Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 85 украинских беспилотников над Россией, сообщили в Минобороны, передает 2 октября телеграм-канал Украина.ру
2025-10-02T07:44
2025-10-02T07:44
2025-10-02T08:02
Из них 38 уничтожено над Воронежской областью, 13 над Крымом, 11 над Белгородской областью, десять над Саратовской, семь над Ростовской, четыре над Волгоградской, и два над Пензенской.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров информировал, что в результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе зафиксировано возгорание сухой растительности, которое оперативно ликвидировано противопожарными силами. В рабочем поселке Елань повреждены частное домовладение и прилегающие хозпостройки. Пострадавших, по словам губернатора, нет.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что силы ПВО уничтожили БПЛА в Верхнедонском, Шолоховском, Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области, пострадавших нет.Губернатор Воронежской области Александр Гусев также заверил, что, предварительно, в регионе никто не пострадал.
ПВО ночью сбила 85 украинских дронов над Россией
07:44 02.10.2025 (обновлено: 08:02 02.10.2025)
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 85 украинских беспилотников над Россией, сообщили в Минобороны, передает 2 октября телеграм-канал Украина.ру
Из них 38 уничтожено над Воронежской областью, 13 над Крымом, 11 над Белгородской областью, десять над Саратовской, семь над Ростовской, четыре над Волгоградской, и два над Пензенской.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров информировал, что в результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе зафиксировано возгорание сухой растительности, которое оперативно ликвидировано противопожарными силами. В рабочем поселке Елань повреждены частное домовладение и прилегающие хозпостройки. Пострадавших, по словам губернатора, нет.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что силы ПВО уничтожили БПЛА в Верхнедонском, Шолоховском, Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области, пострадавших нет.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев также заверил, что, предварительно, в регионе никто не пострадал.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.