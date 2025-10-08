Марат Хуснуллин об улучшении водоснабжения в ДНР: Участки магистральных водоводов меняются километрами

https://ukraina.ru/20251008/marat-khusnullin-ob-uluchshenii-vodosnabzheniya-v-dnr-uchastki-magistralnykh-vodovodov-menyayutsya-1069746433.html

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру прокомментировал ситуацию с водоснабжением на Донбассе, а также рассказал о проектах для развития туризма на воссоединенных территориях России.

В частности, он отметил, что планируется строительство нового туристско-рекреационного комплекса площадью порядка 6 000 га. Курорт будет строиться в несколько этапов, первый их которых, на 5 000 номеров, планируется завершить к 2030 году. Там же, в Запорожской области, есть и реализованные проекты в сфере туризма, как, например, на Бердянской косе для гостей региона открылся модульный гостиничный комплекс на 25 номеров.С того дня, как ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области стали частью России, в них восстановлено, построено и отремонтировано свыше 23 500 объектов, сообщил 30 сентября в своем телеграм-канале заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.— Марат Шакирзянович, Старокрымское водохранилище является главным источником централизованного водоснабжения в Мариуполе. В феврале 2025 года его объем упал более чем на 60%, в связи с чем было принято решение перейти на почасовой график подачи воды в городе. Согласно данным Фонда развития территорий, для решения проблемы в рамках реализации среднесрочных мер ведётся строительство водовода для переброски воды из Павлопольского в Старокрымское водохранилище. Действительно ли оно поможет улучшить водоснабжение в Мариуполе? Как в целом сейчас решается проблема с водоснабжением на Донбассе?— Вопрос стабилизации водоснабжения в ДНР — первостепенный. Жители безусловно испытывают дискомфорт из-за подачи воды в определённые часы, из-за прорывов на сетях, которые десятилетиями никто не ремонтировал, и они стали, "как решето". При этом по замене сетей ведётся огромная работа: участки магистральных водоводов меняются километрами. Кроме того, на местах принимаются меры, которые позволяют краткосрочно облегчать ситуацию.Глобально этот вопрос возник, потому что канал "Северский Донец —Донбасс" перекрыл украинский режим, устроив водную блокаду — раз, два — например, непосредственно в Мариуполе обмелело Старокрымское водохранилище. Было принято решение по переброске воды из другого водохранилища — Павлопольского. Для этого Фонд развития территорий ускоренно ведёт строительство 17-километрового водовода, проложили на сегодня порядка 14 км, закупили основное технологическое оборудование для его запуска.— Какие изменения происходят в туристической отрасли воссоединенных регионов? Как было заявлено ранее, вдоль всего побережья Азовского моря в ближайшие 15 лет появится два десятка туристических кластеров. Как это повлияет на экономику и развитие исторических регионов РФ?— По теме развития туризма мы взаимодействуем с Дмитрием Николаевичем Чернышенко. Туризм вообще у нас такая, очень перспективная, сфера, которая имеет огромный потенциал, и к ней есть интерес у инвесторов.К этой работе, как и ко всей остальной, в контексте пространственного развития, считаю, нужно подходить комплексно. Приводим в нормативное состояние дороги в части нового маршрута "Азовское кольцо", разрабатываем мастер-планы для прибрежной зоны в увязке с потенциалом развития жилищного строительства.Есть крупный проект строительства фактически нового туристического города в Запорожской области. Сейчас делаем строительную документацию, определена на сегодняшний день протяженность береговой линии, посчитан необходимый объём инженерной инфраструктуры, дорог.Также планируем строительство нового туристско-рекреационного комплекса площадью порядка 6 000 га. Курорт будет строиться в несколько этапов, к 2030 году планируем завершить первый — на 5 000 номеров. Там же, в Запорожской области, есть и реализованные проекты в сфере туризма. Так, например, на Бердянской косе для гостей региона открылся модульный гостиничный комплекс на 25 номеров.Эти проекты предполагают привлечение миллиардных инвестиций, создание новых рабочих мест, развитие сопутствующей инфраструктуры, других отраслей, которые повлекут за собой рост экономики регионов и их самодостаточности, качества жизни в них.— В публичных комментариях вы отметили, что идет активное разминирование Курской области, которое займет больше года, после чего можно будет начинать восстановление региона на деньги из федерального бюджета. Какова площадь территорий, которые нуждаются в разминировании?— Работа по поддержке приграничных регионов, в том числе Курской области, проводится постоянно. Недавно по поручению президента правительство России подготовило программу комплексного восстановления и развития Белгородской, Брянской и Курской областей.Действительно, мы приступаем к работе на приграничных территориях, как только позволяет оперативная обстановка. Комплексную работу пока можно проводить в населенных пунктах, находящихся в более 30 км от линии боевого соприкосновения, где уже разминировали территорию.Что касается населённых пунктов, близко расположенных к линии фронта, здесь в приоритете пока разминирование. В разных районах разная площадь. Где-то высокая плотность минирования, где-то меньше; глубина минирования на участках тоже разная.Но здесь хочу еще раз отметить колоссальный труд и отвагу наших бойцов, которым за несколько дней удалось освободить всего более 1000 квадратных километров территории.Важнейшие вопросы, которые будут решаться в рамках программы восстановления приграничных регионов – это восстановление энергетической, коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры. То есть создание всех необходимых условий, чтобы люди, вынужденно покинувшие свои дома, смогли вернуться обратно.Конечно, нам еще предстоит колоссальный объем работы. Но за последние годы мы научились достаточно быстро с этими вопросами справляться, есть большой опыт по работе в воссоединенных регионах.— Когда вы приезжаете с визитом в освобожденные населенные пункты, какие просьбы звучат чаще всего?— Для людей это вопрос не просто ремонта зданий, а возвращения к нормальной, комфортной и безопасной жизни. И здесь, конечно, жители чаще всего просят восстановить самое необходимое — жильё, дороги, больницы, школы.Как я уже сказал, ведётся очень большая работа. Оперативная обстановка позволила приступить к восстановлению четырёх районов Донецка: смотрим планы по восстановлению Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов столицы. Там же идёт ремонт дорог, например, самой протяженной улицы города — улицы Кирова. В другом районе приведена в порядок дорога по улице Артемовской и проспекту Маршала Жукова.Так что у нас отлажена схема восстановительных работ, и набран такой их темп, что можем заниматься ещё и общественными пространствами, музеями.

