Противоречия внутри НАТО и ультиматумы Дональда Трампа в адрес Виктора Орбана по вопросу российской нефти являются частью большой финансовой игры, где Вашингтон стремится переложить издержки на союзников и заработать на кризисе в Европе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов

Отвечая на вопрос о значении противоречий внутри НАТО, где Эстония и Польша требуют жесткого ответа России, а Франция призывает к осторожности, Краснов видит причину в экономике. Комментируя заявление Трампа о том, что он поговорит с "другом Орбаном" и тот прекратит покупать российскую нефть, историк напомнил аналогичную ситуацию 2023 года. Тогда, по его словам, Орбан блокировал финансирование Украины не из-за дружбы с Россией, а чтобы "выкручивать руки Европе, добиваясь преференций для Венгрии"."Орбан легко откажется от нефти из России, если кто-то даст ему нефть в тех же объёмах и по той же цене", — констатировал Краснов. "Считайте, что ультиматум из-за океана звучит так: "Хотите новых санкций против России? Заплатите Венгрии за нефть"", — подытожил собеседник издания.Полный тест материала Анны Черкасовой "Дмитрий Краснов об ультиматуме Трампа: Хотите новых санкций против России? Заплатите Венгрии за нефть" на сайте Украина.ру.О выступлении Зеленского в ООН можно прочитать в статье Евгении Кондаковой "Нужно усилить лыжи Украины": как Зеленский в СБ ООН опозорился. Ну хоть пиджак надел".

Новости

