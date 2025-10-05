https://ukraina.ru/20251005/moschneyshie-udary-po-kharkovu-i-dnepropetrovsku-alekhin-raskryl-kak-faby-i-rakety-gromyat-tyly-vsu-1069582021.html

Мощнейшие удары по Харькову и Днепропетровску: Алехин раскрыл, как ФАБы и ракеты громят тылы ВСУ

Мощнейшие удары по Харькову и Днепропетровску: Алехин раскрыл, как ФАБы и ракеты громят тылы ВСУ

Российская армия наносит системные удары по ключевым объектам военной инфраструктуры Украины в Харькове и Днепропетровске, парализуя логистику и производственные мощности противника. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

"На минувшей неделе нанесены мощнейшие удары по Харькову и Днепропетровску", — констатирует военный аналитик. Он уточняет: "В первом — ФАБами и ракетами по территории ТЭЦ-5, промышленным предприятиям в Холодногорском районе города, складам с вещевым военным имуществом, материальной частью, комплектующим для сборки беспилотников различных типов на оптовом рынке "Барабашова".Что касается Днепропетровска, то здесь, как сообщает Алехин, "поражены колл-центры, работающие на ГУР, и по предприятию, собиравшему дроны". Эксперт подчеркивает комплексный характер воздействия: "По всему участку фронта Сумской зоны безопасности авиация ВКС РФ и артиллерия наносили удары по выявленным скоплениям живой силы ВСУ"."Такие удары наносят значительный урон военному потенциалу Украины, нарушая систему логистики и управления", — заключил Алехин.

