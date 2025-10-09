Добровольцу из Латвии, освобождавшему Курскую область, паспорт России не выдали - 09.10.2025 Украина.ру
Добровольцу из Латвии, освобождавшему Курскую область, паспорт России не выдали
Добровольцу из Латвии, освобождавшему Курскую область, паспорт России не выдали
Воевавший за Россию доброволец из Латвии Нормундс Потаповс не смог добиться российского гражданства. Об этом сообщает Ura.ru.
"Уроженец Латвии Нормундс Потаповс в октябре 2022 года добровольно отправился на фронт, чтобы отстаивать честь России в зоне СВО. За 2,5 года участия он неоднократно становился героем СМИ благодаря успехам на поле боя и получал награды. Потаповс много раз выражал желание стать гражданином нашей Необъятной, но заветный паспорт до сих пор не получил", - сказано в публикации.Русский человек из Латвии был вынужден покинуть свою малую родину в 2010 году по политическим убеждениям. "Когда я увидел, как стремительно начали закрываться русские школы, классы и всё, что связано с русским языком и культурой, меня это стало угнетать. Я понял, что в такой обстановке уже не смогу жить, и именно тогда принял решение покинуть страну", — сказал он.Поработав в нескольких странах, уроженец Даугавпилса прибыл в Россию и воевал за неё. Участвовал в СВО. Несколько месяцев боец лечится в Екатеринбурге.В октябре 2022 года Потаповс заключил первый добровольческий контракт и был направлен в составе разведывательно-штурмового отряда "Тигр" в зону СВО. С позывным "Чак" он служил в минометной батарее, затем - оператором беспилотников.В новом подразделении "Буревестник" он стал командиром 1-й роты огневого поражения. Участвовал в боях за Авдеевку, Волноваху, Бахмут, Клещеевку, Соледар. "Чак" воевал также за Белгородскую и Харьковскую области, Волчанск, Славянскую трассу, а также направления Часов Яр и Краматорско-Дружковское.Награждён, в том числе медалью "За отвагу" и Орденом Мужества. Был ранен. Российского гражданства не получил. "В апреле 2025 года мне было предоставлено временное убежище в России сроком на один год в Курской области", - рассказал доброволец. Он ожидает оформление разрешения на временное пребывание (РВП). Затем, после получения вида на жительство (ВНЖ), а затем, через пять лет проживания, он сможет претендовать на российское гражданство."Я считаю данную процедуру получения гражданства несправедливой применительно к моей ситуации. Неприятно, что мне, русскому человеку, многократно доказывавшему свою верность России на сложнейших участках фронта, приходится участвовать в бюрократических препонах", - сказал защитник России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Украина.ру
10:34 09.10.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСпецназ "Ахмат в селе Русское Поречное Курской области
Спецназ Ахмат в селе Русское Поречное Курской области - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Воевавший за Россию доброволец из Латвии Нормундс Потаповс не смог добиться российского гражданства. Об этом сообщает Ura.ru.
"Уроженец Латвии Нормундс Потаповс в октябре 2022 года добровольно отправился на фронт, чтобы отстаивать честь России в зоне СВО. За 2,5 года участия он неоднократно становился героем СМИ благодаря успехам на поле боя и получал награды. Потаповс много раз выражал желание стать гражданином нашей Необъятной, но заветный паспорт до сих пор не получил", - сказано в публикации.
Русский человек из Латвии был вынужден покинуть свою малую родину в 2010 году по политическим убеждениям.
"Когда я увидел, как стремительно начали закрываться русские школы, классы и всё, что связано с русским языком и культурой, меня это стало угнетать. Я понял, что в такой обстановке уже не смогу жить, и именно тогда принял решение покинуть страну", — сказал он.
Поработав в нескольких странах, уроженец Даугавпилса прибыл в Россию и воевал за неё. Участвовал в СВО. Несколько месяцев боец лечится в Екатеринбурге.
В октябре 2022 года Потаповс заключил первый добровольческий контракт и был направлен в составе разведывательно-штурмового отряда "Тигр" в зону СВО. С позывным "Чак" он служил в минометной батарее, затем - оператором беспилотников.
В новом подразделении "Буревестник" он стал командиром 1-й роты огневого поражения. Участвовал в боях за Авдеевку, Волноваху, Бахмут, Клещеевку, Соледар. "Чак" воевал также за Белгородскую и Харьковскую области, Волчанск, Славянскую трассу, а также направления Часов Яр и Краматорско-Дружковское.
Награждён, в том числе медалью "За отвагу" и Орденом Мужества. Был ранен. Российского гражданства не получил.
"В апреле 2025 года мне было предоставлено временное убежище в России сроком на один год в Курской области", - рассказал доброволец.
Он ожидает оформление разрешения на временное пребывание (РВП). Затем, после получения вида на жительство (ВНЖ), а затем, через пять лет проживания, он сможет претендовать на российское гражданство.
"Я считаю данную процедуру получения гражданства несправедливой применительно к моей ситуации. Неприятно, что мне, русскому человеку, многократно доказывавшему свою верность России на сложнейших участках фронта, приходится участвовать в бюрократических препонах", - сказал защитник России.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Россия Латвия Курская область гражданство российское гражданство СВО Добровольцы
 
