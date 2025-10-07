https://ukraina.ru/20251007/kim-chen-yn-pozdravil-putina-s-dnem-rozhdeniya-1069731028.html

Ким Чен Ын поздравил Путина с днем рождения

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента РФ Владимира Путина с днём рождения, отметив, что под его руководством Россия возглавляет построение нового, многополярного мира, а дружба Пхеньяна и Москвы будет вечной. Об этом 7 октября сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/1a/1059984482_0:324:3064:2048_1920x0_80_0_0_c7a31e268956b650cc311b9b80bc4a96.jpg

Путин 7 октября отмечает свой день рождения."Мой самый дорогой товарищ Владимир Путин, шлю Вам самые искренние и тёплые поздравления со знаменательным днём рождения. Благодаря Вашему мудрому руководству и патриотической самоотверженности сегодня РФ демонстрирует свою славу как мировая держава с мощной политической системой и сильной государственной мощью, как могучее государство, возглавляющее построение нового, многополярного мира. Примечательные успехи в свершении священного дела для надёжной защиты достоинства и ключевых интересов страны и строительства могучей и процветающей России немыслимы в отрыве от Вашей выдающейся руководящей силы и стойкой практики... Пхеньян и Москва всегда будут вместе, а наша дружба будет вечной", — говорится в сообщении ЦТАК.Глава КНДР подчеркнул, что союзнические отношения двух государств будут и впредь вносить важный вклад в формирование справедливого и многополярного миропорядка. Он также уверил российского лидера, что Пхеньян будет и дальше всесторонне поддерживать борьбу российского народа за защиту суверенитета и территориальной целостности.В ходе визита в Китай на памятные мероприятия в Пекине 3 сентября, посвящённые 80-летию окончания Второй Мировой войны, президент России Владимир Путин провёл переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. После завершения официальной части главы дружественных государств около часа общались тет-а-тет.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

2025

