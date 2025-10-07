https://ukraina.ru/20251007/zelenskiy-poluchit-voennuyu-pomosch-iz-slovakii-1069738659.html

Зеленский получит военную помощь из Словакии

Новый пакет военной помощи поставит на Украину соседняя Словакия. Соответствующее соглашение подписали накануне в Киеве Министры обороны Словакии и Украины.

Братислава поставит Киеву военное оборудование "нелетального назначения". Об этом заявили словацкий вице-премьер - министр обороны Роберт Калиняк и его украинский коллега Денис Шмыгаль. Согласно их разъяснениям, Словакия на безвозмездной основе поставит для ВСУ пять машин разминирования Bozena, а также средства медицинской эвакуации, инженерную и строительную технику.Шмыгаль сообщил также, что Словакия работает над новым 15-м пакетом поддержки Украины. Калиняк заявил об обсуждении расширения "нашего и без того довольно объемного оборонного сотрудничества".Нынешний премьер-министр Словакии Роберт Фицо заблокировал поставки безвозмездной военной помощи на Украину с 2023 года. При этом Словакия экспортировала САУ и другие товары военного назначения на Украину. Эти постаки Киев оплачивал за счёт финансовой помощи Запада, включая украденные у России доходы от "замороженных активов".Незадолго до переговоров министров обороны Словакии и Украины украинская армия предприняла серию атак на нефтепровод "Дружба", по которому словацкие и венгерские потребители получают закупленную в России нефть. Владимир Зеленский после блокировки поставок российского газа призвал Будапешт и Братиславу полностью отказаться от импорта энергоресурсов из России. Виктор Орбан и Роберт Фицо заявили об отсутствии возможностей диверсификации поставок, призвали Киев прекратить террористические атаки БПЛА ВСУ на энергетическую инфраструктуру.В то же время на Венгрию и Словакию давление оказала Еврокомиссия. Подробности в публикации ЕС введет пошлины на импорт российской нефти в Венгрию и СловакиюБольше новостей на начало дня представлено в обзоре Надежда на "Томагавки", призывы Европы и угроза эскалации. Хроника событий на утро 7 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

