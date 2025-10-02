Алексей Туманов: Брюссель готовится к войне - 02.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251002/aleksey-tumanov-bryussel-gotovitsya-k-voyne--1069531350.html
Алексей Туманов: Брюссель готовится к войне
Алексей Туманов: Брюссель готовится к войне - 02.10.2025 Украина.ру
Алексей Туманов: Брюссель готовится к войне
В четверг, 2 октября, глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе саммита Европейского политического сообщества заявил, что проект "стена дронов" следует распространить на всю Европу.
2025-10-02T19:50
2025-10-02T19:50
новости
брюссель
европа
владимир зеленский
украина.ру
нато
всу
бпла
дроны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/02/1069530652_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_31d5771a695d4132b74a2a68f80ec414.jpg
О том, что означает данное заявление, рассказал обозреватель издания Украина.ру Алексей Туманов.
https://ukraina.ru/20251002/sammit-v-danii-zelenskiy-uchit-evropu-bezopasnosti-a-sandu--chestnym-vyboram-1069514689.html
брюссель
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/02/1069530652_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_379c47bc25f47d0f1ddc077b6695b44e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, брюссель, европа, владимир зеленский, украина.ру, нато, всу, бпла, дроны
Новости, Брюссель, Европа, Владимир Зеленский, Украина.ру, НАТО, ВСУ, БПЛА, дроны

Алексей Туманов: Брюссель готовится к войне

19:50 02.10.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
В четверг, 2 октября, глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе саммита Европейского политического сообщества заявил, что проект "стена дронов" следует распространить на всю Европу.
О том, что означает данное заявление, рассказал обозреватель издания Украина.ру Алексей Туманов.
Канцлер Австрии рассмешил Ильхама Алиева - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
17:20
Саммит в Дании: Зеленский учит Европу безопасности, а Санду – честным выборамВ Копенгагене состоялся седьмой саммит Европейского политического сообщества. В повестке дня - миграция, Украина и безопасность, но дальше Украины не зашли. За легкой формой скрывается жуткий смысл: Брюссель планирует войну
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиБрюссельЕвропаВладимир ЗеленскийУкраина.руНАТОВСУБПЛАдроны
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:29Планомерное наступление: подразделения группировки "Восток" развивают успех на Гуляйпольском направлении
19:59Путин озвучил количество потерь украинской армии
19:50Алексей Туманов: Брюссель готовится к войне
19:24Путин назвал виновных в продолжении войны, ВСУ продолжают отступать. Главное на вечер 2 октября
19:01Против лома нет приема, окромя другого лома, а он всегда появляется – Путин на "Валдае"
18:54Мы живем в такое время, когда все меняется и очень быстро - Путин
18:48Армия РФ взяла под контроль три населенных пункта, Путин говорит на "Валдае". Новости к 18.50
18:41Украинец в Польше угрожал своим землякам, а потом откусил кусок полицейской машины
18:21Минфин Украины назвал зарплаты руководителей госорганов
18:16Главарь "Азова"* Билецкий** говорит, что добровольцы не возьмут наград от предателя Зеленского: видео
18:11Власти Чернигова вводят жёсткие ночные ограничения
17:52США продолжат продавать оружие странам НАТО для поставок на Украину - Белый дом
17:45Бойцы, вернувшиеся из украинского плена, поделились эмоциями и созвонились с родными
17:39ВСУ ударили по жителям Макеевки и Харцызска - ранены мирные жительницы
17:31В Днепропетровской области первоклашки и родители просят освободить "незаконно мобилизованного" учителя
17:20Саммит в Дании: Зеленский учит Европу безопасности, а Санду – честным выборам
17:14Еще десять жителей Курской области, удерживавшихся в Сумах, возвращаются в Россию — Москалькова
17:14В киевском эфире проболтались: на головы киевлян падают обломки по вине ПВО
17:10«Бандеровские хунвейбины» атаковали книжный рынок в Киеве в поисках русскоязычных книг
17:10В Кремле предупредили об ответе на поставки "Томагавков" Украине: главные заявления Пескова
Лента новостейМолния