Европа признает провалы Киева, НАТО обсуждают "ответные меры". Хроника событий на 13:00 9 октября - 09.10.2025 Украина.ру
Европа признает провалы Киева, НАТО обсуждают "ответные меры". Хроника событий на 13:00 9 октября
Владимир Зеленский заявил о готовности номинировать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, но с одним условием. Кая Каллас призналась, что Украина не сможет в одиночку противостоять России. НАТО рассматривает возможность проведения военных учений на особых участках у границы с Россией. Потери ВСУ за сутки составили 1 450 солдат
Станет ли Трамп нобелевским лауреатом?Владимир Зеленский заявил о готовности номинировать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в случае, если американский лидер сможет добиться прекращения огня. Кроме того, Зеленский возобновил риторику угроз в адрес России, пообещав обеспечить отключения электроэнергии в Белгородской и Курской областях в ответ на возможные перебои с электричеством на Украине после ударов ВС РФ."Поставки Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk могут заставить россиян протрезветь и сесть за стол переговоров", — заявил глава киевского режима.Тем временем агентство Bloomberg написало, что в предстоящий зимний период Украина столкнется с крайне сложной ситуацией после того, как российские удары по объектам энергетической инфраструктуры привели к потере около 60% национальной газодобычи. "Ключевой риск для Киева заключается в том, что ущерб внутренней добыче может усугубиться, поскольку Украина и Россия продолжают наносить всё больше ударов по энергетической инфраструктуре друг друга", — пишет издание.Между тем, как передает The Financial Times, в Норвегии выражают обеспокоенность возможным введением торговых пошлин или других ограничительных мер со стороны США, если Трамп не получит Нобелевскую премию. В то же время анонимный европейский чиновник отметил, что присуждение премии американскому президенту стало бы "странным сигналом", учитывая его инициативу по переименованию Пентагона в "Министерство войны".Ключевые тенденции и вызовы в мировой политикеВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в интервью немецкой газете Die Welt призналась, что Украина не сможет в одиночку противостоять России и остановить продвижение российской армии. "Если мы продолжим поддерживать Украину, она сможет освободить больше территорий и сильнее оттеснить Россию. Но, конечно, в одиночку она этого сделать не сможет", — заявила Каллас.Глава европейской дипломатии полагает, что у киевского режима есть желание вытеснить Россию с ее новых регионов, но для этого требуется помощь Запада. При этом Каллас считает, что рано или поздно Москве и Киеву придется сесть за стол переговоров.В среду замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков заявил, что мощный импульс саммита Россия — США в Анкоридже в пользу урегулирования ситуации вокруг Украины оказался в значительной мере исчерпан. Причиной, по его словам, в первую очередь стала неконструктивная позиция европейских стран.Тем временем Североатлантический альянс рассматривает возможность проведения военных учений на особых участках у границы с Россией — в "более отдаленных и незащищенных районах". Об этом написало издание Financial Times со ссылкой на чиновников НАТО, осведомленных о ходе обсуждений.В публикации говорится, что данные учения планируются в рамках мер по противодействию якобы нарушению воздушного пространства альянса российскими БПЛА и самолетами. По информации газеты, союзники НАТО обсуждают и более "решительные ответные меры".Например, размещение боевых БПЛА вдоль границы с Россией и ослабление ограничений для пилотов, патрулирующих восточные границы, чтобы они смогли открывать огонь по российским воздушным судам.Двое чиновников альянса в беседе с изданием заявили, что на данный момент одним из неотложных вопросов внутри НАТО является систематизация правил взаимодействия на восточном фланге.Между тем Венгрия перестала бороться за исключение из полного запрета поставок российского сжиженного природного газа, который власти Евросоюза хотят ввести с 2027 года. Такие планы Брюсселя заложены в 19-й пакет санкций против РФ, который в настоящее время обсуждают постоянные представители стран ЕС.На последней встрече послов стран-членов Европейского союза представитель Венгрии не стал блокировать обсуждение полного запрета на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России, сообщает портал EUObserver. Ранее Будапешт последовательно добивался исключений для себя, говоря о о зависимости национальной экономики от импорта углеводородов.Окончательное решение по 19-му пакету санкций еще не принято — дискуссии на уровне послов продолжаются, а окончательное слово остаётся за министрами иностранных дел и главами государств и правительств.Значительное сопротивление новым ограничениям оказывают Словакия и Австрия. Братислава заинтересована в сохранении поставок российского топлива, а Вена настаивает на разморозке части замороженных российских активов, с чем не согласен Берлин. По мнению наблюдателей, этот конфликт интересов может серьезно осложнить принятие очередного пакета санкций.У Европы нет других идей, кроме использования российских активов для финансирования Украины. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. "Мы должны найти способ с финансированием, а если это не так, то я не слышал ни о каких [других] идеях", — цитирует Фредериксен Financial Times. В то же время Еврокомиссар предупредила власти Украины, что ЕС сворачивает программу поддержки украинских беженцев после марта 2027 года, а потому Киев должен готовиться к возвращению самой уязвимой категории людей. Об этом заявила депутат Верховной Рады Виктория Гриб.Она отметила, что в Европе останутся только работающие украинцы, которые получат вид на жительство или гражданство. Остальным, самым уязвимым, придется возвращаться на Украину. "Нам необходимо в первую очередь дать людям возможность купить здесь жилье. Хорошо звучит, когда говорят, что государство покрывает 70%. На самом же деле государство покрывает только 70% первого взноса. Первый взнос — это 30%, а дальше человек платит все сам", — заявила Гриб.Фронтовая сводкаЗа минувшие сутки российские военные поразили портовые сооружения, объекты энергосистемы, хранилища горючего и пункты дислокации ВСУ в 142 районах. Системы ПВО успешно перехватили 4 управляемые авиабомбы и 112 беспилотников самолетного типа. Общие потери ВСУ за сутки составили около 1 450 военнослужащих. Об этом сообщило Минобороны РФ.На тактическом уровне достигнуты значительные успехи. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что в районе Кузьминовки подразделения ВСУ оказались в оперативном окружении, лишившись возможности отступить. Телеграм-канал "Два майора" написал, что на Краснолиманском направлении российские войска ведут активные наступательные действия, стремясь ликвидировать укрепленные позиции противника. Также продолжается методичное продвижение в направлении Северска, где отмечается повышенная активность вдоль железнодорожной линии в районе Выемки, говорится в публикации военкоров.По данным "Двух майоров", севернее Покровска зафиксирован успех в освобождении Золотого Колодезя и Вольного, тогда как в самом городе продолжаются интенсивные уличные бои. На Запорожском направлении подразделениями группы "Восток" освобождена Новогригоровка, одновременно идет изоляция укрепленного Успеновского плацдарма ВСУ.В районах Приморского и Степногорска отмечаются особо ожесточенные столкновения. На участке Гуляйполя российские штурмовые группы приближаются к Охотничьему, где противник оказывает упорное сопротивление, резюмируют авторы Телеграм-канала. Между тем американское издание Foreign Affairs пришло к выводу, что Россию и её армию недооценили на Западе, напрасно считали "прогнившей". Подробности в публикации Армия России готовится к высокотехнологичным войнам, считают в США.
Европа признает провалы Киева, НАТО обсуждают "ответные меры". Хроника событий на 13:00 9 октября

13:00 09.10.2025
 
Владимир Зеленский заявил о готовности номинировать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, но с одним условием. Кая Каллас призналась, что Украина не сможет в одиночку противостоять России. НАТО рассматривает возможность проведения военных учений на особых участках у границы с Россией. Потери ВСУ за сутки составили 1 450 солдат
Станет ли Трамп нобелевским лауреатом?
Владимир Зеленский заявил о готовности номинировать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в случае, если американский лидер сможет добиться прекращения огня.
Кроме того, Зеленский возобновил риторику угроз в адрес России, пообещав обеспечить отключения электроэнергии в Белгородской и Курской областях в ответ на возможные перебои с электричеством на Украине после ударов ВС РФ.
"Поставки Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk могут заставить россиян протрезветь и сесть за стол переговоров", — заявил глава киевского режима.
Тем временем агентство Bloomberg написало, что в предстоящий зимний период Украина столкнется с крайне сложной ситуацией после того, как российские удары по объектам энергетической инфраструктуры привели к потере около 60% национальной газодобычи.
"Ключевой риск для Киева заключается в том, что ущерб внутренней добыче может усугубиться, поскольку Украина и Россия продолжают наносить всё больше ударов по энергетической инфраструктуре друг друга", — пишет издание.
Между тем, как передает The Financial Times, в Норвегии выражают обеспокоенность возможным введением торговых пошлин или других ограничительных мер со стороны США, если Трамп не получит Нобелевскую премию.
В то же время анонимный европейский чиновник отметил, что присуждение премии американскому президенту стало бы "странным сигналом", учитывая его инициативу по переименованию Пентагона в "Министерство войны".
Ключевые тенденции и вызовы в мировой политике
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в интервью немецкой газете Die Welt призналась, что Украина не сможет в одиночку противостоять России и остановить продвижение российской армии.
"Если мы продолжим поддерживать Украину, она сможет освободить больше территорий и сильнее оттеснить Россию. Но, конечно, в одиночку она этого сделать не сможет", — заявила Каллас.
Глава европейской дипломатии полагает, что у киевского режима есть желание вытеснить Россию с ее новых регионов, но для этого требуется помощь Запада. При этом Каллас считает, что рано или поздно Москве и Киеву придется сесть за стол переговоров.
В среду замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков заявил, что мощный импульс саммита Россия — США в Анкоридже в пользу урегулирования ситуации вокруг Украины оказался в значительной мере исчерпан. Причиной, по его словам, в первую очередь стала неконструктивная позиция европейских стран.
Тем временем Североатлантический альянс рассматривает возможность проведения военных учений на особых участках у границы с Россией — в "более отдаленных и незащищенных районах". Об этом написало издание Financial Times со ссылкой на чиновников НАТО, осведомленных о ходе обсуждений.
В публикации говорится, что данные учения планируются в рамках мер по противодействию якобы нарушению воздушного пространства альянса российскими БПЛА и самолетами. По информации газеты, союзники НАТО обсуждают и более "решительные ответные меры".
Например, размещение боевых БПЛА вдоль границы с Россией и ослабление ограничений для пилотов, патрулирующих восточные границы, чтобы они смогли открывать огонь по российским воздушным судам.
Двое чиновников альянса в беседе с изданием заявили, что на данный момент одним из неотложных вопросов внутри НАТО является систематизация правил взаимодействия на восточном фланге.
Между тем Венгрия перестала бороться за исключение из полного запрета поставок российского сжиженного природного газа, который власти Евросоюза хотят ввести с 2027 года. Такие планы Брюсселя заложены в 19-й пакет санкций против РФ, который в настоящее время обсуждают постоянные представители стран ЕС.
На последней встрече послов стран-членов Европейского союза представитель Венгрии не стал блокировать обсуждение полного запрета на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России, сообщает портал EUObserver. Ранее Будапешт последовательно добивался исключений для себя, говоря о о зависимости национальной экономики от импорта углеводородов.
Окончательное решение по 19-му пакету санкций еще не принято — дискуссии на уровне послов продолжаются, а окончательное слово остаётся за министрами иностранных дел и главами государств и правительств.
Значительное сопротивление новым ограничениям оказывают Словакия и Австрия. Братислава заинтересована в сохранении поставок российского топлива, а Вена настаивает на разморозке части замороженных российских активов, с чем не согласен Берлин. По мнению наблюдателей, этот конфликт интересов может серьезно осложнить принятие очередного пакета санкций.
У Европы нет других идей, кроме использования российских активов для финансирования Украины. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
"Мы должны найти способ с финансированием, а если это не так, то я не слышал ни о каких [других] идеях", — цитирует Фредериксен Financial Times.
В то же время Еврокомиссар предупредила власти Украины, что ЕС сворачивает программу поддержки украинских беженцев после марта 2027 года, а потому Киев должен готовиться к возвращению самой уязвимой категории людей. Об этом заявила депутат Верховной Рады Виктория Гриб.
Она отметила, что в Европе останутся только работающие украинцы, которые получат вид на жительство или гражданство. Остальным, самым уязвимым, придется возвращаться на Украину.
"Нам необходимо в первую очередь дать людям возможность купить здесь жилье. Хорошо звучит, когда говорят, что государство покрывает 70%. На самом же деле государство покрывает только 70% первого взноса. Первый взнос — это 30%, а дальше человек платит все сам", — заявила Гриб.
Фронтовая сводка
За минувшие сутки российские военные поразили портовые сооружения, объекты энергосистемы, хранилища горючего и пункты дислокации ВСУ в 142 районах. Системы ПВО успешно перехватили 4 управляемые авиабомбы и 112 беспилотников самолетного типа. Общие потери ВСУ за сутки составили около 1 450 военнослужащих. Об этом сообщило Минобороны РФ.
На тактическом уровне достигнуты значительные успехи. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что в районе Кузьминовки подразделения ВСУ оказались в оперативном окружении, лишившись возможности отступить.
Телеграм-канал "Два майора" написал, что на Краснолиманском направлении российские войска ведут активные наступательные действия, стремясь ликвидировать укрепленные позиции противника.
Также продолжается методичное продвижение в направлении Северска, где отмечается повышенная активность вдоль железнодорожной линии в районе Выемки, говорится в публикации военкоров.
По данным "Двух майоров", севернее Покровска зафиксирован успех в освобождении Золотого Колодезя и Вольного, тогда как в самом городе продолжаются интенсивные уличные бои. На Запорожском направлении подразделениями группы "Восток" освобождена Новогригоровка, одновременно идет изоляция укрепленного Успеновского плацдарма ВСУ.
В районах Приморского и Степногорска отмечаются особо ожесточенные столкновения. На участке Гуляйполя российские штурмовые группы приближаются к Охотничьему, где противник оказывает упорное сопротивление, резюмируют авторы Телеграм-канала.
Между тем американское издание Foreign Affairs пришло к выводу, что Россию и её армию недооценили на Западе, напрасно считали "прогнившей". Подробности в публикации Армия России готовится к высокотехнологичным войнам, считают в США.
