Зеленский получит военную помощь из Словакии - 07.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251007/zelenskiy-poluchit-voennuyu-pomosch-iz-slovakii-1069738659.html
Зеленский получит военную помощь из Словакии
Зеленский получит военную помощь из Словакии - 07.10.2025 Украина.ру
Зеленский получит военную помощь из Словакии
Новый пакет военной помощи поставит на Украину соседняя Словакия. Соответствующее соглашение подписали накануне в Киеве Министры обороны Словакии и Украины.
2025-10-07T09:47
2025-10-07T09:47
новости
словакия
украина
киев
денис шмыгаль
роберт фицо
вооруженные силы украины
ес
украина.ру
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/06/1068250307_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_04b1009f085c7c47a98cc73c82030441.jpg
Братислава поставит Киеву военное оборудование "нелетального назначения". Об этом заявили словацкий вице-премьер - министр обороны Роберт Калиняк и его украинский коллега Денис Шмыгаль. Согласно их разъяснениям, Словакия на безвозмездной основе поставит для ВСУ пять машин разминирования Bozena, а также средства медицинской эвакуации, инженерную и строительную технику.Шмыгаль сообщил также, что Словакия работает над новым 15-м пакетом поддержки Украины. Калиняк заявил об обсуждении расширения "нашего и без того довольно объемного оборонного сотрудничества".Нынешний премьер-министр Словакии Роберт Фицо заблокировал поставки безвозмездной военной помощи на Украину с 2023 года. При этом Словакия экспортировала САУ и другие товары военного назначения на Украину. Эти постаки Киев оплачивал за счёт финансовой помощи Запада, включая украденные у России доходы от "замороженных активов".Незадолго до переговоров министров обороны Словакии и Украины украинская армия предприняла серию атак на нефтепровод "Дружба", по которому словацкие и венгерские потребители получают закупленную в России нефть. Владимир Зеленский после блокировки поставок российского газа призвал Будапешт и Братиславу полностью отказаться от импорта энергоресурсов из России. Виктор Орбан и Роберт Фицо заявили об отсутствии возможностей диверсификации поставок, призвали Киев прекратить террористические атаки БПЛА ВСУ на энергетическую инфраструктуру.В то же время на Венгрию и Словакию давление оказала Еврокомиссия. Подробности в публикации ЕС введет пошлины на импорт российской нефти в Венгрию и СловакиюБольше новостей на начало дня представлено в обзоре Надежда на "Томагавки", призывы Европы и угроза эскалации. Хроника событий на утро 7 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
словакия
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/06/1068250307_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_68387ccb06081799c8eba7761fe37322.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, словакия, украина, киев, денис шмыгаль, роберт фицо, вооруженные силы украины, ес, украина.ру, владимир зеленский, новости сво сейчас, всу, атака бпла, нефть, нефтепровод дружба, нефтепровод, энергетика, военная помощь украине, оружие, украина-ес, сво, минобороны украины
Новости, Словакия, Украина, Киев, Денис Шмыгаль, Роберт Фицо, Вооруженные силы Украины, ЕС, Украина.ру, Владимир Зеленский, новости СВО сейчас, ВСУ, атака БПЛА, нефть, нефтепровод дружба, нефтепровод, энергетика, военная помощь Украине, оружие, Украина-ЕС, СВО, Минобороны Украины

Зеленский получит военную помощь из Словакии

09:47 07.10.2025
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкСловакия в рамках возможных гарантий безопасности не будет отправлять своих военных на Украину, но готова оказывать логистическое содействие, заявил премьер страны Фицо
Словакия в рамках возможных гарантий безопасности не будет отправлять своих военных на Украину, но готова оказывать логистическое содействие, заявил премьер страны Фицо - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Новый пакет военной помощи поставит на Украину соседняя Словакия. Соответствующее соглашение подписали накануне в Киеве Министры обороны Словакии и Украины.
Братислава поставит Киеву военное оборудование "нелетального назначения". Об этом заявили словацкий вице-премьер - министр обороны Роберт Калиняк и его украинский коллега Денис Шмыгаль.
Согласно их разъяснениям, Словакия на безвозмездной основе поставит для ВСУ пять машин разминирования Bozena, а также средства медицинской эвакуации, инженерную и строительную технику.
Шмыгаль сообщил также, что Словакия работает над новым 15-м пакетом поддержки Украины.
Калиняк заявил об обсуждении расширения "нашего и без того довольно объемного оборонного сотрудничества".
Нынешний премьер-министр Словакии Роберт Фицо заблокировал поставки безвозмездной военной помощи на Украину с 2023 года. При этом Словакия экспортировала САУ и другие товары военного назначения на Украину. Эти постаки Киев оплачивал за счёт финансовой помощи Запада, включая украденные у России доходы от "замороженных активов".
Незадолго до переговоров министров обороны Словакии и Украины украинская армия предприняла серию атак на нефтепровод "Дружба", по которому словацкие и венгерские потребители получают закупленную в России нефть. Владимир Зеленский после блокировки поставок российского газа призвал Будапешт и Братиславу полностью отказаться от импорта энергоресурсов из России. Виктор Орбан и Роберт Фицо заявили об отсутствии возможностей диверсификации поставок, призвали Киев прекратить террористические атаки БПЛА ВСУ на энергетическую инфраструктуру.
В то же время на Венгрию и Словакию давление оказала Еврокомиссия. Подробности в публикации ЕС введет пошлины на импорт российской нефти в Венгрию и Словакию
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Надежда на "Томагавки", призывы Европы и угроза эскалации. Хроника событий на утро 7 октября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСловакияУкраинаКиевДенис ШмыгальРоберт ФицоВооруженные силы УкраиныЕСУкраина.руВладимир Зеленскийновости СВО сейчасВСУатака БПЛАнефтьнефтепровод дружбанефтепроводэнергетикавоенная помощь УкраинеоружиеУкраина-ЕССВОМинобороны Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:03СБУ преследует украинцев, пишущих "Россия" с заглавной буквы
10:48Российские военные достигли важных успехов в Купянске
10:40Патриарх Кирилл поздравил и поблагодарил Путина, Макрон загнан в угол. Главное к этому часу
10:15Правоохранительные органы задержали жителя Подольска, призывавшнго нанести удары по Москве
10:10Советник главы ДНР рассказал о бегстве "Азова"* из Красноармейска
09:55Разгром нацистов в Покровске: уничтожен целый взвод
09:51"Герани" ударили по складам ВСУ в Славянске: видео
09:47Зеленский получит военную помощь из Словакии
09:27В Харькове после ночных прилетов значительная часть города обесточена
09:20В Киеве транспортный хаос из-за ударов ВС РФ - видео
09:08Российская армия теснит противника на подступах к Нововасильевке
09:07ВС РФ нанесли удары по энергетической и железнодорожной инфраструктуре Украины
09:00Надежда на "Томагавки", призывы Европы и угроза эскалации. Хроника событий на утро 7 октября
08:46ВС РФ ударили по базе снабжения ВСУ под Полтавой
08:13Главное за ночь 7 октября
08:00115 лет одной авиакатастрофе. Лев Мациевич: актёр, инженер, лётчик, националист (?)
07:50Жители Сум остались без света после взрывов
07:42Кто ждёт резкого ответа России на провокации? Барабанов о том, какой сигнал Путин дал Украине
07:30Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину
07:20Почти 200 дронов ВСУ атаковали регионы России. Последствия случившегося
Лента новостейМолния