Первым делом НАТО, а Россия потом. Почему Словакия отправляет Украине машины для разминирования

Словакия отправит Украине первый пакет помощи с апреля 2023 года. В пакет войдут инженерная и строительная техника, в том числе пять машин для разминирования Bozena, а также средства медицинской эвакуации, сообщил 7 октября министр обороны Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/12/1049505965_0:34:700:428_1920x0_80_0_0_8c5abc425963a7fb19f3c7a376f683cb.jpg

Это первый пакет помощи, который Братислава выделит Киеву после того, как осенью 2023 года премьер-министром этой центральноевропейской страны стал Роберт Фицо. К власти он пришел под лозунгом "Мира, а не оружия", последовательно критиковал поставки оружия Киеву и требовал нетленного урегулирования украинского конфликта за столом переговоров.В интервью бразильскому изданию Folha de S.Paulo в декабре 2024 года Фицо заявлял, что Украина позволила Западу втянуть ее в конфликт с Россией, который для Киева не может хорошо закончится.Он предупреждал, что Украину может постигнуть судьба Чехословакии, которая по итогам Мюнхенского сговора, подписанного между Германией, Великобританией, Францией и Королевством Италией, вынуждена была уступить Судетскую область Германии и удовлетворить территориальные претензии Венгрии и Польши.Премьер-министр Словакии также подчеркивал, что он не хотел бы, чтобы по итогам российско-украинского конфликта между Европой и Россией был установлен новый железный занавес. Он выступил за нормализацию отношений с Россией и начало нормального диалога.Когда в начале 2025 года Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию и это весьма болезненно ударило по интересам Словакии, Фицо пригрозил Зеленскому, что Словакия может наложить вето на дальнейшее выделение финансовой помощи Украине со стороны Евросоюза.После этого в Братиславе начались массовые акции неправительственных организаций против законно избранного правительства Фицо, в которых приняли участие около сорока тысяч человек. Главным лозунгом своих выступлении они сделали плакат с надписью "Словакия – это Европа". По сути, этот лозунг абсурден, так как Словакия географически в центре Европы, а с 2004 года страна является еще и членом Евросоюза.Сам Фицо охарактеризовал эти выступления как попытку государственного переворота, организованную "группой иностранных граждан" в духе украинского и грузинского сценариев. По информации словацких журналистов, организаторами словацкого "майдана" являлась неправительственная организация "Мир Украине", получающая европейские гранты. Как утверждает пресса, организация также связана с главой киевского режима Владимиром Зеленским.Произошедшее на днях подписание соглашения между оборонными ведомствами Украины и Словакии о предоставлении Киеву очередного пакета помощи вызвало ряд вопросов в российской прессе. Например, нужно ли воспринимать это соглашение как знак, что Братислава меняет свою позицию по оказанию военной поддержки Украины и чем эти изменения могли быть вызваны?На первый вопрос ответил 7 октября глава МВД Словакии Матуш Тутай-Эшток, отметив, что его страна отправляет на Украину технику для разминирования территорий, но оружие по-прежнему отправлять не планирует.Его слова подтверждает перечисленное в средствах массовой информации содержание словацкого пакета помощи. Там находится техника, которая имеет двойное назначение, но ее фактически невозможно использовать на линии боевого соприкосновения, рассказал Украина.ру действующий офицер российской армии, специалист по разминированию."Например, машина разминирования Bozena применялась в программах гуманитарного разминирования на территории бывшей Югославии, конкретно в Боснии и Герцеговине и Косово. Эти программы проходили под тендером ООН и Всемирного банка", - рассказал эксперт.Он подчеркнул, что машины Bozena выполняли задачи по разминированию участков в мирное время, так как у них нет бронезащиты от нападений с воздуха или обстрелов артиллерией. Задача этих машин – обработка участков местности, заросшей растительностью, которую вручную сапер может с трудом преодолеть, отметил военнослужащий.По его словам, вся остальная техника, которая упоминается в заявлении украинского министерства обороны, гражданская. Она может использоваться для военных целях только в тылу, но на линии боевого соприкосновения она будет сразу уничтожена, подытожил военный эксперт.Не исключено, что решение правительства Фицо предоставить Киеву машины для разминирования и другую строительную технику является своеобразным компромиссом между официальной Братиславой и европейской администрацией.Брюссель настаивает на увеличении поддержки Украины со стороны Европейского союза на фоне заявлений Вашингтона о сворачивании финансирования военных расходов Киева. Словакия своим решением показывает, что она готова участвовать в общей европейской инициативе, но при этом не готова отправлять на Украину летальное оружие.С другой стороны, некоторые военные эксперты отмечают, что машины для разминирования Bozena могут использоваться для подготовки к контрнаступлению. В таком случае сама Словакия поставками машин не нарушит международных норм, но если ВСУ действительно готовит контрнаступление, то ей сложно будет отрицать свое участие в его подготовке, подчеркивают они.Словакия в России воспринимается как одна из редких стран Европы, которая в условиях жестокой конфронтации между Брюсселем и Москвой пытается сохранить рациональный и прагматичный подход к вопросам российско-европейского сотрудничества.Но при этом нельзя забывать, что Словакия является не только одной из стран ЕС, но и страной НАТО и у нее прежде всего есть обязательства перед своими партнерами по альянсу, напомнил в интервью Украина.ру политолог, кандидат исторических наук, эксперт по странам Европы Вадим Трухачев.По его словам, подписание последнего соглашения между военными ведомствами Словакии и Украины нельзя рассматривать вне контекста прошедших выборов в Чехии. По их итогам новым премьер-министром Чехии станет Бабиш, который придерживается позиции, что оружие Украине поставлять не надо, но невоенные поставки осуществлять можно, напомнил Трухачев."Словакия машины для разминирования не производит, это машины чешского производства. Словакия как член ЕС и НАТО, ровно, как и Венгрия, в полной мере поставляет на Украину невоенную продукцию – средства индивидуальной защиты, противогазы, бинты и т.д. Машины для разминирования оружием не считаются. Поэтому здесь Словакия не нарушает никаких международных норм", - рассказал политолог.Ошибочно считать Словакию полностью нейтральной страной, подчеркнул Трухачев. По его мнению, она делает все, что может, но она остается членом ЕС и НАТО и отношения с Россией для нее вторичны.

