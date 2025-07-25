https://ukraina.ru/20250725/nobelevskaya-zagvozdka-iz-fariseystva-i-lzhi-tovarisch-le-davno-misteru-trampu--ne-primer-1065950045.html

Нобелевская загвоздка из фарисейства и лжи. Товарищ Ле давно мистеру Трампу – не пример

Нобелевская загвоздка из фарисейства и лжи. Товарищ Ле давно мистеру Трампу – не пример - 25.07.2025 Украина.ру

Нобелевская загвоздка из фарисейства и лжи. Товарищ Ле давно мистеру Трампу – не пример

Для американцев эта картинка, даже явно сгенерированная искусственным интеллектом, – зрелище еще то: дважды президента, первого темнокожего на этом высоком посту да еще и лауреата Нобелевской премии мира пакуют в наручники и нагибают мордой в пол, как банального ханыгу.

2025-07-25T17:06

2025-07-25T17:06

2025-07-25T17:06

вьетнам

сша

россия

дональд трамп

барак обама (старший)

генри киссинджер

демократическая партия

коммунистическая партия

мнения

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И все это – на глазах у действующего президента США Дональда Трампа, который наблюдает за процессом с видимым удовольствием. Еще бы – в его представлении восстановление исторической справедливости именно так и выглядит. Человек, который доставил ему столько неприятностей самим фактом своего существования, может попасть в тюрягу. Что может быть прекраснее?А Барак Обама таки сильно досаждал Трампу во время президентской кампании 2016 года, а потом и весь первый президентский срок. Как явствует из недавнего доклада Тулси Габбард, директора американской разведки, именно Обама распорядился запустить кампанию травли Трампа, как человека, который стал президентом, благодаря вмешательству России.Сейчас выяснилось, что "российский след" – это, в том числе, и результат злоупотребления молодым Обамой запрещенных веществ, вызывающих галлюцинации. Сейчас разведка утверждает: где Россия, а где американские выборы… Но кланы Демократической партии решили тогда топить за Хиллари Клинтон и потому утопить Трампа любой ценой. В том числе, и с помощью наветов и лжи. И Обама, которому было уже все равно (он два срока уже отсидел в Белом доме), решил подыграть однопартийке и ее мужу-саксофонисту, президенту и любителю стажерок по имени Моника в синих платьях под столом в Овальном кабинете.Однако поведение Трампа явно диктуется не только соображениями мести, которая, как известно, сладка в любом виде. Есть еще и банальное тщеславие, сжигающее "нашего Доню" изнутри. Он ни в чем не хочет отстать от своих предшественников. Особенно от Барака Обамы, всем видом своим напоминающего ему черного нелегала, которого следует выслать в пампасы или в джунгли, а не привечать среди приличных людей. Белых. Расизм, знаете ли, он, как короста – приставуч и может передаваться по наследству…А Обаму, как известно, за его темнокожесть (эка невидаль в доме Белом!) и обещания всем хорошим победить все плохое вылизывали все, как только могли. Со всех сторон и с подвывертом. И даже авансом дали Нобелевскую премию мира вообще непонятно за что. Потому что Обама потом за 8 лет президентства вверг свою страну в четыре масштабные военные кампании на территориях других стран: в Афганистане, Ираке, Ливии, а потом опять в Ираке и Сирии. И вместо обеспечения мира пролил реки крови. Но премию дали. И он ее с гордостью поимел, стыдливо опуская томные глазки в пол…Обама стал четверым президентом США, получившим Нобелевку по разряду мира. После Теодора Рузвельта, Вудро Вильсона и Джимми Картера. Было и несколько вице-президентов, удостоенных этой чести, в том числе в 2007 году премию получил мордастенький и, как потом оказалось, насквозь лживый друг Клинтона Альберт Гор, пугавший население земли озоновыми дырами и климатическим климаксом земли.Конечно, тщеславного и мнительного, но словившего ухом пулю снайпера и, как ему кажется, Божье знаменье и свидетельство своей крайней избранности, Трампа это раздражает и заводит. Причем давно. Критикуя Обаму за получение премии в 2009 году, Трамп тогда ерничал: "Я бы получил Нобелевскую премию за многое, если бы ее присуждали честно, чего они не делают. Ее присудили Обаме сразу после его вступления в должность президента, и он понятия не имел, за что получил ее. Знаете что? Это было единственное, в чем я с ним согласен".Сейчас, как мы помним, Обаму чмырят, как подзаборного хмыря, пойманного на лжи, а Трамп опять – не просто президент, но еще и потенциальный кандидат на Нобелевскую премию мира. О выдвижении его на премию недавно публично заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В благодарность за оружие для Израиля и помощь в бомбардировках Ирана с сотнями жертв. Как, собственно, и положено с этой премией на Западе: чем больше жертв войны, тем вероятнее премия в кармане.А началась эта история у Трампа сразу после инаугурации зимой этого года. Сначала президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта заявил, что готов номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира в случае достижения его усилиями мирного разрешения кризиса на Украине и в Сектора Газа. Потом южнокорейское издание "Чуган Чосон" сообщило, что некоторые деятели парламента этой страны выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира. Подсуетился даже президент Белоруссии Александр Лукашенко, тоже заявивший о готовности выдвинуть Трампа на премию, если тот станет реальным миротворцем.Но, как говорится, не в коня корм. Особенно если "конь" – сам скептик в данном вопросе. Трамп традиционно отреагировал на выдвижение зимой: "Они никогда мне не дадут Нобелевскую премию мира. Я заслуживаю ее, но они никогда мне ее не дадут". А перед Нетаньяху просто распластался: "Я не знал! Ого! Такой шаг именно от тебя — очень значимо. Большое спасибо, Биби".Кажется, все дело в том, что Трамп, как и белорусский "Бацька", хорошо знает, что Нобелевская премия мира уже "ничего не значит". Что она дискредитирована и обесценена человеческой глупостью и политической конъюнктурой. Но он хочет ее, как капризный ребенок понравившуюся ему цветастую или модную цацку. Чтобы и у него было.И в то же время с Нобелевской премией мира и с американцем, ее получившим, связана еще одна показательная история, отлично демонстрирующая и ценность премии, и американский подход к ее получению.В 1973 году мирную Нобелевку присудили госсекретарю США и советнику президента по национальной безопасности Генри Киссинджеру и одному из руководителей-секретарей Партии трудящихся Вьетнама (ПТВ, будущей Компартии) Ле Дык Тхо. Оба они руководили делегациями своих стран на переговорах о мире в войне во Вьетнаме, которая там шла с 1955 года и 27 января 1973 года подписали так называемое Парижское соглашение о мире.Соглашение предусматривало немедленное прекращение огня, выведение за 60 дней всех иностранных войск с территории двух Вьетнамов – Северного коммунистического и Южного проамериканского, обмен пленными, разделение Вьетнама на две части и нейтральный статус обоих, возможное объединение их только мирным путем, определение судьбы Южного Вьетнама на свободных выборах под контролем специального созданного для этого Национального совета примирения и согласия, и т. д. и т. п.Следить за выполнением соглашения должна была Международная комиссия по контролю и наблюдению (МККН) в составе представителей Канады, Венгрии, Индонезии и Польши.С Генри КиссинджеромЧуть больше чем через два месяца США вывели свои войска из Вьетнама, но не ушли. Равно как и коммунистический Вьетнам не собирался проводить никакие выборы. И война, ставшая от этого еще более гражданской, внутривьетнамской, продолжилась с новой силой.Но Киссинджеру и Ле Дык Тхо осенью того же года дали Нобелевскую премию мира. И Киссинджер ее принял и страшно гордился сделанным и наградой. А вот вьетнамец от премии отказался со словами: "США и Сайгон продолжают грубо нарушать ключевые положения нашего соглашения. Сайгон, поддерживаемый и поощряемый Америкой, продолжает вести войну. В Южном Вьетнаме мир еще не установлен. В этих условиях я не могу принять премию. Но рассмотрю эту возможность после того, как оружие замолчит и установится настоящий мир".Война во Вьетнаме длилась еще два года и закончилась только в 1975 году полной победой Северного Вьетнама и полным поражением Южного и, следовательно, поддерживающих его США. Это несмываемым позором легло на Америку, надолго поселив в душах американцев и вьетнамский синдром, и своеобразный комплекс неполноценности, отягощенный виной и раскаянием многих участников войны.Но Киссинджер принял награду победителя, а вьетнамец нет. Хотя он победил. Вообще, интересным политиком, военачальником и дипломатом был этот Ле Дык Тхо. Родился он в 1911 году во Вьетнаме, но, как тогда водилось во вьетнамской обществе, во многом был человеком французской культуры (Вьетнам был колонией Франции) и с младых ногтей участвовал в коммунистическом движении и метрополии, и самой колонии.С 1930 года один из основателей Коммунистической партии Индокитая (предшественницы ПТВ-КПВ). Более десяти лет провел за два срока во французской тюрьме. В ЦК партии состоял с 1944 года и в 1955—1986 годах — член Политбюро ЦК. К 1980 году стал постоянным секретарем Секретариата ЦК, отвечающим за организационные вопросы и начальником Особого политического отдела, а с марта 1983 года — секретарем ЦК по идеологии, внутренним и иностранным делам.В 1983 году был назначен председателем Совета национальной обороны. С декабря 1986 года — советник ЦК партии. Имел партийную кличку "Молот" за решительность и непреклонность.Ле Дык ТхоСоратник Хо Ши Мина, с которым схлестывался во внутрипартийной борьбе, как сторонник "прокитайской группы", отстаивающей тогда жесткий антисоветский курс. В 1967 году даже организовал так называемую "кампанию пересмотра" -- репрессий против "антипартийной группы" умеренных и сторонников Во Нгуен Зиапа, генерала, которого называют "архитектором вьетнамской победы".Ле Дык Тхо тоже был генералом и отстаивал решительные действия с использованием всей армии. А вот Во Нгуен Зиап выступал за умеренные боевые действия и изматывание противника в непрерывных, но небольших боях по всем фронтам.До кровавых разборок в партии и армии не дошло, и победили оба генерала. Но Ле Дык Тхо вместе с генералом Ван Тьен Зунгом. Еще одним вьетнамским победителем, вторглись в Камбоджу, где в 1978—1979 годах уничтожили режим "красных кхмеров" и свергли режим Пол Пота. В 1979 году эти же два генерала только пограничными войсками Вьетнама отразили китайское вторжение 1979 года, что говорит о силе вьетнамских солдат и выучке армии и ее генералов. Будучи достаточно жестким политиком, до 1982 годах, тем не менее, работал военным советником Единого фронта национального спасения Кампучии, выводя эту страну из диктатуры.Умер он в 1990 году и крушение мирового коммунизма в лице СССР не застал. И, может быть, ему в этом повезло. Он писал небезынтересные и небесталанные стихи, в которых много и умело описывал борьбу за свою страну и за идеалы светлого будущего (не путать с другим вьетнамским поэтом Ле Дык Тху 1949 года рождения)……А Нобелевская премия мира так и прошла мимо него. И позволила ему быть честным человеком, незапятнанным позорным конформизмом и фарисейством. И премией, которую превратили в прикрытие и ширму для позора и обмана. Достаточно вспомнить, что в 1939 году кандидатом на получение этой премии был канцлер Германии Адольф Гитлер, как миротворец, годом ранее подписавший Мюнхенский сговор. И Гитлер вполне мог прибарахлиться премией, если бы в сентябре того года не начал Вторую мировую. И сам не запретил всем немцам получать эту премию за то, что в 1935 году ею наградили поэта-антифашиста Карла фон Осецкого, который разносил Гитлера в пух и прах…Мог бы получить премию и номинированный на нее за Декрет о мире и односторонний выход из Первой мировой войны лидер большевиков Владимир Ленин, если бы удержал в 1918 году Россию от гражданской войны.А вот победителю во Второй мировой и в Великой Отечественной Иосифу Сталину нобелевскую премию мира не дали даже дважды – в 1945 и в 1948 годах. Потому что Запад начал против СССР холодную войну. И хорошо хоть у Нобелевского комитета каким-то образом хватило ума и сдержанности не отметить премией инициатора ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки президента США Гарри Трумэна...…Зато главный погромщик СССР, его первый и последний президент Михаил Горбачев премию отхватил, что тоже многое о ее характере говорит. Вот только что все это Трампу говорит, неведомо никому…Подробнее о том, как Обама с помощью руководителей спецслужб соорудил фальшивые обвинения Трампа - в статье Евгении Кондаковой "Американская парадигма: час расплаты за ложь о России для демократов и лично Обамы наступает прямо сейчас"

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вьетнам, сша, россия, дональд трамп, барак обама (старший), генри киссинджер, демократическая партия, коммунистическая партия, мнения