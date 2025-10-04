Глава МАГАТЭ назвал ситуацию на ЗАЭС серьёзной для ядерной безопасности - 04.10.2025 Украина.ру
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал 10-дневное отключение внешнего электроснабжения на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) "серьёзной ситуацией для ядерной безопасности". Об этом говорится в пресс-релизе на сайте МАГАТЭ
2025-10-04T02:38
2025-10-04T02:39
новости
украина.ру
магатэ
рафаэль гросси
запорожская аэс
запорожская область
энергодар
всу
обстрелы
ядерная безопасность
Как следует из заявления, последние десять дней ЗАЭС работает на аварийном резервном источнике электроэнергии. Это отключение внешнего электроснабжения является самым продолжительным из десяти подобных инцидентов, которые произошли на ЗАЭС с начала военного конфликта на Украине."Для ядерной безопасности ситуация по-прежнему очень серьезная. Я призываю обе стороны сделать все необходимое, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение. Это вопрос политической воли, а не технической возможности, которая имеется", — заявил Гросси.На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВт "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная-1" была отключена 7 мая.В настоящее время МГАТЭ ведёт интенсивные переговоры с обеими сторонами конфликта, обсуждая "детальные предложения" по возобновлению внешнего питания крупнейшей атомной станции Европы.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
новости, украина.ру, магатэ, рафаэль гросси, запорожская аэс, запорожская область, энергодар, всу, обстрелы, ядерная безопасность, ядерная энергетика
Новости, Украина.ру, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, Запорожская область, Энергодар, ВСУ, обстрелы, ядерная безопасность, Ядерная энергетика

02:38 04.10.2025 (обновлено: 02:39 04.10.2025)
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкБоевики ВСУ не дают приступить к ремонту ЛЭП, питающей ЗАЭС
Боевики ВСУ не дают приступить к ремонту ЛЭП, питающей ЗАЭС - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал 10-дневное отключение внешнего электроснабжения на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) "серьёзной ситуацией для ядерной безопасности". Об этом говорится в пресс-релизе на сайте МАГАТЭ
Как следует из заявления, последние десять дней ЗАЭС работает на аварийном резервном источнике электроэнергии. Это отключение внешнего электроснабжения является самым продолжительным из десяти подобных инцидентов, которые произошли на ЗАЭС с начала военного конфликта на Украине.
"Для ядерной безопасности ситуация по-прежнему очень серьезная. Я призываю обе стороны сделать все необходимое, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение. Это вопрос политической воли, а не технической возможности, которая имеется", — заявил Гросси.
На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВт "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная-1" была отключена 7 мая.
В настоящее время МГАТЭ ведёт интенсивные переговоры с обеими сторонами конфликта, обсуждая "детальные предложения" по возобновлению внешнего питания крупнейшей атомной станции Европы.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
НовостиУкраина.руМАГАТЭРафаэль ГроссиЗапорожская АЭСЗапорожская областьЭнергодарВСУобстрелыядерная безопасностьЯдерная энергетика
 
