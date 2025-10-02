Саммит в Дании: Зеленский учит Европу безопасности, а Санду – честным выборам В Копенгагене состоялся седьмой саммит Европейского политического сообщества. В повестке дня - миграция, Украина и безопасность, но дальше Украины не зашли. За легкой формой скрывается жуткий смысл: Брюссель планирует войну