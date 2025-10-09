"Надо занимать всю Украину": Ищенко объяснил, почему Запад пытается устроить России "вечную войну"
Первоначальные цели России на Украине претерпели изменения, и вопрос будущих границ остается открытым, зависящим от баланса сил и попыток Запада создать для Москвы ситуацию вечной войны. Таким мнением обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко поделился в интервью изданию Украина.ру
Отвечая на вопрос читателей издания Украина.ру о том, будет ли Россия занимать всю территорию Украины или ограничится заморозкой конфликта, Ищенко заявил: "Надо занимать всю территорию Украины. Но, возможно, придется ограничиться заморозкой по линии соприкосновения".
Политолог пояснил, что на решение влияет не только ситуация на фронте, но и геополитическая обстановка.
Эксперт напомнил, что изначально Россия не претендовала даже на Донбасс, а добивалась лишь "смягчения украинского режима". "Просто за три года СВО мы поняли, что в адекватном состоянии на Украине ни один режим находиться не может, потому что Украина и бандеровщина — это синонимы", — констатировал Ищенко.
По его словам, Запад пытается устроить России "вечную войну", чтобы добиться своих условий мира, которые для Москвы неприемлемы.
"Основное их условие, которое мешает нам подписать хоть какой-то мир, состоит в том, что все территории Украины, которые Россия физически не будет контролировать, останутся под прямым контролем Евросоюза и НАТО, что будет означать уже скорую вторую российско-украинскую войну", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: России надо уничтожить Украину, пока Запад не успел развязать войну в Восточной Европе" на сайте Украина.ру.
Про ход специальной военной операции и перспективы зимней кампании — в интервью "Виктор Кутырь: Россия выносит логистику и энергетику Чернигова, чтобы не допустить новых наступлений ВСУ".
7 октября, 15:46Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ уничтожают с воздуха колонны ВСУ под Волчанском и двигаются к ХарьковуЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Подписывайся на