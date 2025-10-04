https://ukraina.ru/20251004/glava-magate-nazval-situatsiyu-na-zaes-sereznoy-dlya-yadernoy-bezopasnosti-1069615189.html

Глава МАГАТЭ назвал ситуацию на ЗАЭС серьёзной для ядерной безопасности

Глава МАГАТЭ назвал ситуацию на ЗАЭС серьёзной для ядерной безопасности - 04.10.2025 Украина.ру

Глава МАГАТЭ назвал ситуацию на ЗАЭС серьёзной для ядерной безопасности

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал 10-дневное отключение внешнего электроснабжения на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) "серьёзной ситуацией для ядерной безопасности". Об этом говорится в пресс-релизе на сайте МАГАТЭ

2025-10-04T02:38

2025-10-04T02:38

2025-10-04T02:39

новости

украина.ру

магатэ

рафаэль гросси

запорожская аэс

запорожская область

энергодар

всу

обстрелы

ядерная безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/19/1069189089_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_8ab57e22a04a0b22157e0d5f2676af5d.jpg

Как следует из заявления, последние десять дней ЗАЭС работает на аварийном резервном источнике электроэнергии. Это отключение внешнего электроснабжения является самым продолжительным из десяти подобных инцидентов, которые произошли на ЗАЭС с начала военного конфликта на Украине."Для ядерной безопасности ситуация по-прежнему очень серьезная. Я призываю обе стороны сделать все необходимое, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение. Это вопрос политической воли, а не технической возможности, которая имеется", — заявил Гросси.На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВт "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная-1" была отключена 7 мая.В настоящее время МГАТЭ ведёт интенсивные переговоры с обеими сторонами конфликта, обсуждая "детальные предложения" по возобновлению внешнего питания крупнейшей атомной станции Европы.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251002/ukrainskie-eksperty-opravdyvayut-ataki-na-zaporozhskuyu-aes-otsutstviem-riska-yadernoy-katastrofy-1069540843.html

запорожская область

энергодар

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, магатэ, рафаэль гросси, запорожская аэс, запорожская область, энергодар, всу, обстрелы, ядерная безопасность, ядерная энергетика