"Прогрызают 3-й рубеж обороны, за которым Покровское": Алехин о прорыве на юге Днепропетровской области

"Прогрызают 3-й рубеж обороны, за которым Покровское": Алехин о прорыве на юге Днепропетровской области - 04.10.2025 Украина.ру

"Прогрызают 3-й рубеж обороны, за которым Покровское": Алехин о прорыве на юге Днепропетровской области

На юге Днепропетровской области российские подразделения преодолевают глубокоэшелонированную оборону противника, создавая реальные угрозы окружения для украинских гарнизонов. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

Он добавляет: "Уже ведутся штурмовые действия в западной части Вербового".Алехин акцентирует внимание на стратегической важности этого участка: "Дальнейшее продвижение севернее этого населенного пункта в направлении Алексеевки несёт для противника угрозу выхода в тыл гарнизонам ВСУ в Орестополе и Великомихайловке". На южных окраинах Красноармейска (украинское название Покровск) продолжаются ожесточенные бои, параллельно российские войска выдавливают противника в районе микрорайона Лазурный и в западной части города, сообщает эксперт."Ситуация для украинских подразделений осложняется тем, что наши ударные и разведывательные дроны на оптоволокне постоянно висят над путями снабжения и контролируют каждое движение. Въезд в город по всем дорогам уже можно назвать смертельно опасным для тыловых групп ВСУ", — резюмирует Алехин.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Маневренные и прорывные действия развивают оперативный успех" на сайте Украина.ру.Также тему конфликта на Украине — в статье Татьяны Стоянович: "Вместо "Томагавков" ВСУ пополнится немецкими мстителями? Украина в международном контексте" на сайте Украина.ру.

