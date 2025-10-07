Первым делом НАТО, а Россия потом. Почему Словакия отправляет Украине машины для разминирования - 07.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251007/pervym-delom-nato-a-rossiya-potom-pochemu-slovakiya-otpravlyaet-ukraine-mashiny-dlya-razminirovaniya-1069765267.html
Первым делом НАТО, а Россия потом. Почему Словакия отправляет Украине машины для разминирования
Первым делом НАТО, а Россия потом. Почему Словакия отправляет Украине машины для разминирования - 07.10.2025 Украина.ру
Первым делом НАТО, а Россия потом. Почему Словакия отправляет Украине машины для разминирования
Словакия отправит Украине первый пакет помощи с апреля 2023 года. В пакет войдут инженерная и строительная техника, в том числе пять машин для разминирования Bozena, а также средства медицинской эвакуации, сообщил 7 октября министр обороны Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале
2025-10-07T21:19
2025-10-07T21:19
эксклюзив
словакия
украина
россия
роберт фицо
трухачев
владимир зеленский
ес
нато
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/12/1049505965_0:34:700:428_1920x0_80_0_0_8c5abc425963a7fb19f3c7a376f683cb.jpg
Это первый пакет помощи, который Братислава выделит Киеву после того, как осенью 2023 года премьер-министром этой центральноевропейской страны стал Роберт Фицо. К власти он пришел под лозунгом "Мира, а не оружия", последовательно критиковал поставки оружия Киеву и требовал нетленного урегулирования украинского конфликта за столом переговоров.В интервью бразильскому изданию Folha de S.Paulo в декабре 2024 года Фицо заявлял, что Украина позволила Западу втянуть ее в конфликт с Россией, который для Киева не может хорошо закончится.Он предупреждал, что Украину может постигнуть судьба Чехословакии, которая по итогам Мюнхенского сговора, подписанного между Германией, Великобританией, Францией и Королевством Италией, вынуждена была уступить Судетскую область Германии и удовлетворить территориальные претензии Венгрии и Польши.Премьер-министр Словакии также подчеркивал, что он не хотел бы, чтобы по итогам российско-украинского конфликта между Европой и Россией был установлен новый железный занавес. Он выступил за нормализацию отношений с Россией и начало нормального диалога.Когда в начале 2025 года Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию и это весьма болезненно ударило по интересам Словакии, Фицо пригрозил Зеленскому, что Словакия может наложить вето на дальнейшее выделение финансовой помощи Украине со стороны Евросоюза.После этого в Братиславе начались массовые акции неправительственных организаций против законно избранного правительства Фицо, в которых приняли участие около сорока тысяч человек. Главным лозунгом своих выступлении они сделали плакат с надписью "Словакия – это Европа". По сути, этот лозунг абсурден, так как Словакия географически в центре Европы, а с 2004 года страна является еще и членом Евросоюза.Сам Фицо охарактеризовал эти выступления как попытку государственного переворота, организованную "группой иностранных граждан" в духе украинского и грузинского сценариев. По информации словацких журналистов, организаторами словацкого "майдана" являлась неправительственная организация "Мир Украине", получающая европейские гранты. Как утверждает пресса, организация также связана с главой киевского режима Владимиром Зеленским.Произошедшее на днях подписание соглашения между оборонными ведомствами Украины и Словакии о предоставлении Киеву очередного пакета помощи вызвало ряд вопросов в российской прессе. Например, нужно ли воспринимать это соглашение как знак, что Братислава меняет свою позицию по оказанию военной поддержки Украины и чем эти изменения могли быть вызваны?На первый вопрос ответил 7 октября глава МВД Словакии Матуш Тутай-Эшток, отметив, что его страна отправляет на Украину технику для разминирования территорий, но оружие по-прежнему отправлять не планирует.Его слова подтверждает перечисленное в средствах массовой информации содержание словацкого пакета помощи. Там находится техника, которая имеет двойное назначение, но ее фактически невозможно использовать на линии боевого соприкосновения, рассказал Украина.ру действующий офицер российской армии, специалист по разминированию."Например, машина разминирования Bozena применялась в программах гуманитарного разминирования на территории бывшей Югославии, конкретно в Боснии и Герцеговине и Косово. Эти программы проходили под тендером ООН и Всемирного банка", - рассказал эксперт.Он подчеркнул, что машины Bozena выполняли задачи по разминированию участков в мирное время, так как у них нет бронезащиты от нападений с воздуха или обстрелов артиллерией. Задача этих машин – обработка участков местности, заросшей растительностью, которую вручную сапер может с трудом преодолеть, отметил военнослужащий.По его словам, вся остальная техника, которая упоминается в заявлении украинского министерства обороны, гражданская. Она может использоваться для военных целях только в тылу, но на линии боевого соприкосновения она будет сразу уничтожена, подытожил военный эксперт.Не исключено, что решение правительства Фицо предоставить Киеву машины для разминирования и другую строительную технику является своеобразным компромиссом между официальной Братиславой и европейской администрацией.Брюссель настаивает на увеличении поддержки Украины со стороны Европейского союза на фоне заявлений Вашингтона о сворачивании финансирования военных расходов Киева. Словакия своим решением показывает, что она готова участвовать в общей европейской инициативе, но при этом не готова отправлять на Украину летальное оружие.С другой стороны, некоторые военные эксперты отмечают, что машины для разминирования Bozena могут использоваться для подготовки к контрнаступлению. В таком случае сама Словакия поставками машин не нарушит международных норм, но если ВСУ действительно готовит контрнаступление, то ей сложно будет отрицать свое участие в его подготовке, подчеркивают они.Словакия в России воспринимается как одна из редких стран Европы, которая в условиях жестокой конфронтации между Брюсселем и Москвой пытается сохранить рациональный и прагматичный подход к вопросам российско-европейского сотрудничества.Но при этом нельзя забывать, что Словакия является не только одной из стран ЕС, но и страной НАТО и у нее прежде всего есть обязательства перед своими партнерами по альянсу, напомнил в интервью Украина.ру политолог, кандидат исторических наук, эксперт по странам Европы Вадим Трухачев.По его словам, подписание последнего соглашения между военными ведомствами Словакии и Украины нельзя рассматривать вне контекста прошедших выборов в Чехии. По их итогам новым премьер-министром Чехии станет Бабиш, который придерживается позиции, что оружие Украине поставлять не надо, но невоенные поставки осуществлять можно, напомнил Трухачев."Словакия машины для разминирования не производит, это машины чешского производства. Словакия как член ЕС и НАТО, ровно, как и Венгрия, в полной мере поставляет на Украину невоенную продукцию – средства индивидуальной защиты, противогазы, бинты и т.д. Машины для разминирования оружием не считаются. Поэтому здесь Словакия не нарушает никаких международных норм", - рассказал политолог.Ошибочно считать Словакию полностью нейтральной страной, подчеркнул Трухачев. По его мнению, она делает все, что может, но она остается членом ЕС и НАТО и отношения с Россией для нее вторичны.
словакия
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/12/1049505965_18:0:659:481_1920x0_80_0_0_1c2a23db1fc64e149c22234df204ce37.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, словакия, украина, россия, роберт фицо, трухачев, владимир зеленский, ес, нато, украина.ру
Эксклюзив, Словакия, Украина, Россия, Роберт Фицо, Трухачев, Владимир Зеленский, ЕС, НАТО, Украина.ру

Первым делом НАТО, а Россия потом. Почему Словакия отправляет Украине машины для разминирования

21:19 07.10.2025
 
© unn.com.ua
© unn.com.ua
Читать в
ДзенTelegram
Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
Словакия отправит Украине первый пакет помощи с апреля 2023 года. В пакет войдут инженерная и строительная техника, в том числе пять машин для разминирования Bozena, а также средства медицинской эвакуации, сообщил 7 октября министр обороны Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале
Это первый пакет помощи, который Братислава выделит Киеву после того, как осенью 2023 года премьер-министром этой центральноевропейской страны стал Роберт Фицо. К власти он пришел под лозунгом "Мира, а не оружия", последовательно критиковал поставки оружия Киеву и требовал нетленного урегулирования украинского конфликта за столом переговоров.
В интервью бразильскому изданию Folha de S.Paulo в декабре 2024 года Фицо заявлял, что Украина позволила Западу втянуть ее в конфликт с Россией, который для Киева не может хорошо закончится.
Он предупреждал, что Украину может постигнуть судьба Чехословакии, которая по итогам Мюнхенского сговора, подписанного между Германией, Великобританией, Францией и Королевством Италией, вынуждена была уступить Судетскую область Германии и удовлетворить территориальные претензии Венгрии и Польши.
Премьер-министр Словакии также подчеркивал, что он не хотел бы, чтобы по итогам российско-украинского конфликта между Европой и Россией был установлен новый железный занавес. Он выступил за нормализацию отношений с Россией и начало нормального диалога.
Когда в начале 2025 года Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию и это весьма болезненно ударило по интересам Словакии, Фицо пригрозил Зеленскому, что Словакия может наложить вето на дальнейшее выделение финансовой помощи Украине со стороны Евросоюза.
После этого в Братиславе начались массовые акции неправительственных организаций против законно избранного правительства Фицо, в которых приняли участие около сорока тысяч человек. Главным лозунгом своих выступлении они сделали плакат с надписью "Словакия – это Европа". По сути, этот лозунг абсурден, так как Словакия географически в центре Европы, а с 2004 года страна является еще и членом Евросоюза.
Сам Фицо охарактеризовал эти выступления как попытку государственного переворота, организованную "группой иностранных граждан" в духе украинского и грузинского сценариев. По информации словацких журналистов, организаторами словацкого "майдана" являлась неправительственная организация "Мир Украине", получающая европейские гранты. Как утверждает пресса, организация также связана с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
Произошедшее на днях подписание соглашения между оборонными ведомствами Украины и Словакии о предоставлении Киеву очередного пакета помощи вызвало ряд вопросов в российской прессе. Например, нужно ли воспринимать это соглашение как знак, что Братислава меняет свою позицию по оказанию военной поддержки Украины и чем эти изменения могли быть вызваны?
На первый вопрос ответил 7 октября глава МВД Словакии Матуш Тутай-Эшток, отметив, что его страна отправляет на Украину технику для разминирования территорий, но оружие по-прежнему отправлять не планирует.
Его слова подтверждает перечисленное в средствах массовой информации содержание словацкого пакета помощи. Там находится техника, которая имеет двойное назначение, но ее фактически невозможно использовать на линии боевого соприкосновения, рассказал Украина.ру действующий офицер российской армии, специалист по разминированию.
"Например, машина разминирования Bozena применялась в программах гуманитарного разминирования на территории бывшей Югославии, конкретно в Боснии и Герцеговине и Косово. Эти программы проходили под тендером ООН и Всемирного банка", - рассказал эксперт.
Он подчеркнул, что машины Bozena выполняли задачи по разминированию участков в мирное время, так как у них нет бронезащиты от нападений с воздуха или обстрелов артиллерией. Задача этих машин – обработка участков местности, заросшей растительностью, которую вручную сапер может с трудом преодолеть, отметил военнослужащий.
По его словам, вся остальная техника, которая упоминается в заявлении украинского министерства обороны, гражданская. Она может использоваться для военных целях только в тылу, но на линии боевого соприкосновения она будет сразу уничтожена, подытожил военный эксперт.
Не исключено, что решение правительства Фицо предоставить Киеву машины для разминирования и другую строительную технику является своеобразным компромиссом между официальной Братиславой и европейской администрацией.
Брюссель настаивает на увеличении поддержки Украины со стороны Европейского союза на фоне заявлений Вашингтона о сворачивании финансирования военных расходов Киева. Словакия своим решением показывает, что она готова участвовать в общей европейской инициативе, но при этом не готова отправлять на Украину летальное оружие.
С другой стороны, некоторые военные эксперты отмечают, что машины для разминирования Bozena могут использоваться для подготовки к контрнаступлению. В таком случае сама Словакия поставками машин не нарушит международных норм, но если ВСУ действительно готовит контрнаступление, то ей сложно будет отрицать свое участие в его подготовке, подчеркивают они.
Словакия в России воспринимается как одна из редких стран Европы, которая в условиях жестокой конфронтации между Брюсселем и Москвой пытается сохранить рациональный и прагматичный подход к вопросам российско-европейского сотрудничества.
Но при этом нельзя забывать, что Словакия является не только одной из стран ЕС, но и страной НАТО и у нее прежде всего есть обязательства перед своими партнерами по альянсу, напомнил в интервью Украина.ру политолог, кандидат исторических наук, эксперт по странам Европы Вадим Трухачев.
По его словам, подписание последнего соглашения между военными ведомствами Словакии и Украины нельзя рассматривать вне контекста прошедших выборов в Чехии. По их итогам новым премьер-министром Чехии станет Бабиш, который придерживается позиции, что оружие Украине поставлять не надо, но невоенные поставки осуществлять можно, напомнил Трухачев.
"Словакия машины для разминирования не производит, это машины чешского производства. Словакия как член ЕС и НАТО, ровно, как и Венгрия, в полной мере поставляет на Украину невоенную продукцию – средства индивидуальной защиты, противогазы, бинты и т.д. Машины для разминирования оружием не считаются. Поэтому здесь Словакия не нарушает никаких международных норм", - рассказал политолог.
Ошибочно считать Словакию полностью нейтральной страной, подчеркнул Трухачев. По его мнению, она делает все, что может, но она остается членом ЕС и НАТО и отношения с Россией для нее вторичны.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивСловакияУкраинаРоссияРоберт ФицоТрухачевВладимир ЗеленскийЕСНАТОУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:58В Купянске ВСУ переоделись в гражданское и прячутся среди мирного населения
21:49На территории Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА, сообщает губернатор
21:19Первым делом НАТО, а Россия потом. Почему Словакия отправляет Украине машины для разминирования
21:15Словакия исключила военные поставки на Украину
21:07Стратегическая инициатива в зоне СВО полностью остается за ВС России, заявил Путин
20:57Точечные удары: российская авиация и беспилотники поразили цели в приграничных областях Украины
20:44Подземный криминал: в Одессе задержали "шахтеров", рывших тоннель к знаменитому рынку
20:12Украинцам годами нагло врали, что "Нафтогаз" обеспечивает Украину газом собственной добычи
20:01Офицер ВСУ рассказал о зверствах сотрудников ТЦК
19:43Польша не выдаст Германии подозреваемого в терроризме, ВС РФ рвутся к Гуляйполю. Итоги 7 октября
19:17"Меркель преувеличивает роль Польши и Прибалтики". Ростислав Ищенко о виновниках конфликта на Украине
18:42Блогер Мандзюк в худи с изображением Бандеры поехала в Польщу - украинцы её предостерегли
18:30Россия нарастила золотой запас, ЕС удваивает тарифы. Новости к 18.30
18:21Выдача Германии украинца по делу о подрыве "Северных потоков" не в интересах Польши — Туск
17:56ВС РФ наступают в центре Купянска: крупные силы ВСУ под угрозой окружения
17:48Преступная схема: украденный металл из домов херсонцев становится "оборонным" по госконтракту
17:40В районе Доброполья тактической группировке ВСУ угрожает "котёл"
17:38За кулисами "непрерывных побед": стала известна правда об истощении украинского общества
17:33Возрождение под обстрелами: как выглядит и кому помогает церковь в Донбассе. Репортаж из Волновахи
17:29Украине придется увеличить импорт газа на треть из-за российских ударов по газодобыче — Минэнерго
Лента новостейМолния