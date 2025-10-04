https://ukraina.ru/20251004/glava-magate-nazval-situatsiyu-na-zaes-sereznoy-dlya-yadernoy-bezopasnosti-1069615189.html
Глава МАГАТЭ назвал ситуацию на ЗАЭС серьёзной для ядерной безопасности
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал 10-дневное отключение внешнего электроснабжения на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) "серьёзной ситуацией для ядерной безопасности". Об этом говорится в пресс-релизе на сайте МАГАТЭ
Как следует из заявления, последние десять дней ЗАЭС работает на аварийном резервном источнике электроэнергии. Это отключение внешнего электроснабжения является самым продолжительным из десяти подобных инцидентов, которые произошли на ЗАЭС с начала военного конфликта на Украине."Для ядерной безопасности ситуация по-прежнему очень серьезная. Я призываю обе стороны сделать все необходимое, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение. Это вопрос политической воли, а не технической возможности, которая имеется", — заявил Гросси.На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВт "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная-1" была отключена 7 мая.В настоящее время МГАТЭ ведёт интенсивные переговоры с обеими сторонами конфликта, обсуждая "детальные предложения" по возобновлению внешнего питания крупнейшей атомной станции Европы.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
02:38 04.10.2025 (обновлено: 02:39 04.10.2025)
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал 10-дневное отключение внешнего электроснабжения на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) "серьёзной ситуацией для ядерной безопасности". Об этом говорится в пресс-релизе на сайте МАГАТЭ
Как следует из заявления, последние десять дней ЗАЭС работает на аварийном резервном источнике электроэнергии. Это отключение внешнего электроснабжения является самым продолжительным из десяти подобных инцидентов, которые произошли на ЗАЭС с начала военного конфликта на Украине.
"Для ядерной безопасности ситуация по-прежнему очень серьезная. Я призываю обе стороны сделать все необходимое, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение. Это вопрос политической воли, а не технической возможности, которая имеется", — заявил Гросси.
На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВт "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная-1" была отключена 7 мая.
В настоящее время МГАТЭ ведёт интенсивные переговоры с обеими сторонами конфликта, обсуждая "детальные предложения" по возобновлению внешнего питания крупнейшей атомной станции Европы.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.