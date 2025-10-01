Возвращение лунной гонки: the show must go on - 01.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251001/vozvraschenie-lunnoy-gonki-the-show-must-go-on-1069465115.html
Возвращение лунной гонки: the show must go on
Возвращение лунной гонки: the show must go on - 01.10.2025 Украина.ру
Возвращение лунной гонки: the show must go on
По настоящий момент на поверхность нашего естественного спутника высаживались только представители США. В 1969-72 годах в рамках программы "Аполлон" было осуществлено шесть высадок. Лунная программа СССР была свёрнута и за последующие 53 года лунную пыль никто живой ногой не шевелил, но, видимо, это время заканчивается
2025-10-01T20:08
2025-10-01T20:08
эксклюзив
сша
россия
ссср
китай
дональд трамп
илон маск
джей ди вэнс
наса
республиканская партия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103037/66/1030376641_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_558d4726053cfd61c5318feeb58ba11c.jpg
Министр транспорта США и и.о. главы НАСА Шон Даффи 30 сентября сообщил, что к 2035 году "мы собираемся создать устойчивые условия жизни людей на Луне. Не просто аванпост, а целое поселение". США "вернутся на Луну, и на этот раз, когда мы установим наш флаг, мы останемся там".Для обеспечения жизнедеятельности поселения будет использоваться ядерный реактор весом менее 15 тонн и мощностью 100 кВт, чего должно быть достаточно для обеспечения лунной базы электроэнергией в течение 14 лунных ночей, когда солнечные панели будут неэффективны. Сама база будет построена из местных материалов.В феврале следующего года NASA запустит к Луне миссию Artemis II – высадки не будет, будет испытание ракеты Space Launch System и космического корабля Orion.В 2022 году создание базы на Луне планировалось в 2030 году, но что-то пошло не так.Собственно, разговоры о создании постоянно действующей базы на спутнике Земли велись ещё в 60-70 годы, но тогда проект натолкнулся на существенные препятствия.Во-первых, опыт американских полётов и советской программы заставил усомниться в возможности поддерживать жизнеспособность базы. Саму базу создать не так сложно – проблема заключается в том, чтобы снабжать её буквально всем, кроме электроэнергии. Вода, воздух, продукты питания, лекарства, одежда, стройматериалы (Даффи упрощает, говоря о том, что материалы будут местные – сталелитейных заводов на Луне нет и смысла строить их тоже нет), запчасти и т.д., и т.п., и пр., пр., пр.Напомним, что испытания "Аполлона-1" закончились гибелью трёх астронавтов, первый полёт перспективного лунного "Союза-1" закончился гибелью Владимира Комарова, а вполне лунный полёт "Аполлона-13" чуть было не привёл к катастрофе (от высадки пришлось отказаться). Ну и все запуски советской сверхмощной лунной ракеты Н-1 закончились катастрофами.Сейчас накоплен необходимый опыт, появилось новое поколение космических ракет и кораблей и… А вот дальше фигура умолчания – будем посмотреть.Во-вторых, совершенно непонятен был функционал такой базы. Луна – не особо интересное небесное тело.Подавляющее большинство научных задач решалось тогда и решается сейчас посредством автоматических межпланетных станций и орбитальных телескопов. Знаете, как сейчас делаются открытия в системе Сатурна? Путём разгребания того, что наснимала АМС "Кассини", которая закончила работу в 2017 году… Материалов этой станции ещё надолго хватит.Осмысленных производственных задач на Луне нет – способ образования этого небесного тела не предполагает, что в её коре будет обнаружено что-то настолько интересное, что могло бы оправдать строительство базы. Лунный реголит сам по себе интересен в основном тем, что он лунный.Военные задачи не ставились изначально – слишком далеко от Земли. Военно-испытательные задачи к моменту осуществления высадки на Луну уже в основном были решены – сверхтяжёлые ракеты типа Saturn-5 и Н-1 военного функционала иметь уже не могли, по причине огромных размеров и чрезмерной мощности.В-третьих, период подвигов закончился и огромные средства, направлявшиеся на космические программы, нашли себе лучшее употребление – гонка вооружений, мирный и условно мирный ближний космос, производство товаров народного потребления и просто финансирования социальной сферы.В общем, цель создания базы – создание базы. Не зачем. Просто чтобы было. Но это основание тогда было сочтено недостаточным, тем более, что оно меркло на фоне более значимых свершений – спутника, пилотируемого полёта и, опять-таки, высадки на Луну.И вот через полвека лунная гонка возобновилась… Что изменилось?Основные факторы, остановившие лунную гонку в 1970-х, сохранили своё значение, но появились новые факторы.Главным из этих факторов является Дональд Трамп и МАGА. Если уж делать Америку великой снова, то, в том числе и в космосе. Политика Трампа в значительной степени представляет из себя шоу, а космические проекты дают для шоу благодатную почву – в России, уж на что для нашей культуры это чуждо, даже фильм на орбите сняли, опередив в этом США. Нам, правда, не показалось, что это было замечено за пределами России, но… может нам именно показалось?Мы не знаем, насколько Трамп действительно настроен на то, чтобы изменить законодательство и претендовать на президентство в третий раз, но возобновление лунной программы скорее всего положительно скажется и на его рейтинге, и на рейтинге вице-президента Вэнса, который пока рассматривается ка перспективный кандидат Республиканской партии на выборах 2028 года. Кстати, это не особенно и скрывается – Даффи специально подчеркнул, что миссия Artemis II будет направлена к Луне ещё до окончания нынешнего президентского срока Трампа. Так что политическая составляющая присутствует в любом случае.С технической точки зрения создание лунной базы рассматривается как подготовка к созданию базы на Марсе, над которой по-прежнему работает Илон Маск. Действительно – логично сначала опробовать технические решения сравнительно недалеко от дома, чтобы уже заранее знать, что действительно необходимо, а без чего можно обойтись.Марс же значительно более интересен чем Луна во всех смыслах кроме военного, хотя мы и скептически относимся к фантазиям Маска об его использовании в качестве эвакуационной базы – условия на Марсе заведомо хуже, чем на Земле, и лучше они не станут – планета остыла.Финансовый фактор, который отсутствовал в 1960-70-х годах – космический туризм. Сейчас он уже настолько распространён, что появились частные компании именно на нём и специализирующиеся. Развлекательные поездки на Луну, конечно, расходы на программу не отобьют, но будут приятным добавлением к функционированию в общем-то бесполезной станции.Ну и, наконец, трудно не заметить, что дата основания американской лунной базы совпадает с датой основания совместной российско-китайской лунной базы, прописанной в соглашении, заключённого в прошлом году. Возобновившееся противостояние между военно-политическими блоками вполне органически включает в себя возобновление космической гонки…Об истории советской лунной программы можно прочитать в статье Василия Стоякина "Почему не состоялась красная Луна: 65 лет советской пилотируемой лунной программе"
https://ukraina.ru/20190719/1024310937.html
https://ukraina.ru/20250305/1061552251.html
https://ukraina.ru/20230811/1048612646.html
https://ukraina.ru/20250121/1060432545.html
сша
россия
ссср
китай
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103037/66/1030376641_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_133cb0e19d5197c25f1faa2fd0ccf573.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сша, россия, ссср, китай, дональд трамп, илон маск, джей ди вэнс, наса, республиканская партия, космос, луна, марс
Эксклюзив, США, Россия, СССР, Китай, Дональд Трамп, Илон Маск, Джей Ди Вэнс, НАСА, Республиканская партия, космос, луна, Марс

Возвращение лунной гонки: the show must go on

20:08 01.10.2025
 
© РИА Новости . Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПолнолуние
Полнолуние - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
По настоящий момент на поверхность нашего естественного спутника высаживались только представители США. В 1969-72 годах в рамках программы "Аполлон" было осуществлено шесть высадок. Лунная программа СССР была свёрнута и за последующие 53 года лунную пыль никто живой ногой не шевелил, но, видимо, это время заканчивается
Министр транспорта США и и.о. главы НАСА Шон Даффи 30 сентября сообщил, что к 2035 году "мы собираемся создать устойчивые условия жизни людей на Луне. Не просто аванпост, а целое поселение". США "вернутся на Луну, и на этот раз, когда мы установим наш флаг, мы останемся там".
Для обеспечения жизнедеятельности поселения будет использоваться ядерный реактор весом менее 15 тонн и мощностью 100 кВт, чего должно быть достаточно для обеспечения лунной базы электроэнергией в течение 14 лунных ночей, когда солнечные панели будут неэффективны. Сама база будет построена из местных материалов.
В феврале следующего года NASA запустит к Луне миссию Artemis II – высадки не будет, будет испытание ракеты Space Launch System и космического корабля Orion.
В 2022 году создание базы на Луне планировалось в 2030 году, но что-то пошло не так.
Собственно, разговоры о создании постоянно действующей базы на спутнике Земли велись ещё в 60-70 годы, но тогда проект натолкнулся на существенные препятствия.
19 июля 2019, 13:21
Была ли высадка на Луну? Конспирологи вот уже полвека доказывают обратноеПолвека тому назад состоялась высадка человека на Луну. Три американских астронавта — Нил Армстронг, Базз Олдрин и Майкл Коллинз — сделали «маленький шаг для человека, но огромный для всего человечества». Но даже спустя 50 лет после этого шага, а также после повторных экспедиций на Земле хватает людей, верящих, что полета на Луну не было
Во-первых, опыт американских полётов и советской программы заставил усомниться в возможности поддерживать жизнеспособность базы. Саму базу создать не так сложно – проблема заключается в том, чтобы снабжать её буквально всем, кроме электроэнергии. Вода, воздух, продукты питания, лекарства, одежда, стройматериалы (Даффи упрощает, говоря о том, что материалы будут местные – сталелитейных заводов на Луне нет и смысла строить их тоже нет), запчасти и т.д., и т.п., и пр., пр., пр.
Напомним, что испытания "Аполлона-1" закончились гибелью трёх астронавтов, первый полёт перспективного лунного "Союза-1" закончился гибелью Владимира Комарова, а вполне лунный полёт "Аполлона-13" чуть было не привёл к катастрофе (от высадки пришлось отказаться). Ну и все запуски советской сверхмощной лунной ракеты Н-1 закончились катастрофами.
Сейчас накоплен необходимый опыт, появилось новое поколение космических ракет и кораблей и… А вот дальше фигура умолчания – будем посмотреть.
Во-вторых, совершенно непонятен был функционал такой базы. Луна – не особо интересное небесное тело.
Подавляющее большинство научных задач решалось тогда и решается сейчас посредством автоматических межпланетных станций и орбитальных телескопов. Знаете, как сейчас делаются открытия в системе Сатурна? Путём разгребания того, что наснимала АМС "Кассини", которая закончила работу в 2017 году… Материалов этой станции ещё надолго хватит.
- РИА Новости, 1920, 05.03.2025
5 марта, 13:31
Американский флаг на Марсе и другие фантазии ТрампаТрамп выступил в Конгрессе, как и анонсировал ранее, с исторической речью. Ее революционность состояла в том, что американский президент подчеркнул своё мессианcкое стремление вернуть Америке прежнее величие и приумножить его.
Осмысленных производственных задач на Луне нет – способ образования этого небесного тела не предполагает, что в её коре будет обнаружено что-то настолько интересное, что могло бы оправдать строительство базы. Лунный реголит сам по себе интересен в основном тем, что он лунный.
Военные задачи не ставились изначально – слишком далеко от Земли. Военно-испытательные задачи к моменту осуществления высадки на Луну уже в основном были решены – сверхтяжёлые ракеты типа Saturn-5 и Н-1 военного функционала иметь уже не могли, по причине огромных размеров и чрезмерной мощности.
В-третьих, период подвигов закончился и огромные средства, направлявшиеся на космические программы, нашли себе лучшее употребление – гонка вооружений, мирный и условно мирный ближний космос, производство товаров народного потребления и просто финансирования социальной сферы.
В общем, цель создания базы – создание базы. Не зачем. Просто чтобы было. Но это основание тогда было сочтено недостаточным, тем более, что оно меркло на фоне более значимых свершений – спутника, пилотируемого полёта и, опять-таки, высадки на Луну.
И вот через полвека лунная гонка возобновилась… Что изменилось?
Ракету Союз-2.1б с автоматической станцией Луна-25 установили на стартовый комплекс космодрома Восточный
11 августа 2023, 03:47История
Назад на ЛунуЗабавный троллинг получается. Исполнительный директор по перспективным программам и науке "Роскосмоса" Александр Блошенко сообщил о предстоящей посадке на Южный полюс Луны межпланетной станции "Луна-25". Посадка может состояться в День независимости Украины... Понятно, привязка случайная, а вот советскую лунную программу стоило бы вспомнить
Основные факторы, остановившие лунную гонку в 1970-х, сохранили своё значение, но появились новые факторы.
Главным из этих факторов является Дональд Трамп и МАGА. Если уж делать Америку великой снова, то, в том числе и в космосе. Политика Трампа в значительной степени представляет из себя шоу, а космические проекты дают для шоу благодатную почву – в России, уж на что для нашей культуры это чуждо, даже фильм на орбите сняли, опередив в этом США. Нам, правда, не показалось, что это было замечено за пределами России, но… может нам именно показалось?
Мы не знаем, насколько Трамп действительно настроен на то, чтобы изменить законодательство и претендовать на президентство в третий раз, но возобновление лунной программы скорее всего положительно скажется и на его рейтинге, и на рейтинге вице-президента Вэнса, который пока рассматривается ка перспективный кандидат Республиканской партии на выборах 2028 года. Кстати, это не особенно и скрывается – Даффи специально подчеркнул, что миссия Artemis II будет направлена к Луне ещё до окончания нынешнего президентского срока Трампа. Так что политическая составляющая присутствует в любом случае.
С технической точки зрения создание лунной базы рассматривается как подготовка к созданию базы на Марсе, над которой по-прежнему работает Илон Маск. Действительно – логично сначала опробовать технические решения сравнительно недалеко от дома, чтобы уже заранее знать, что действительно необходимо, а без чего можно обойтись.
Марс же значительно более интересен чем Луна во всех смыслах кроме военного, хотя мы и скептически относимся к фантазиям Маска об его использовании в качестве эвакуационной базы – условия на Марсе заведомо хуже, чем на Земле, и лучше они не станут – планета остыла.
Козерог-1. Кадр из фильма
21 января, 14:19
"И на Марсе будут яблони цвести": куда и зачем понесло Маска В ходе своей инаугурационной речи Дональд Трамп опять упомянул о полёте на Марс. Илон Маск не зря скакал, немов той зайчик, на митингах MAGA – его проект получит теперь дополнительные государственные или гарантированные государством средства. Хотя, конечно, вероятность высадки американской экспедиции на Марс в течении четырёх лет невелика
Финансовый фактор, который отсутствовал в 1960-70-х годах – космический туризм. Сейчас он уже настолько распространён, что появились частные компании именно на нём и специализирующиеся. Развлекательные поездки на Луну, конечно, расходы на программу не отобьют, но будут приятным добавлением к функционированию в общем-то бесполезной станции.
Ну и, наконец, трудно не заметить, что дата основания американской лунной базы совпадает с датой основания совместной российско-китайской лунной базы, прописанной в соглашении, заключённого в прошлом году. Возобновившееся противостояние между военно-политическими блоками вполне органически включает в себя возобновление космической гонки…
Об истории советской лунной программы можно прочитать в статье Василия Стоякина "Почему не состоялась красная Луна: 65 лет советской пилотируемой лунной программе"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивСШАРоссияСССРКитайДональд ТрампИлон МаскДжей Ди ВэнсНАСАРеспубликанская партиякосмослунаМарс
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:22Черниговская область перешла на почасовые отключения электроэнергии
21:19У Трампа не получится помешать России. Главные новости к 21:20
20:52Россия готовит механизм конфискации зарубежных активов в ответ на действия ЕС
20:47Французский спецназ захватил танкер, якобы причастный к российскому теневому флоту
20:28Страны НАТО подняли 30 истребителей из-за российских беспилотников
20:23Плановая катастрофа. В Америке начался шатдаун
20:20Позывной "Гайдук": Мы воюем не с людьми, а с роботами, идёт Война Судного дня
20:19Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Франции выступил с заявлением, в котором говорится, что боеготовность Франции повышена до «самого высокого уровня», а французские военные должны быть готовы к боевым действиям высокой интенсивности «уже сегодня вечером»
20:08Возвращение лунной гонки: the show must go on
20:01Блеф и следующее худшее предложение: Сушенцов о конфигурации интересов России и США по Украине
19:58Подозреваемого в подрыве "Северного потока" арестовали в Польше
19:56Алексей Туманов: В перепалке Медведева и Трампа все не так однозначно
19:55Сообщается о сильном пожаре после прилета в Балаклее Харьковской области
19:53Подлодка США у берегов России, которой не было. Почему Трамп оскорбил Медведева?
19:48Местные ТГ-каналы сообщают о работе ПВО в Донецке и Макеевке
19:47В Днепропетровске после короткой вспышки пропало электричество, при этом, по предварительно, ударов "Гераней" в области не было
19:28ВС РФ продвигаются в Харьковской области
19:00"Герани" наносят массированный удар по Конотопу и другие главные новости к 19:00
18:49Виктор Орбан объяснил почему Украине не место в Евросоюзе
18:42Глава МАГАТЭ пугает ядерной аварией, Черниговская область обесточена. Главное на вечер 1 октября
Лента новостейМолния