролировать, останутся под прямым контролем Евросоюза и НАТО, что будет означать уже скорую вторую российско-украинскую войну", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: России надо уничтожить Украину, пока Запад не успел развязать войну в Восточной Европе" на сайте Украина.ру.
Про ход специальной военной операции и перспективы зимней кампании — в интервью "Виктор Кутырь: Россия выносит логистику и энергетику Чернигова, чтобы не допустить новых наступлений ВСУ".
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
7 октября, 15:46
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ уничтожают с воздуха колонны ВСУ под Волчанском и двигаются к ХарьковуЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаЗападРостислав ИщенкоУкраина.рубандеровцыСВОновости СВО Россияновости СВОпрогнозы СВОкогда закончится СВО: прогнозыСпецоперациявойнавойна на Украинеэкспертывоенный экспертаналитикиАналитикаУкраина аналитика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:29Возгорания на объектах ТЭК, дрон во дворе дома. Последствия атак ВСУ на российские регионы
06:53Культивирование ненависти. Эксперты о манипуляциях Запада и его вине в братоубийственном конфликте
06:41"Нашествие русскоязычных" и новый виток религиозной розни. Что происходит во Львове
06:30Владимир Носков: Россия дешево снесет мосты через Днепр, когда освободит Покровск и дойдет до Павлограда
06:18Два "отличных плана" и словацкий ОПК. Украина в международном контексте
06:10"Операции такого масштаба не проводили с начала СВО": Кнутов про окружение Славянска и Краматорска
06:00"Надо занимать всю Украину": Ищенко объяснил, почему Запад пытается устроить России "вечную войну"
05:50"Сорвал большое наступление ВСУ": ополченец рассказал, как использовал таксистов для дезинформации
05:40Юрий Кнутов: Уничтожение мостов через Днепр отрежет от западных поставок Левобережную Украину
05:30Ростислав Ищенко: ВСУ должны исчезнуть с поля боя раньше, чем Европа соберется с силами
05:20Можно запускать с "Хаймарса" и F-16: военный аналитик назвал назвал ракету опаснее "Томагавка"
05:10Раскрутить панику и включить пятую статью: Кнутов раскрыл цели провокации с дронами в Европе
05:00Юрий Кнутов: "Томагавки" не являются сложными целями для наших систем ПВО
04:50"Гадание по лунке иллюзорнее, чем по кофейной гуще": политолог Выдрин — о "качелях" Трампа
04:40"Вы кроете, а всё не туда": ополченец рассказал, как двумя залпами "Града" разбили бригаду ВСУ
04:36Закрыть морские ворота! Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:30"Балаганный Петрушка перевешивает интересы народных масс": Выдрин о ситуации на Украине
04:20Юрий Кнутов: Модернизированные "Герани" могут поражать составы во время движения
04:10"Ждунов стало меньше": Ищенко о сроках полноценной интеграции новых российских регионов
04:03Трамп пройдёт плановый медосмотр
Лента новостейМолния