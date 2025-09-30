"Захребетники хотят развести кормильцев на новые плюшки": Дмитрий Краснов о разногласиях в НАТО - 30.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250930/zakhrebetniki-khotyat-razvesti-kormiltsev-na-novye-plyushki-dmitriy-krasnov-o-raznoglasiyakh-v-nato-1069345285.html
"Захребетники хотят развести кормильцев на новые плюшки": Дмитрий Краснов о разногласиях в НАТО
"Захребетники хотят развести кормильцев на новые плюшки": Дмитрий Краснов о разногласиях в НАТО - 30.09.2025 Украина.ру
"Захребетники хотят развести кормильцев на новые плюшки": Дмитрий Краснов о разногласиях в НАТО
Противоречия внутри НАТО и ультиматумы Дональда Трампа в адрес Виктора Орбана по вопросу российской нефти являются частью большой финансовой игры, где Вашингтон стремится переложить издержки на союзников и заработать на кризисе в Европе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
2025-09-30T05:48
2025-09-30T05:48
новости
россия
европа
венгрия
краснов
дональд трамп
нато
украина.ру
оон
нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/14/1059832698_0:182:2000:1307_1920x0_80_0_0_676ecfcdef6716da8186c83ec3408253.jpg
Отвечая на вопрос о значении противоречий внутри НАТО, где Эстония и Польша требуют жесткого ответа России, а Франция призывает к осторожности, Краснов видит причину в экономике. Комментируя заявление Трампа о том, что он поговорит с "другом Орбаном" и тот прекратит покупать российскую нефть, историк напомнил аналогичную ситуацию 2023 года. Тогда, по его словам, Орбан блокировал финансирование Украины не из-за дружбы с Россией, а чтобы "выкручивать руки Европе, добиваясь преференций для Венгрии"."Орбан легко откажется от нефти из России, если кто-то даст ему нефть в тех же объёмах и по той же цене", — констатировал Краснов. "Считайте, что ультиматум из-за океана звучит так: "Хотите новых санкций против России? Заплатите Венгрии за нефть"", — подытожил собеседник издания.Полный тест материала Анны Черкасовой "Дмитрий Краснов об ультиматуме Трампа: Хотите новых санкций против России? Заплатите Венгрии за нефть" на сайте Украина.ру.О выступлении Зеленского в ООН можно прочитать в статье Евгении Кондаковой "Нужно усилить лыжи Украины": как Зеленский в СБ ООН опозорился. Ну хоть пиджак надел".
https://ukraina.ru/20250923/1069064972.html
россия
европа
венгрия
эстония
польша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/14/1059832698_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_5551c8f31f47fe96d33d6431697ae9c9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, европа, венгрия, краснов, дональд трамп, нато, украина.ру, оон, нефть, эстония, польша, главные новости
Новости, Россия, Европа, Венгрия, Краснов, Дональд Трамп, НАТО, Украина.ру, ООН, нефть, Эстония, Польша, Главные новости

"Захребетники хотят развести кормильцев на новые плюшки": Дмитрий Краснов о разногласиях в НАТО

05:48 30.09.2025
 
Фото: bloomberg, Дональд Трамп и Виктор Орбан
Фото: bloomberg, Дональд Трамп и Виктор Орбан
Читать в
ДзенTelegram
Противоречия внутри НАТО и ультиматумы Дональда Трампа в адрес Виктора Орбана по вопросу российской нефти являются частью большой финансовой игры, где Вашингтон стремится переложить издержки на союзников и заработать на кризисе в Европе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
Отвечая на вопрос о значении противоречий внутри НАТО, где Эстония и Польша требуют жесткого ответа России, а Франция призывает к осторожности, Краснов видит причину в экономике.
"Опять и снова – перетягивание финансового одеяла. Захребетники с нулевыми экономиками хотят развести кормильцев на новые плюшки, а доноры не спешат делиться", — заявил эксперт.
Комментируя заявление Трампа о том, что он поговорит с "другом Орбаном" и тот прекратит покупать российскую нефть, историк напомнил аналогичную ситуацию 2023 года. Тогда, по его словам, Орбан блокировал финансирование Украины не из-за дружбы с Россией, а чтобы "выкручивать руки Европе, добиваясь преференций для Венгрии".
"Орбан легко откажется от нефти из России, если кто-то даст ему нефть в тех же объёмах и по той же цене", — констатировал Краснов. "Считайте, что ультиматум из-за океана звучит так: "Хотите новых санкций против России? Заплатите Венгрии за нефть"", — подытожил собеседник издания.
Полный тест материала Анны Черкасовой "Дмитрий Краснов об ультиматуме Трампа: Хотите новых санкций против России? Заплатите Венгрии за нефть" на сайте Украина.ру.
О выступлении Зеленского в ООН можно прочитать в статье Евгении Кондаковой "Нужно усилить лыжи Украины": как Зеленский в СБ ООН опозорился. Ну хоть пиджак надел".
Подготовка к проведению международного авиасалона в Ле Бурже - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
23 сентября, 19:27
Страны НАТО не будут сбивать каждый самолет, нарушивший воздушное пространство - РюттеСтраны НАТО не собираются сбивать каждый самолет, нарушивший воздушное пространство, заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте по итогам заседания по запросу Эстонии
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияЕвропаВенгрияКрасновДональд ТрампНАТОУкраина.руООНнефтьЭстонияПольшаГлавные новости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:25Успехи ВС РФ на Донецком направлении
08:04Главное за ночь 30 сентября
07:41ПВО ночью сбила почти сотню дронов ВСУ над Россией
07:30Андрей Сушенцов: Зеленский блефует, что война Украины может продолжаться и вестись результативно
07:16Урегулирование в Газе может помочь решить конфликт на Украине - Уиткофф
07:15Что ждет Приднестровье после поражения молдавской оппозиции
07:00Владимир Евсеев: Россия готовится к тому, что война с Западом на Украине продлится еще минимум два года
06:58Эйфория прошла и наступило осознание. Почему Украина не рада заявлениям Трампа об оружии и победе ВСУ
06:45Энергетические войны: Индия троллит США, а Италия штрафует нефтяные компании за ценовой сговор
06:30Фёдор Лукьянов о кризисе в Европе, роли лидеров в полицентричном мире и новых партнерах “Валдая”
06:15Платить и бить дальше: о госбюджете России на 2026 год
06:00"Им оставляют коридор для выхода": полковник запаса о заблокированных подразделениях ВСУ в Купянске
05:54"Официальное объявление войны": эксперт Казаков о возможном ответе России на удар по Приднестровью
05:48"Захребетники хотят развести кормильцев на новые плюшки": Дмитрий Краснов о разногласиях в НАТО
05:42"Добивать их нет смысла": полковник Насонов о провале контрнаступления ВСУ под Купянском
05:36"Старческие изменения психики": Краснов о резких переменах в риторике Трампа по Украине
05:30"Он ее хочет сожрать. И сожрет": эксперт рассказал о планах Трампа в отношении Европы
05:24Полковник Насонов: Европа не создала корпусов, способных прорвать российскую оборону
05:18"Война Трампа против Америки закончится летально": историк Краснов о внутреннем конфликте в США
05:12"Военного ответа у нас нет": политолог Казаков о возможных последствиях удара по Приднестровью
Лента новостейМолния