Армия России готовится к высокотехнологичным войнам, считают в США - 09.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251009/armiya-rossii-gotovitsya-k--vysokotekhnologichnym-voynam-schitayut-v-ssha-1069854963.html
Армия России готовится к высокотехнологичным войнам, считают в США
Армия России готовится к высокотехнологичным войнам, считают в США - 09.10.2025 Украина.ру
Армия России готовится к высокотехнологичным войнам, считают в США
Россию и её армию недооценили на Западе, напрасно считали "прогнившей". К такому выводу пришло американское издание Foreign Affairs
2025-10-09T12:30
2025-10-09T12:30
новости
россия
украина
сша
нато
ес
украина.ру
сво
новости сво сейчас
дзен новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/1f/1052998023_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c80467ab64fdeed3e0c9292eb2b69945.jpg
История нынешнего конфликта на территории Украины была историей обманутых ожиданий, сказано в публикации авторитетного издания США.В начале конфликта большая часть стран НАТО рассматривала Россию как неудержимого бегемота, готового быстро победить Украину, отметило издание. Вместо этого российские войска были остановлены и отброшены. Затем сторонние наблюдатели решили, что российская армия прогнила может быть в шаге от краха. Однако и это оказалось неверным — украинские наступления провалились, и Москва возобновила медленное продвижение. Москва извлекла уроки из своих неудач и адаптировала свою стратегию и подход к СВО и за пределами зоны спецоперации. Издание обратило внимание: с 2022 года, Россия начала систематическую работу по изучению своего боевого опыта, извлечению из него уроков и распространению этих уроков в своих вооруженных силах."К началу 2023 года Москва без лишнего шума построила сложную экосистему обучения, которая включает в себя оборонную производственную базу, университеты и солдат по всей цепочке командования, - сказано в публикации. - Сегодня военные институционализируют свои знания, перестраивают своих оборонных производителей и научно-исследовательские организации для поддержки потребностей военного времени, а также объединяют технологические стартапы с государственными ресурсами".В итоге появились новые тактики на поле боя, кодифицированные в учебных программах и боевых руководствах, а также более совершенное оружие. Россия разработала новые способы использования беспилотников "превратив то, что когда-то было зоной слабости, в зону силы". Россия построила более совершенные ракеты и создала более прочные и эффективные защитные системы. Это дает младшим командирам больше свободы в планировании. Вооруженные силы РФ способны как развиваться во время этой войны, так и готовиться к будущим высокотехнологичным конфликтам, констатировали в Foreign Affairs. Из-за этих изменений Украина столкнется с еще большими разрушениями в ближайшие месяцы. Ей придется бороться с более быстрыми и многочисленными атаками российских БПЛА, что приведет к большему ущербу для городов, мирных жителей и критически важной инфраструктуры. Большее количество ракет будет преодолевать ПВО Украины. Россия не намерена останавливаться, подчеркнуло издание, при том, что чиновники США и ЕС теряют интерес к Украине. "Российские вооруженные силы выйдут из вторжения с обширным опытом и четким видением будущего боевых действий, и они делятся своим опытом с Китаем, Ираном и Северной Кореей. Это заложило основу для более интенсивного периода обучения и восстановления после окончания войны", - считает автор публикации. По его мнению, Россия будет по-прежнему сталкиваться с проблемами дисциплины и производства самого современного оборудования. Однако она уже будет так же готова к новому способу ведения войны, несмотря на ограниченность своих ресурсов. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
украина
сша
запад
кнр (китай)
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/1f/1052998023_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9776cbb9f68036a59423d13cd92fe7e7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, сша, нато, ес, украина.ру, сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво россия, новости сво, всу, минобороны рф, война, война на украине, запад, кнр (китай), ракеты, бпла сегодня
Новости, Россия, Украина, США, НАТО, ЕС, Украина.ру, СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО Россия, новости СВО, ВСУ, Минобороны РФ, война, война на Украине, Запад, КНР (Китай), ракеты, БПЛА сегодня

Армия России готовится к высокотехнологичным войнам, считают в США

12:30 09.10.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов и операторов БПЛА на Краснолиманском направлении
Боевая работа артиллеристов и операторов БПЛА на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Россию и её армию недооценили на Западе, напрасно считали "прогнившей". К такому выводу пришло американское издание Foreign Affairs
История нынешнего конфликта на территории Украины была историей обманутых ожиданий, сказано в публикации авторитетного издания США.
В начале конфликта большая часть стран НАТО рассматривала Россию как неудержимого бегемота, готового быстро победить Украину, отметило издание. Вместо этого российские войска были остановлены и отброшены. Затем сторонние наблюдатели решили, что российская армия прогнила может быть в шаге от краха. Однако и это оказалось неверным — украинские наступления провалились, и Москва возобновила медленное продвижение.
Москва извлекла уроки из своих неудач и адаптировала свою стратегию и подход к СВО и за пределами зоны спецоперации.
Издание обратило внимание: с 2022 года, Россия начала систематическую работу по изучению своего боевого опыта, извлечению из него уроков и распространению этих уроков в своих вооруженных силах.
"К началу 2023 года Москва без лишнего шума построила сложную экосистему обучения, которая включает в себя оборонную производственную базу, университеты и солдат по всей цепочке командования, - сказано в публикации. - Сегодня военные институционализируют свои знания, перестраивают своих оборонных производителей и научно-исследовательские организации для поддержки потребностей военного времени, а также объединяют технологические стартапы с государственными ресурсами".
В итоге появились новые тактики на поле боя, кодифицированные в учебных программах и боевых руководствах, а также более совершенное оружие. Россия разработала новые способы использования беспилотников "превратив то, что когда-то было зоной слабости, в зону силы".
Россия построила более совершенные ракеты и создала более прочные и эффективные защитные системы. Это дает младшим командирам больше свободы в планировании. Вооруженные силы РФ способны как развиваться во время этой войны, так и готовиться к будущим высокотехнологичным конфликтам, констатировали в Foreign Affairs.
Из-за этих изменений Украина столкнется с еще большими разрушениями в ближайшие месяцы. Ей придется бороться с более быстрыми и многочисленными атаками российских БПЛА, что приведет к большему ущербу для городов, мирных жителей и критически важной инфраструктуры. Большее количество ракет будет преодолевать ПВО Украины.
Россия не намерена останавливаться, подчеркнуло издание, при том, что чиновники США и ЕС теряют интерес к Украине.
"Российские вооруженные силы выйдут из вторжения с обширным опытом и четким видением будущего боевых действий, и они делятся своим опытом с Китаем, Ираном и Северной Кореей. Это заложило основу для более интенсивного периода обучения и восстановления после окончания войны", - считает автор публикации.
По его мнению, Россия будет по-прежнему сталкиваться с проблемами дисциплины и производства самого современного оборудования. Однако она уже будет так же готова к новому способу ведения войны, несмотря на ограниченность своих ресурсов.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаСШАНАТОЕСУкраина.руСВОновости СВО сейчасдзен новости СВОпрогнозы СВОновости СВО Россияновости СВОВСУМинобороны РФвойнавойна на УкраинеЗападКНР (Китай)ракетыБПЛА сегодня
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:29В Ростовской области при отражении атаки БПЛА повреждены жилые дома и автомобили, сообщил губернатор
13:27"Герани" атакуют вражеские объекты в Бахмаче Черниговской области
13:24На Черниговщине женщина продавала ручные гранаты
13:22В Шебекинском округе Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ пострадал мирный житель, сообщил губернатор Гладков:
13:07Сумское направление: ВСУ атакуют позиции ВС РФ
13:00Европа признает провалы Киева, НАТО обсуждают "ответные меры". Хроника событий на 13:00 9 октября
12:58ВС РФ поразили портовые сооружения, инфраструктуру и пункты дислокации ВСУ и наемников
12:57Уничтоженный "Леопард", получение званий в упрощенном порядке. Главные новости к этому часу
12:43СГБ Грузии нашла еще одну конспиративную квартиру при расследовании дела о ввозе взрывчатки с Украины
12:30Армия России готовится к высокотехнологичным войнам, считают в США
12:29Рада поддержала отправку ВСУ в Турцию и Великобританию - Гончаренко*
12:02Успехи ВС РФ на Купянском направлении
11:53Военнослужащий украинской теробороны осужден за терроризм в Курской области
11:39История его "Слуги": Зеленский считает своих депутатов дебилами, а украинцы с ним согласны
11:30В порту Ильичевска мощно детонирует растительное масло и паллеты для ВСУ
11:21Зеленский выдвинул Трампу условие номинации на Нобелевскую премию мира
11:12Бельгия назвала красные линии при передаче Украине украденных у России денег
11:06"Газ будут отключать целыми районами": что ждет Украину этой зимой
10:57НАТО готовится к учениям на "незащищенных" участках у границы с РФ - Financial Times
10:56Путин и Алиев договорились о встрече, ВСУ угодили в котел. Главное к этому часу
Лента новостейМолния