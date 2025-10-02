"Вынужден постоянно суетиться": Ищенко о том, почему Трамп не может безоговорочно поддерживать Израиль - 02.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251002/vynuzhden-postoyanno-suetitsya-ischenko-o-tom-pochemu-tramp-ne-mozhet-bezogovorochno-podderzhivat-izrail-1069451901.html
"Вынужден постоянно суетиться": Ищенко о том, почему Трамп не может безоговорочно поддерживать Израиль
"Вынужден постоянно суетиться": Ищенко о том, почему Трамп не может безоговорочно поддерживать Израиль - 02.10.2025 Украина.ру
"Вынужден постоянно суетиться": Ищенко о том, почему Трамп не может безоговорочно поддерживать Израиль
Геополитическая ценность Израиля для стран НАТО, за исключением США, значительно снизилась, поскольку доступ к энергоресурсам арабского мира оказался важнее партнерства с государством, чьи действия вызывают растущее осуждение в мире. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-10-02T05:42
2025-10-02T05:42
новости
израиль
сша
палестина
дональд трамп
ростислав ищенко
украина.ру
нато
нефть
газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/14/1057583900_0:48:900:554_1920x0_80_0_0_62ff167bf2c2b52fc22d2522e7f345be.jpg
Эксперт пояснил, что в отличие от США, для которых Израиль остается стратегическим союзником на Ближнем Востоке, для Европы ситуация выглядит иначе. "Для всех остальных стран НАТО это был когда-то партнер, но нельзя сказать, что незаменимый", — заявил Ищенко.Он указал на ключевое экономическое обстоятельство, влияющее на принятие политических решений. "Нефть и газ и прочие полезные ископаемые как раз находятся у мусульман, а не у Израиля", — подчеркнул обозреватель.Ищенко добавил, что даже США вынуждены учитывать меняющуюся конъюнктуру. "Поэтому и [президент США Дональд] Трамп не может безоговорочно поддерживать Израиль. Он вынужден постоянно суетиться", — отметил эксперт.Таким образом, вопрос поддержки Тель-Авива становится для западных столиц все более сложным, что и приводит к таким шагам, как признание Палестины, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: России предстоит принять сложное решение по Украине, которая уничтожила свою экономику" на сайте Украина.ру.Также на эту тему в материале Александра Сокуренко "Запад приступил к признанию Палестины. Почему Израилю все равно" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250922/ukraina-kak-izrail-kak-tramp-sozdaet-po-vsemu-svoi-tochki-amerikanskogo-vliyaniya-1069007996.html
израиль
сша
палестина
ближний восток
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/14/1057583900_50:0:850:600_1920x0_80_0_0_5a30048b50c6b12cce0d60921ff48039.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, израиль, сша, палестина, дональд трамп, ростислав ищенко, украина.ру, нато, нефть, газ, признание, международные отношения, ближний восток, главные новости, европа, эксперты, аналитика, аналитики
Новости, Израиль, США, Палестина, Дональд Трамп, Ростислав Ищенко, Украина.ру, НАТО, нефть, газ, признание, международные отношения, Ближний Восток, Главные новости, Европа, эксперты, Аналитика, аналитики

"Вынужден постоянно суетиться": Ищенко о том, почему Трамп не может безоговорочно поддерживать Израиль

05:42 02.10.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Геополитическая ценность Израиля для стран НАТО, за исключением США, значительно снизилась, поскольку доступ к энергоресурсам арабского мира оказался важнее партнерства с государством, чьи действия вызывают растущее осуждение в мире. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Эксперт пояснил, что в отличие от США, для которых Израиль остается стратегическим союзником на Ближнем Востоке, для Европы ситуация выглядит иначе. "Для всех остальных стран НАТО это был когда-то партнер, но нельзя сказать, что незаменимый", — заявил Ищенко.
Он указал на ключевое экономическое обстоятельство, влияющее на принятие политических решений. "Нефть и газ и прочие полезные ископаемые как раз находятся у мусульман, а не у Израиля", — подчеркнул обозреватель.
Ищенко добавил, что даже США вынуждены учитывать меняющуюся конъюнктуру. "Поэтому и [президент США Дональд] Трамп не может безоговорочно поддерживать Израиль. Он вынужден постоянно суетиться", — отметил эксперт.
Таким образом, вопрос поддержки Тель-Авива становится для западных столиц все более сложным, что и приводит к таким шагам, как признание Палестины, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: России предстоит принять сложное решение по Украине, которая уничтожила свою экономику" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему в материале Александра Сокуренко "Запад приступил к признанию Палестины. Почему Израилю все равно" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 22.09.2025
22 сентября, 15:32
Украина как Израиль. Как Трамп создает по всему миру свои точки американского влиянияПрезидент США Дональд Трамп опять спешит на помощь, что твой сдвоенный Чип и Дейл с мультяшной скоростью. На это раз все благости помощи могут огрести Польша и встревоженные "Трибалтийские Вымираты" – Латвия, Литва и Эстония.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИзраильСШАПалестинаДональд ТрампРостислав ИщенкоУкраина.руНАТОнефтьгазпризнаниемеждународные отношенияБлижний ВостокГлавные новостиЕвропаэкспертыАналитикааналитики
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:20ВС РФ ударили по Украине, в Одессе сильный пожар
07:00Сергей Полетаев: Если европейцы собьют российский самолет, Путин уведомит Трампа об ударе по их авиабазам
06:44"Русские точно не ядерные самоубийцы". Почему Киев пугает Запад новым Чернобылем
06:30Дмитрий Выдрин о философии войны, "луночном" мышлении Трампа и гильотине Зеленского
06:20"Несчастный украинский народ подвергся грабежу" - эксперты и политики о происходящем на Украине
06:15Гавриил "Тасман" Дорошин: Сражаюсь на СВО, чтобы поехать во Францию и сказать там, что я русский
06:10Потоп на фоне декоммунизации. Что происходит в Одессе
06:05Вместо "Томагавков" ВСУ пополнится немецкими мстителями? Украина в международном контексте
06:00"Война продлится еще минимум два года": военный эксперт спрогнозировал сроки завершения конфликта
05:55"Люди умирают от голода": Ищенко объяснил, почему западные страны одна за другой признают Палестину
05:48"Надо постепенно охватывать Харьков": Евсеев заявил о необходимости отбросить ВСУ на 100 км от границы
05:42"Вынужден постоянно суетиться": Ищенко о том, почему Трамп не может безоговорочно поддерживать Израиль
05:36Дмитрий Стефанович: "С точки зрения сдерживающего эффекта с ядерным оружием ничего не сравнится"
05:24"Нам надо переходить на правый берег": военный эксперт про операцию по освобождению Херсона
05:18"Речь будет идти о массированном применении": Стефанович о реальных сценариях ядерного конфликта
05:12Эффект домино: Ищенко раскрыл, почему признание Палестины стало лавинообразным процессом
05:00Дороги под огневым контролем: Евсеев раскрыл, почему распутица не помешает взятию Красноармейска
04:54"Санду форсирует события, Бухарест – тормозит": Скориков о разных подходах в румынизации Молдавии
04:48Ищенко: Украина занималась саморазрушением с момента возникновения и уничтожила свою экономику
04:34"Герани" продолжают работу по объектам ВСУ и ВПК на Украине. Сводка ночных ударов на 4:00
Лента новостейМолния