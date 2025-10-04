"Прогрызают 3-й рубеж обороны, за которым Покровское": Алехин о прорыве на юге Днепропетровской области
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области
На юге Днепропетровской области российские подразделения преодолевают глубокоэшелонированную оборону противника, создавая реальные угрозы окружения для украинских гарнизонов. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
"На юге Днепропетровской области наши подразделения продолжают ожесточенные бои в районе Новосёловка — Великомихайловка — Орестополь — Сосновка и прогрызают 3-й рубеж обороны, за которым Покровское", — описывает текущую ситуацию эксперт.
Он добавляет: "Уже ведутся штурмовые действия в западной части Вербового".
Алехин акцентирует внимание на стратегической важности этого участка: "Дальнейшее продвижение севернее этого населенного пункта в направлении Алексеевки несёт для противника угрозу выхода в тыл гарнизонам ВСУ в Орестополе и Великомихайловке".
На южных окраинах Красноармейска (украинское название Покровск) продолжаются ожесточенные бои, параллельно российские войска выдавливают противника в районе микрорайона Лазурный и в западной части города, сообщает эксперт.
"Ситуация для украинских подразделений осложняется тем, что наши ударные и разведывательные дроны на оптоволокне постоянно висят над путями снабжения и контролируют каждое движение. Въезд в город по всем дорогам уже можно назвать смертельно опасным для тыловых групп ВСУ", — резюмирует Алехин.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Маневренные и прорывные действия развивают оперативный успех" на сайте Украина.ру.
Также тему конфликта на Украине — в статье Татьяны Стоянович: "Вместо "Томагавков" ВСУ пополнится немецкими мстителями? Украина в международном контексте" на сайте Украина.ру.
1 октября, 07:00Алексей Анпилогов: Пока Россия выбивает ВСУ из дроновых цитаделей в городах, Прибалтика провоцирует войнуВ Приднестровье живут 200 тысяч человек с российскими паспортами. А поскольку киевский режим менял жителей оккупированных районов в Курской области на своих военнопленных, то и жителей Приднестровья может использовать в целях политико-дипломатического давления на Россию как заложников
Подписывайся на