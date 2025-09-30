"Захребетники хотят развести кормильцев на новые плюшки": Дмитрий Краснов о разногласиях в НАТО
Фото: bloomberg, Дональд Трамп и Виктор Орбан
Противоречия внутри НАТО и ультиматумы Дональда Трампа в адрес Виктора Орбана по вопросу российской нефти являются частью большой финансовой игры, где Вашингтон стремится переложить издержки на союзников и заработать на кризисе в Европе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
Отвечая на вопрос о значении противоречий внутри НАТО, где Эстония и Польша требуют жесткого ответа России, а Франция призывает к осторожности, Краснов видит причину в экономике.
"Опять и снова – перетягивание финансового одеяла. Захребетники с нулевыми экономиками хотят развести кормильцев на новые плюшки, а доноры не спешат делиться", — заявил эксперт.
Комментируя заявление Трампа о том, что он поговорит с "другом Орбаном" и тот прекратит покупать российскую нефть, историк напомнил аналогичную ситуацию 2023 года. Тогда, по его словам, Орбан блокировал финансирование Украины не из-за дружбы с Россией, а чтобы "выкручивать руки Европе, добиваясь преференций для Венгрии".
"Орбан легко откажется от нефти из России, если кто-то даст ему нефть в тех же объёмах и по той же цене", — констатировал Краснов. "Считайте, что ультиматум из-за океана звучит так: "Хотите новых санкций против России? Заплатите Венгрии за нефть"", — подытожил собеседник издания.
Полный тест материала Анны Черкасовой "Дмитрий Краснов об ультиматуме Трампа: Хотите новых санкций против России? Заплатите Венгрии за нефть" на сайте Украина.ру.
О выступлении Зеленского в ООН можно прочитать в статье Евгении Кондаковой "Нужно усилить лыжи Украины": как Зеленский в СБ ООН опозорился. Ну хоть пиджак надел".
Подписывайся на