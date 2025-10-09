https://ukraina.ru/20251009/armiya-rossii-gotovitsya-k--vysokotekhnologichnym-voynam-schitayut-v-ssha-1069854963.html

Армия России готовится к высокотехнологичным войнам, считают в США

Россию и её армию недооценили на Западе, напрасно считали "прогнившей". К такому выводу пришло американское издание Foreign Affairs

2025-10-09T12:30

История нынешнего конфликта на территории Украины была историей обманутых ожиданий, сказано в публикации авторитетного издания США.В начале конфликта большая часть стран НАТО рассматривала Россию как неудержимого бегемота, готового быстро победить Украину, отметило издание. Вместо этого российские войска были остановлены и отброшены. Затем сторонние наблюдатели решили, что российская армия прогнила может быть в шаге от краха. Однако и это оказалось неверным — украинские наступления провалились, и Москва возобновила медленное продвижение. Москва извлекла уроки из своих неудач и адаптировала свою стратегию и подход к СВО и за пределами зоны спецоперации. Издание обратило внимание: с 2022 года, Россия начала систематическую работу по изучению своего боевого опыта, извлечению из него уроков и распространению этих уроков в своих вооруженных силах."К началу 2023 года Москва без лишнего шума построила сложную экосистему обучения, которая включает в себя оборонную производственную базу, университеты и солдат по всей цепочке командования, - сказано в публикации. - Сегодня военные институционализируют свои знания, перестраивают своих оборонных производителей и научно-исследовательские организации для поддержки потребностей военного времени, а также объединяют технологические стартапы с государственными ресурсами".В итоге появились новые тактики на поле боя, кодифицированные в учебных программах и боевых руководствах, а также более совершенное оружие. Россия разработала новые способы использования беспилотников "превратив то, что когда-то было зоной слабости, в зону силы". Россия построила более совершенные ракеты и создала более прочные и эффективные защитные системы. Это дает младшим командирам больше свободы в планировании. Вооруженные силы РФ способны как развиваться во время этой войны, так и готовиться к будущим высокотехнологичным конфликтам, констатировали в Foreign Affairs. Из-за этих изменений Украина столкнется с еще большими разрушениями в ближайшие месяцы. Ей придется бороться с более быстрыми и многочисленными атаками российских БПЛА, что приведет к большему ущербу для городов, мирных жителей и критически важной инфраструктуры. Большее количество ракет будет преодолевать ПВО Украины. Россия не намерена останавливаться, подчеркнуло издание, при том, что чиновники США и ЕС теряют интерес к Украине. "Российские вооруженные силы выйдут из вторжения с обширным опытом и четким видением будущего боевых действий, и они делятся своим опытом с Китаем, Ираном и Северной Кореей. Это заложило основу для более интенсивного периода обучения и восстановления после окончания войны", - считает автор публикации. По его мнению, Россия будет по-прежнему сталкиваться с проблемами дисциплины и производства самого современного оборудования. Однако она уже будет так же готова к новому способу ведения войны, несмотря на ограниченность своих ресурсов. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

