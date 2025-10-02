"Вынужден постоянно суетиться": Ищенко о том, почему Трамп не может безоговорочно поддерживать Израиль
Геополитическая ценность Израиля для стран НАТО, за исключением США, значительно снизилась, поскольку доступ к энергоресурсам арабского мира оказался важнее партнерства с государством, чьи действия вызывают растущее осуждение в мире. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Эксперт пояснил, что в отличие от США, для которых Израиль остается стратегическим союзником на Ближнем Востоке, для Европы ситуация выглядит иначе. "Для всех остальных стран НАТО это был когда-то партнер, но нельзя сказать, что незаменимый", — заявил Ищенко.
Он указал на ключевое экономическое обстоятельство, влияющее на принятие политических решений. "Нефть и газ и прочие полезные ископаемые как раз находятся у мусульман, а не у Израиля", — подчеркнул обозреватель.
Ищенко добавил, что даже США вынуждены учитывать меняющуюся конъюнктуру. "Поэтому и [президент США Дональд] Трамп не может безоговорочно поддерживать Израиль. Он вынужден постоянно суетиться", — отметил эксперт.
Таким образом, вопрос поддержки Тель-Авива становится для западных столиц все более сложным, что и приводит к таким шагам, как признание Палестины, резюмировал собеседник Украина.ру.
