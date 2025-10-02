https://ukraina.ru/20251002/vsu-peredali-vs-rf-koordinaty-dlya-udara-po-kupyansku--1069493858.html

ВСУ передали ВС РФ координаты для удара по Купянску

ВСУ передали ВС РФ координаты для удара по Купянску - 02.10.2025 Украина.ру

ВСУ передали ВС РФ координаты для удара по Купянску

Бойцы Вооруженных сил Украины при помощи дрона передали российским военным координаты точек, где расположен личный состав 15-й бригады оперативного назначения ВСУ в районе Купянска, сообщили 2 октября в российских силовых структурах

2025-10-02T08:41

2025-10-02T08:41

2025-10-02T08:41

новости

россия

украина

купянск

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103357/25/1033572510_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_943cbfec46487a894b954d275cd6dced.jpg

После этого ВС РФ нанесли авиационный удар по отмеченным позициям. Из-за атаки пострадали военнослужащие сразу двух украинских подразделений — как только что переброшенные силы спецназначения, так и бойцы заградительных отрядов.Ранее сообщалось, что российские войска закрепились на севере Купянска и продолжают наступательные действия, а украинское командование перебрасывает дополнительные резервы на Харьковское направление для усиления обороны. На этом участке фронта отмечались ожесточенные бои, а также активное применение дронов обеими сторонами, что подтверждается сообщениями об уничтожении пунктов управления беспилотниками и средств связи ВСУ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

украина

купянск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, купянск, вооруженные силы украины