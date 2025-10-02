https://ukraina.ru/20251002/pase-mechtaet-obedinit-predateley-i-khochet-otdat-ukraine-svorovannoe-u-rossii-no-ne-znaet-kak-1069504986.html

ПАСЕ мечтает объединить предателей и хочет отдать Украине сворованное у России, но не знает как

ПАСЕ мечтает объединить предателей и хочет отдать Украине сворованное у России, но не знает как

На бумаге антироссийские инициативы европейских и украинских депутатов выглядят складно, но сомнения в возможности их воплощения на практике возникают сразу же

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102651/07/1026510767_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_453b04b9d4990ac53d85da1f4a947b5e.jpg

В центре внимания участников осенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы, проходящей на этой неделе в Страсбурге, 1 октября была украинская тема.Комиссия, которая неизвестно как будет финансироватьсяДепутаты ПАСЕ поддержали проект конвенции о создании Международной комиссии по возмещению ущерба, нанесённого Украине в результате вооружённого конфликта с 24 февраля 2022 года.Будущая комиссия, в состав которой войдёт Реестр ущерба для Украины, уже принимающий заявления от физических и юридических лиц, будет работать в рамках Совета Европы. Как говорится в документе, её решения о сумме возмещения в каждом конкретном случае будут окончательными и должны стать правовой основой для компенсаций."Россия должна нести правовые последствия всех своих международно-противоправных действий против Украины и полностью возместить все убытки, причинённые этими нарушениями международного права", - гласит резолюция.На бумаге-то, может, всё складно получается, а вот на практике – нет.ПАСЕ сама признаётся, что проект конвенции не предусматривает чёткого регулирования финансирования компенсаций, а также их выполнения и выплат, об учреждении компенсационного фонда, откуда должны поступать выплаты потерпевшим, в тексте упоминается "только как о возможности".Ну и вишенка на торте - депутаты ПАСЕ сами расписываются в несостоятельности своей инициативы."Без участия РФ в комиссии эффективность компенсационного механизма может быть подвергнута сомнению, а участие России - сценарий, который кажется довольно нереалистичным в текущем контексте", - написано в проекте конвенции.Во время дебатов британский депутат Тони Воган заявил, что источником выплат компенсаций украинцам должна быть "значительная сумма замороженных российских активов, хранящихся в банках государств-членов".Западные страны с 2024 года перечисляют проценты от незаконно конфискованных средств РФ на помощь Украине (последний такой транш в размере €4 млрд перевели как раз 1 октября), но многие украинские да и европейские чиновники спят и видят, как бы найти способ перенаправить на финансирование ВСУ сами активы, однако единого мнения по этому вопросу в Европе нет. С предложением канцлера ФРГ Фридриха Мерца выделить Украине €140 млрд за счёт замороженных российских средств категорически не согласны президент Франции Эммануэль Макрон и Барт де Вевер, премьер-министр Бельгии, на территории которой заблокирована наибольшая часть активов РФ (€191 млрд из €280 млрд), - политики подчёркивают, что это ничто иное, как нарушение международного права."Коалиция желающих" по Украине должна стать "коалицией платящих", тогда не нужно будет требовать экспроприации российских активов, заявил глава бельгийского правительства.Для того, чтобы эта комиссия с неясным форматом функционирования и главное финансирования появилась, это решение требует утверждения Комитетом министров Совета Европы 22 октября, а 16 декабря на дипломатической конференции в Гааге конвенцию должны ратифицировать минимум 25 государств. Посмотрим, наберётся ли достаточно желающих ввязаться в этот проект.Украинские журналисты как повод для давления на РоссиюКроме того, ПАСЕ приняла резолюцию, посвящённую представителям украинских СМИ. Депутаты призывают РФ "немедленно освободить всех незаконно задержанных украинских журналистов", а единственным средством обеспечить их возвращение на Украину, как видится европейским политикам, служит любое возможное политическое, экономическое и дипломатическое давление на Москву. Ничего нового.Защита журналистов – это одна из двух тем наравне с укреплением демократии, которым посвящена вся осенняя сессия ПАСЕ. Совпадение ли, но лауреатом премии имени Вацлава Гавела, которую с 2013-го ежегодно присуждают за выдающиеся заслуги по защите прав человека, впервые стал журналист. И для полноты картины, конечно же, украинский да ещё и задержанный в России. Награду 29 сентября в Страсбурге вручили Максиму Буткевичу, работавшему ранее на телеканалах СТБ, "1+1", "Интер" и в украинской службе BBC, а с первого дня СВО вступившего добровольцем в ВСУ, 24 июня 2022 года стало известно, что он попал в плен ВС РФ.На церемонии награждения в Совете Европы он заявил: "Год назад в этот день я был в российском плену. То, что я стою сегодня здесь, — это наше обещание всем, кто находится в российском плену и в тюрьмах: они будут освобождены. Когда вас чего-то лишают, вы понимаете важность этого. Права человека нужно ценить и, если нужно, защищать".И это говорит человек, совершивший военные преступления. Верховный суд ЛНР приговорил Буткевича к 13 годам строгого режима по обвинению в применении запрещённых средств и методов ведения войны, а также покушении на убийство двух и более лиц.4 июня 2022 года в Северодонецке уже шли бои, но в районе улицы Гагарина, где квартиру одного из домов занял взвод под командованием лейтенанта Буткевича, боестолкновений не было. Увидев из окна в подъезде дома напротив мирных жителей, Буткевич "с целью устрашения" решил произвести в их направлении выстрел из противотанкового гранатомёта Panzerfaust-3. Выбрав боеприпас с осколочной боевой частью, предназначенный для поражения именно людей, а не техники, он выстрелил в дверь подъезда, но промахнулся, и граната взорвалась метрах в 10 от дома, ранив двух женщин и выбив окна. Буткевич признался в стрельбе по гражданским и на месте преступления показал, как это происходило. 18 октября 2024 года в результате обмена пленными между Россией и Украиной он вернулся на родину.Цель премии Вацлава Гавела звучит благородно - выдающиеся заслуги по защите прав человека, однако в реальности её удостаивались люди, чьи достижения в этой сфере глубоко неоднозначны. Так, в 2021 году лауреатом стала белорусская оппозиционерка Мария Колесникова, причастная к попытке свержения власти в Белоруссии, за что сейчас отбывает тюремное заключение, а в 2022 году - российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза*, имеющий подданство Великобритании, которого в том же году арестовали за фейки о российской армии. Весной 2023-го суд приговорил его к 25 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене, распространении недостоверной информации о Вооружённых Силах РФ и сотрудничестве с нежелательной организацией. Стоит напомнить, что он же в 2010-х принимал активное участие в разработке американского закона Магнитского. В 2024 году Кара-Мурзу освободили в рамках крупнейшего за всю историю обмена заключёнными между РФ и Западом.ПАСЕ замахнулся на создание оппозиционного фронта РФКстати об оппозиционерах. На них европейские чиновники возлагают особые надежды.На пленарном заседании в Страсбурге ПАСЕ приняла резолюцию "Демократические силы России", регламентирующую создание платформы для диалога с российскими оппозиционными силами, во главе которой встанет председатель ПАСЕ.Кто войдёт в состав платформы, ежегодно будет определять Бюро ПАСЕ, и уже есть перечень критериев, которым они должны соответствовать: это политики, активисты, журналисты, учёные, которые не просто не согласны с курсом президента РФ Владимира Путина, но и имеют "опыт публичного противостояния" главе государства, также они должны "безоговорочно признавать" Крым, Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области частью Украины.Всё это преподносится так, что ещё не каждый желающий сможет войти в эту коалицию, т.е. это клуб только для избранных. Но посмотрите, а где все они, активисты внесистемных движений, сейчас, о них вообще кто-либо вспоминает после побега из РФ?Авторы принятой ПАСЕ резолюции сразу же признают, что воплотить в жизнь их инициативу будет непросто, поскольку в отличии от оппозиции Белоруссии, российские оппозиционные силы не имеют единой, унифицированной политической структуры. В связи с чем Ассамблея призывает российских оппозиционеров в изгнании объединиться.Так что, как и в случае с комиссией по возмещению ущерба, возникает вопрос: а каковы шансы на воплощение этого проекта, жизнеспособность которого ставится под сомнение с первых же минут?*в РФ признан иноагентомО депутате Верховной Рады, который на протяжении многих лет остаётся самым заметным членом украинской делегации в ПАСЕ - в статье Предал всех, включая отца. Гончаренко* рвётся на вершину власти

