Ким Чен Ын поздравил Путина с днем рождения - 07.10.2025
Ким Чен Ын поздравил Путина с днем рождения
Ким Чен Ын поздравил Путина с днем рождения
Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента РФ Владимира Путина с днём рождения, отметив, что под его руководством Россия возглавляет построение нового, многополярного мира, а дружба Пхеньяна и Москвы будет вечной. Об этом 7 октября сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)
2025-10-07T03:02
2025-10-07T03:06
Путин 7 октября отмечает свой день рождения."Мой самый дорогой товарищ Владимир Путин, шлю Вам самые искренние и тёплые поздравления со знаменательным днём рождения. Благодаря Вашему мудрому руководству и патриотической самоотверженности сегодня РФ демонстрирует свою славу как мировая держава с мощной политической системой и сильной государственной мощью, как могучее государство, возглавляющее построение нового, многополярного мира. Примечательные успехи в свершении священного дела для надёжной защиты достоинства и ключевых интересов страны и строительства могучей и процветающей России немыслимы в отрыве от Вашей выдающейся руководящей силы и стойкой практики... Пхеньян и Москва всегда будут вместе, а наша дружба будет вечной", — говорится в сообщении ЦТАК.Глава КНДР подчеркнул, что союзнические отношения двух государств будут и впредь вносить важный вклад в формирование справедливого и многополярного миропорядка. Он также уверил российского лидера, что Пхеньян будет и дальше всесторонне поддерживать борьбу российского народа за защиту суверенитета и территориальной целостности.В ходе визита в Китай на памятные мероприятия в Пекине 3 сентября, посвящённые 80-летию окончания Второй Мировой войны, президент России Владимир Путин провёл переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. После завершения официальной части главы дружественных государств около часа общались тет-а-тет.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Ким Чен Ын поздравил Путина с днем рождения

03:02 07.10.2025 (обновлено: 03:06 07.10.2025)
 
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента РФ Владимира Путина с днём рождения, отметив, что под его руководством Россия возглавляет построение нового, многополярного мира, а дружба Пхеньяна и Москвы будет вечной. Об этом 7 октября сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)
Путин 7 октября отмечает свой день рождения.
"Мой самый дорогой товарищ Владимир Путин, шлю Вам самые искренние и тёплые поздравления со знаменательным днём рождения. Благодаря Вашему мудрому руководству и патриотической самоотверженности сегодня РФ демонстрирует свою славу как мировая держава с мощной политической системой и сильной государственной мощью, как могучее государство, возглавляющее построение нового, многополярного мира. Примечательные успехи в свершении священного дела для надёжной защиты достоинства и ключевых интересов страны и строительства могучей и процветающей России немыслимы в отрыве от Вашей выдающейся руководящей силы и стойкой практики... Пхеньян и Москва всегда будут вместе, а наша дружба будет вечной", — говорится в сообщении ЦТАК.
Глава КНДР подчеркнул, что союзнические отношения двух государств будут и впредь вносить важный вклад в формирование справедливого и многополярного миропорядка. Он также уверил российского лидера, что Пхеньян будет и дальше всесторонне поддерживать борьбу российского народа за защиту суверенитета и территориальной целостности.
В ходе визита в Китай на памятные мероприятия в Пекине 3 сентября, посвящённые 80-летию окончания Второй Мировой войны, президент России Владимир Путин провёл переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. После завершения официальной части главы дружественных государств около часа общались тет-а-тет.
На выставке во Всероссийском музее декоративного искусства появились картины с бойцами КНДР - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
16 сентября, 22:23
В Москве открылась выставка, посвященная участию северокорейских военных в освобождении Курской областиВо Всероссийском музее декоративного искусства состоялось открытие уникальной выставки батальных картин, посвященных участию военнослужащих Корейской Народной Армии в освобождении Курской области от неонацистских формирований. Об этом сообщил 16 сентября телеграм-канал Украина.ру
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
