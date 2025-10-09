https://ukraina.ru/20251009/istoriya-ego-slugi-zelenskiy-schitaet-svoikh-deputatov-debilami-a-ukraintsy-s-nim-soglasny-1069852306.html

История его "Слуги": Зеленский считает своих депутатов дебилами, а украинцы с ним согласны

Владимир Зеленский отменил ранее запланированную встречу с депутатами Верховной Рады от своей партии "Слуга народа". По некоторым данным, свой отказ он сопроводил грубой репликой в адрес парламентариев

Что не так со "слугами"Парламентская фракция "слуг" всегда была для Зеленского источником лишней головной боли. Дело в том, что абсолютное большинство голосов президентской партии на выборах в 2019 году поставило перед ее руководством сложную проблему, так как никакой партии как организации фактически еще не было и собирать депутатов под фракцию пришлось буквально с миру по нитке.Из-за этого от нее в скором времени по разным причинам стали откалываться депутаты, а те, кто остался, зачастую предпочитают голосовать не так, как им велит фракционное начальство. В итоге на голосованиях "слуги" редко дают более 180 голосов, а принимать законопроекты получается только при помощи формально оппозиционных фракций и депутатских групп.В условиях окончательного оформления авторитарного режима для Зеленского крайне важно собирать голоса в Раде под нужные ему законопроекты. С этой целью он созвал 16 сентября собрание депутатов от "Слуги народа". Согласно утечкам от участников встречи, на нее пришло всего лишь порядка 150 депутатов, хотя официально во фракции числится 230 человек.Часть из прогульщиков была в командировках, кто-то ушел на больничный, а остальные просто махнули на встречу рукой и не пришли. Зеленскому пришлось выступать перед полупустым залом, а пришедших депутатов попросили занять места в первых рядах, чтобы картинка мероприятия выглядела не столь грустно.Обсуждали, по слухам, дела военные и то, к чему стоит готовиться стране. О каких-то скандалах на этой встрече не сообщалось, разве что Зеленский выразил недовольство, что депутаты постоянно ноют о коррупции в стране, а такие жалобы ухудшают имидж Украины у западных партнеров.Отголоски сканадала с НАБУ и САПТеперь очевидно, что все прошло не так гладко, так как очередная такая встреча, намеченная на эти дни, была отменена. Как сообщил депутат парламента Алексей Гончаренко*, Зеленский сопроводил свой отказ фразой: "Деструктивные дебилы! Зачем с ними видеться?"Этот факт, впрочем, некоторые опровергают."Зеленский не произносил какой-то определенной фразы в стиле "деструктивные дебилы" или что-то в этом духе. Он просто находится в полном неадеквате, и вся улица Банковая об этом знает. Зеленский неадекватен, постоянные истерики - норма. Встреча не состоялась, она отменена", - написал у себя в телеграм-канале блогер Анатолий Шарий.По его версии, встреча все-таки должна будет произойти, в ближайшее время властям понадобятся голоса в Раде, так как предстоят важные голосования.Одно из них, пишет Шарий, касается попытки Зеленского взять под контроль Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), которая наряду с Национальным антикоррупционный бюро Украины (НАБУ) мешает режиму. По мнению блогера, Зеленский хочет сделать главой САП нынешнего первого заместителя руководителя этой прокуратуры, который полностью подконтролен Офису президента.Такой "дворцовый переворот" планируют осуществить при помощи депутат Рады Федора Христенко, точнее его показаний против НАБУ и САП. Сам парламентарий уехал с Украины в 2022 году и недавно был экстрадирован из ОАЭ."Зеленский в отчаянии" История с НАБУ и САП вообще больно ударила по отношениям Зеленского с его фракцией. Сначала депутаты по предложению Зеленского с помпой проголосовали за ограничение полномочий этих структур, а затем, когда Зеленский решил дать заднюю, стыдливо внесли эту инициативу от своего имени и так же покорно за нее проголосовали.Теперь часть парламентариев недовольна тем, что власть выставила их в нехорошем свете, а сам Зеленский как бы и не при делах. Некоторые депутаты говорили даже, что после всего этого вообще хотят сложить мандат и убраться из Рады восвояси.Если исход из Верховной Рады продолжится, то украинский парламент может окончательно погрузиться в кризис, так как там уже осталось меньше 400 человек при списочном составе в 450 депутатов. Зеленского, судя по всему, это особо не волнует, так как легитимность его самого уже давно под большим вопросом из-за отмененных выборов."Они (депутаты — ред.) разочарованы и не понимают, что произошло, а тут понимать нечего: Зеленский в отчаянии, ему надо на ком-то спустить пар, а тут под рукой только они", - прокомментировал отмену встречи украинский политолог Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.Все говорили, что будет встреча с депутатами, а ее мало того, что не произошло, так Зеленский еще и отказался проводить ее в весьма грубой форме, добавил эксперт.Дошло до того, что над "Слугой народа" смеются даже сами ее представители. Так, недавний соцопрос показал, что 52% украинцев считают, что эта партия препятствует развитию государства.Пока Зеленский строит интриги против своих ручных депутатов, "слуги народа" преимущественно заняты тем, чем они давно привыкли заниматься, а именно самопиаром. Особенно старается Николай Тищенко, который предложил на днях дать Нобелевскую премию мира "мощному американскому льву" Дональду Трампу.Еще он опубликовал видео, как со слезами на глазах дарит сумку на колесиках пожилой женщине, потерявшей всех близких во время боевых действий."Они разворовывают государство, доводят украинцев до нищеты и лишают будущего, чтобы потом насмехаться над ними, давая копеечные подачки. Неслыханная щедрость!" - прокомментировал у себя в телеграм-канале экс-депутат Рады Игорь Мосийчук*."Чувак мощно вытирает ноги об этот народ. И смеется", - написал в своем телеграм-канале Анатолий Шарий.Тищенко имеет на это право, резюмировал он.*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО том, какой вывод можно сделать про партию Зеленского после назначения нового посла Украины в США - в материале издания Украина.ру Александр Васильев: Назначение Стефанишиной доказывает – в "Слуге Народа" свято чтят традиции ЦК КПСС.

