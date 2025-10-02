ВСУ передали ВС РФ координаты для удара по Купянску - 02.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251002/vsu-peredali-vs-rf-koordinaty-dlya-udara-po-kupyansku--1069493858.html
ВСУ передали ВС РФ координаты для удара по Купянску
ВСУ передали ВС РФ координаты для удара по Купянску - 02.10.2025 Украина.ру
ВСУ передали ВС РФ координаты для удара по Купянску
Бойцы Вооруженных сил Украины при помощи дрона передали российским военным координаты точек, где расположен личный состав 15-й бригады оперативного назначения ВСУ в районе Купянска, сообщили 2 октября в российских силовых структурах
2025-10-02T08:41
2025-10-02T08:41
новости
россия
украина
купянск
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103357/25/1033572510_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_943cbfec46487a894b954d275cd6dced.jpg
После этого ВС РФ нанесли авиационный удар по отмеченным позициям. Из-за атаки пострадали военнослужащие сразу двух украинских подразделений — как только что переброшенные силы спецназначения, так и бойцы заградительных отрядов.Ранее сообщалось, что российские войска закрепились на севере Купянска и продолжают наступательные действия, а украинское командование перебрасывает дополнительные резервы на Харьковское направление для усиления обороны. На этом участке фронта отмечались ожесточенные бои, а также активное применение дронов обеими сторонами, что подтверждается сообщениями об уничтожении пунктов управления беспилотниками и средств связи ВСУ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
украина
купянск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103357/25/1033572510_55:0:944:667_1920x0_80_0_0_f336ed995d6840eddf957424d9664dc9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, купянск, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Украина, Купянск, Вооруженные силы Украины

ВСУ передали ВС РФ координаты для удара по Купянску

08:41 02.10.2025
 
© Фото : dan-news.infoВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Фото : dan-news.info
Читать в
ДзенTelegram
Бойцы Вооруженных сил Украины при помощи дрона передали российским военным координаты точек, где расположен личный состав 15-й бригады оперативного назначения ВСУ в районе Купянска, сообщили 2 октября в российских силовых структурах
После этого ВС РФ нанесли авиационный удар по отмеченным позициям.
Из-за атаки пострадали военнослужащие сразу двух украинских подразделений — как только что переброшенные силы спецназначения, так и бойцы заградительных отрядов.
Ранее сообщалось, что российские войска закрепились на севере Купянска и продолжают наступательные действия, а украинское командование перебрасывает дополнительные резервы на Харьковское направление для усиления обороны.
На этом участке фронта отмечались ожесточенные бои, а также активное применение дронов обеими сторонами, что подтверждается сообщениями об уничтожении пунктов управления беспилотниками и средств связи ВСУ.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаКупянскВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:10Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Курской области, пострадала девушка
10:08Восстановление и развитие новых регионов России: новости
09:48Заявления о "перемогах" и реальность: кризис на Покровском направлении углубляется
09:45Побег с Украины в Румынию подорожал до $12 тыс
09:41Запад оценил успехи России на фронте
09:10Пока офицеры ВСУ праздновали, их подразделение гибло под Волчанском
09:09Группа украинского подразделения "Скала" сдалась в плен близ Покровска
09:00"Ссора" НАТО, разрешение Трампа бить вглубь России и ужесточение санкций. Главное на утро 2 октября
08:58ВС РФ ударили по депо "Укрзализныци" в Одессе
08:46ВС РФ штурмуют Купянск: ситуация для ВСУ критическая
08:41ВСУ передали ВС РФ координаты для удара по Купянску
08:24Какие планы у Запада на Молдавию и будет ли большая война Европы с Россией — Хлестов
08:17Главное за ночь 2 октября
08:00"Революция на граните": 35 лет "нулевому" майдану
07:44ПВО ночью сбила 85 украинских дронов над Россией
07:20ВС РФ ударили по Украине, в Одессе сильный пожар
07:00Сергей Полетаев: Если европейцы собьют российский самолет, Путин уведомит Трампа об ударе по их авиабазам
06:44"Русские точно не ядерные самоубийцы". Почему Киев пугает Запад новым Чернобылем
06:30Дмитрий Выдрин о философии войны, "луночном" мышлении Трампа и гильотине Зеленского
06:20"Несчастный украинский народ подвергся грабежу" - эксперты и политики о происходящем на Украине
Лента новостейМолния