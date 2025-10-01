https://ukraina.ru/20251001/vozvraschenie-lunnoy-gonki-the-show-must-go-on-1069465115.html

Возвращение лунной гонки: the show must go on

Возвращение лунной гонки: the show must go on

По настоящий момент на поверхность нашего естественного спутника высаживались только представители США. В 1969-72 годах в рамках программы "Аполлон" было осуществлено шесть высадок. Лунная программа СССР была свёрнута и за последующие 53 года лунную пыль никто живой ногой не шевелил, но, видимо, это время заканчивается

Министр транспорта США и и.о. главы НАСА Шон Даффи 30 сентября сообщил, что к 2035 году "мы собираемся создать устойчивые условия жизни людей на Луне. Не просто аванпост, а целое поселение". США "вернутся на Луну, и на этот раз, когда мы установим наш флаг, мы останемся там".Для обеспечения жизнедеятельности поселения будет использоваться ядерный реактор весом менее 15 тонн и мощностью 100 кВт, чего должно быть достаточно для обеспечения лунной базы электроэнергией в течение 14 лунных ночей, когда солнечные панели будут неэффективны. Сама база будет построена из местных материалов.В феврале следующего года NASA запустит к Луне миссию Artemis II – высадки не будет, будет испытание ракеты Space Launch System и космического корабля Orion.В 2022 году создание базы на Луне планировалось в 2030 году, но что-то пошло не так.Собственно, разговоры о создании постоянно действующей базы на спутнике Земли велись ещё в 60-70 годы, но тогда проект натолкнулся на существенные препятствия.Во-первых, опыт американских полётов и советской программы заставил усомниться в возможности поддерживать жизнеспособность базы. Саму базу создать не так сложно – проблема заключается в том, чтобы снабжать её буквально всем, кроме электроэнергии. Вода, воздух, продукты питания, лекарства, одежда, стройматериалы (Даффи упрощает, говоря о том, что материалы будут местные – сталелитейных заводов на Луне нет и смысла строить их тоже нет), запчасти и т.д., и т.п., и пр., пр., пр.Напомним, что испытания "Аполлона-1" закончились гибелью трёх астронавтов, первый полёт перспективного лунного "Союза-1" закончился гибелью Владимира Комарова, а вполне лунный полёт "Аполлона-13" чуть было не привёл к катастрофе (от высадки пришлось отказаться). Ну и все запуски советской сверхмощной лунной ракеты Н-1 закончились катастрофами.Сейчас накоплен необходимый опыт, появилось новое поколение космических ракет и кораблей и… А вот дальше фигура умолчания – будем посмотреть.Во-вторых, совершенно непонятен был функционал такой базы. Луна – не особо интересное небесное тело.Подавляющее большинство научных задач решалось тогда и решается сейчас посредством автоматических межпланетных станций и орбитальных телескопов. Знаете, как сейчас делаются открытия в системе Сатурна? Путём разгребания того, что наснимала АМС "Кассини", которая закончила работу в 2017 году… Материалов этой станции ещё надолго хватит.Осмысленных производственных задач на Луне нет – способ образования этого небесного тела не предполагает, что в её коре будет обнаружено что-то настолько интересное, что могло бы оправдать строительство базы. Лунный реголит сам по себе интересен в основном тем, что он лунный.Военные задачи не ставились изначально – слишком далеко от Земли. Военно-испытательные задачи к моменту осуществления высадки на Луну уже в основном были решены – сверхтяжёлые ракеты типа Saturn-5 и Н-1 военного функционала иметь уже не могли, по причине огромных размеров и чрезмерной мощности.В-третьих, период подвигов закончился и огромные средства, направлявшиеся на космические программы, нашли себе лучшее употребление – гонка вооружений, мирный и условно мирный ближний космос, производство товаров народного потребления и просто финансирования социальной сферы.В общем, цель создания базы – создание базы. Не зачем. Просто чтобы было. Но это основание тогда было сочтено недостаточным, тем более, что оно меркло на фоне более значимых свершений – спутника, пилотируемого полёта и, опять-таки, высадки на Луну.И вот через полвека лунная гонка возобновилась… Что изменилось?Основные факторы, остановившие лунную гонку в 1970-х, сохранили своё значение, но появились новые факторы.Главным из этих факторов является Дональд Трамп и МАGА. Если уж делать Америку великой снова, то, в том числе и в космосе. Политика Трампа в значительной степени представляет из себя шоу, а космические проекты дают для шоу благодатную почву – в России, уж на что для нашей культуры это чуждо, даже фильм на орбите сняли, опередив в этом США. Нам, правда, не показалось, что это было замечено за пределами России, но… может нам именно показалось?Мы не знаем, насколько Трамп действительно настроен на то, чтобы изменить законодательство и претендовать на президентство в третий раз, но возобновление лунной программы скорее всего положительно скажется и на его рейтинге, и на рейтинге вице-президента Вэнса, который пока рассматривается ка перспективный кандидат Республиканской партии на выборах 2028 года. Кстати, это не особенно и скрывается – Даффи специально подчеркнул, что миссия Artemis II будет направлена к Луне ещё до окончания нынешнего президентского срока Трампа. Так что политическая составляющая присутствует в любом случае.С технической точки зрения создание лунной базы рассматривается как подготовка к созданию базы на Марсе, над которой по-прежнему работает Илон Маск. Действительно – логично сначала опробовать технические решения сравнительно недалеко от дома, чтобы уже заранее знать, что действительно необходимо, а без чего можно обойтись.Марс же значительно более интересен чем Луна во всех смыслах кроме военного, хотя мы и скептически относимся к фантазиям Маска об его использовании в качестве эвакуационной базы – условия на Марсе заведомо хуже, чем на Земле, и лучше они не станут – планета остыла.Финансовый фактор, который отсутствовал в 1960-70-х годах – космический туризм. Сейчас он уже настолько распространён, что появились частные компании именно на нём и специализирующиеся. Развлекательные поездки на Луну, конечно, расходы на программу не отобьют, но будут приятным добавлением к функционированию в общем-то бесполезной станции.Ну и, наконец, трудно не заметить, что дата основания американской лунной базы совпадает с датой основания совместной российско-китайской лунной базы, прописанной в соглашении, заключённого в прошлом году. Возобновившееся противостояние между военно-политическими блоками вполне органически включает в себя возобновление космической гонки…Об истории советской лунной программы можно прочитать в статье Василия Стоякина "Почему не состоялась красная Луна: 65 лет советской пилотируемой лунной программе"

