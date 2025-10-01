https://ukraina.ru/20251001/stena-dronov-o-chem-novaya-antirossiyskaya-zadumka-evropy-i-kakaya-v-ney-opasnost-1069461010.html

"Стена дронов": о чем новая антироссийская задумка Европы и какая в ней опасность

Милитаризация Европы выходит на новый уровень. Чиновники ЕС разрабатывают проект "Восточный дозор", который будет направлен против России. В среду, 1 октября, эти идеи обсудят на неформальном саммите лидеров стран Евросоюза в Копенгагене

2025-10-01

Стенка на стенкуЛюбовь современных европейских лидеров ко всевозможным стенам общеизвестна: свои системы заграждений с РФ и Белоруссией строили или продолжают строить Украина, Польша, страны Прибалтики, Финляндия.На этот раз с подачи верхушки ЕС планируется построить новую "стену", только условную, а именно систему защиты восточных границ Евросоюза от проникновения через них беспилотных летательных аппаратов.Журналисты сразу же ухватились за эффектное название, из-за чего несколько в тени остались другие элементы большого проекта, который получил наименование Eastern Flank Watch ("Восточный дозор"). Но обо всем по порядку.От моря и до космосаВпервые на высоком уровне о "стене дронов" заговорила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен аккурат в тот же день, когда несколько якобы российских БПЛА пересекли воздушное пространство Польши, часть из которых была сбита.Минобороны РФ свою причастность к инциденту опровергло, подчеркнув, что найденный в Польше тип беспилотников не мог долететь до этой страны из-за своих технических характеристик.К слову, предоставить однозначные доказательства того, что эти дроны были направлены из России и целили в Польшу европейцы не могут до сих пор, что не мешает им и далее обвинять во всем Москву."Нет никаких сомнений: восточный фланг Европы обеспечивает безопасность всей Европы. От Балтийского до Черного моря. Вот почему мы должны инвестировать в его поддержку (...) Это означает предоставление Европе независимых стратегических возможностей", - заявила тогда фон дер Ляйен в своем ежегодном докладе Европарламенту.По ее словам, основой надежной обороны должно стать космическое наблюдение за войсками потенциального противника, а также та самая "стена дронов".Беспилотники над ЕвропойС тех пор в Европе то и дело замечают таинственные беспилотники. Их уже видели в Германии, Румынии, Дании, Норвегии и других странах. Ничего сбить европейцы не могут или не хотят, однако обвиняется во всем, разумеется, Россия.Зачем Москве именно в этот промежуток времени посылать в Европу какие-то беспилотники не понятно решительно никому, однако это подозрительно совпало с раскручиванием проекта "стена дронов", благодаря чему "российская угроза" получила хоть какое-то материальное воплощение.Под эти разговоры на свет родилась не просто "стена дронов", а целый проект "Восточный дозор". Помимо упомянутой противодроновой системы, он включает в себя космическое наблюдение, а также улучшение безопасности в Черном и Балтийском морях.НАТО выставляет "Дозор"Конкретики по самому проекту пока немного. Авторы идеи признают, что пока все это находится на стадии разработки и подбора необходимых образцов техники.На вопрос о том, как будет реализована "стена дронов", Кубилюс ответил, что это зависит от европейских технических экспертов, которые работают вместе с украинцами, чтобы "понять, что нужно делать".Известно, что такая "стена" будет представлять собой многоступенчатую систему из самых разных средств мониторинга, оповещения, предотвращения и отражения атак беспилотников. По сути, эту инициативу можно условно разделить на две составляющих – цепочку РЛС для обнаружения дронов на нижних и средних высотах, а также средства для их подавления и выведения из строя, в т.ч. ракетные комплексы и дроны-перехватчики.В настоящий момент небо над Европой прикрывает НАТО своей общей системой ПВО и ПРО под названием "Интегрированная противовоздушная и противоракетная оборона" (IAMD), командный пункт которой находится на базе в немецком Рамштайне.В той же Польше, например, развернуты американские системы Patriot, а также система ПРО Aegis. Плюс к этому идут самолеты, которые патрулируют восточные границы Североатлантического альянса, именно с них осуществлялось поражение нескольких БПЛА над Польшей в сентябре.Проект "Восточный дозор" призван укрепить и усилить эту систему и распространить ее на все страны, которые граничат с РФ и придвинуть ее прямо к российской территории.Проблемы и рискиВ предлагаемом европейцами плане уже сейчас просматриваются как определенные слабые места, так и моменты, которые должны вызывать закономерные опасения у Москвы.Первое – это то, где конкретно пройдет граница "Восточного дозора". Второе – будет ли проект единогласно поддержан всеми странами-членами Европейского союза. Перекос в сторону восточно-европейских стран может вызвать возражения у других государств, которые также захотят поучаствовать в разделе этого пирога.Еще один аспект – во сколько это обойдется и за чей счет будет строиться эта "стена дронов". Один из возможных путей – использования средств программы Security Action for Europe (SAFE), которая предполагает 150 млрд евро кредитами на нужды обороны стран ЕС.Нет однозначного ответа на вопрос об эффективности всей затеи. Считается, что для эффективного отражения налета беспилотников их нужно сбивать еще на подлете к границам страны, а еще лучше атаковать их, когда они только запущены и бить сразу по месту запуска.В данном случае это будет означать, как минимум, гипотетическое сбивание дронов над территорией Украины, что выгодно Киеву, но от чего пока страны НАТО воздерживаются, опасаясь прямого боестолкновения с РФ. Кроме того, если вдруг такое решение в верхах будет принято, то для этого потребуется согласие все членов военного блока, чего вряд ли удастся достичь, т.к. Венгрия или Словакия с высокой долей вероятности будут против.Позиция Будапешта вообще может если и не поставить на "стене дронов" крест, то значительно обесценить саму идею. Пока венгерские власти заявляют, что не собираются принимать участие в проекте, пишет The Telegraph, тем самым в "стене" образуется брешь площадью в 96 тыс. кв. км.Издание приводит мнение старшего научного сотрудника Центра анализа европейской политики Джессики Берлин, которая при таком раскладе пророчит "Восточному дозору" судьбу линии Мажино. Эта система оборонительных укреплений на границе Франции, считавшаяся неприступной, была с легкостью вскрыта немцами во время Второй мировой войны."Весьма печально, что эта милитаристская конфронтационная политика Украины сейчас потенциально может начать материализоваться в создании новых разделительных стен", - прокомментировал планы ЕС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В любом случае, суета вокруг "стены дронов" выгодна правящему на Украине режиму, который пытается втянуть НАТО в прямую конфронтацию с Россией. Один из таких вариантов – "случайное" срабатывание "стены дронов" над территорией РФ, что поставит всю ситуацию на грань мировой войны.Подробнее об истории с беспилотниками над Польшей - в материале издания Украина.ру Операция "ЫЫ". Что не так с "заблудившимися" над Польшей дронами.

Павел Котов

