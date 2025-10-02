https://ukraina.ru/20251002/vsu-peredali-vs-rf-koordinaty-dlya-udara-po-kupyansku--1069493858.html
ВСУ передали ВС РФ координаты для удара по Купянску
Бойцы Вооруженных сил Украины при помощи дрона передали российским военным координаты точек, где расположен личный состав 15-й бригады оперативного назначения ВСУ в районе Купянска, сообщили 2 октября в российских силовых структурах
После этого ВС РФ нанесли авиационный удар по отмеченным позициям. Из-за атаки пострадали военнослужащие сразу двух украинских подразделений — как только что переброшенные силы спецназначения, так и бойцы заградительных отрядов.Ранее сообщалось, что российские войска закрепились на севере Купянска и продолжают наступательные действия, а украинское командование перебрасывает дополнительные резервы на Харьковское направление для усиления обороны. На этом участке фронта отмечались ожесточенные бои, а также активное применение дронов обеими сторонами, что подтверждается сообщениями об уничтожении пунктов управления беспилотниками и средств связи ВСУ.
Бойцы Вооруженных сил Украины при помощи дрона передали российским военным координаты точек, где расположен личный состав 15-й бригады оперативного назначения ВСУ в районе Купянска, сообщили 2 октября в российских силовых структурах
После этого ВС РФ нанесли авиационный удар по отмеченным позициям.
Из-за атаки пострадали военнослужащие сразу двух украинских подразделений — как только что переброшенные силы спецназначения, так и бойцы заградительных отрядов.
Ранее сообщалось, что российские войска закрепились на севере Купянска и продолжают наступательные действия, а украинское командование перебрасывает дополнительные резервы на Харьковское направление для усиления обороны.
На этом участке фронта отмечались ожесточенные бои, а также активное применение дронов обеими сторонами, что подтверждается сообщениями об уничтожении пунктов управления беспилотниками и средств связи ВСУ.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.