"Вынужден постоянно суетиться": Ищенко о том, почему Трамп не может безоговорочно поддерживать Израиль

Геополитическая ценность Израиля для стран НАТО, за исключением США, значительно снизилась, поскольку доступ к энергоресурсам арабского мира оказался важнее партнерства с государством, чьи действия вызывают растущее осуждение в мире. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

Эксперт пояснил, что в отличие от США, для которых Израиль остается стратегическим союзником на Ближнем Востоке, для Европы ситуация выглядит иначе. "Для всех остальных стран НАТО это был когда-то партнер, но нельзя сказать, что незаменимый", — заявил Ищенко.Он указал на ключевое экономическое обстоятельство, влияющее на принятие политических решений. "Нефть и газ и прочие полезные ископаемые как раз находятся у мусульман, а не у Израиля", — подчеркнул обозреватель.Ищенко добавил, что даже США вынуждены учитывать меняющуюся конъюнктуру. "Поэтому и [президент США Дональд] Трамп не может безоговорочно поддерживать Израиль. Он вынужден постоянно суетиться", — отметил эксперт.Таким образом, вопрос поддержки Тель-Авива становится для западных столиц все более сложным, что и приводит к таким шагам, как признание Палестины, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: России предстоит принять сложное решение по Украине, которая уничтожила свою экономику" на сайте Украина.ру.Также на эту тему в материале Александра Сокуренко "Запад приступил к признанию Палестины. Почему Израилю все равно" на сайте Украина.ру.

