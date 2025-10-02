https://ukraina.ru/20251002/pvo-nochyu-sbila-85-ukrainskikh-dronov-nad-rossiey-1069492051.html

ПВО ночью сбила 85 украинских дронов над Россией

ПВО ночью сбила 85 украинских дронов над Россией - 02.10.2025 Украина.ру

ПВО ночью сбила 85 украинских дронов над Россией

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 85 украинских беспилотников над Россией, сообщили в Минобороны, передает 2 октября телеграм-канал Украина.ру

2025-10-02T07:44

2025-10-02T07:44

2025-10-02T08:02

новости

россия

андрей бочаров

воронежская область

ростовская область

минобороны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg

Из них 38 уничтожено над Воронежской областью, 13 над Крымом, 11 над Белгородской областью, десять над Саратовской, семь над Ростовской, четыре над Волгоградской, и два над Пензенской.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров информировал, что в результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе зафиксировано возгорание сухой растительности, которое оперативно ликвидировано противопожарными силами. В рабочем поселке Елань повреждены частное домовладение и прилегающие хозпостройки. Пострадавших, по словам губернатора, нет.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что силы ПВО уничтожили БПЛА в Верхнедонском, Шолоховском, Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области, пострадавших нет.Губернатор Воронежской области Александр Гусев также заверил, что, предварительно, в регионе никто не пострадал.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

воронежская область

ростовская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, андрей бочаров, воронежская область, ростовская область, минобороны