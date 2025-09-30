СВР сообщила подробности новой антироссийской провокации Киева в ЕС - 30.09.2025 Украина.ру
СВР сообщила подробности новой антироссийской провокации Киева в ЕС
СВР сообщила подробности новой антироссийской провокации Киева в ЕС - 30.09.2025
СВР сообщила подробности новой антироссийской провокации Киева в ЕС
Нынешнее руководство Украины намерено привлечь иностранных наёмников к новой антироссийской провокации в Евросоюзе. Об этом 30 сентября сообщило Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации
2025-09-30T12:07
2025-09-30T12:07
СВР располагает данными о том, что киевский режим после организованных им провокаций с БПЛА в воздушном пространстве Польши и Румынии не оставляет попыток втянуть европейские страны НАТО в вооруженное противостояние с Москвой.Прорабатываемая очередная провокация исходит из сценария, по которому в Польшу забрасывается диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), якобы состоящая из военнослужащих спецподразделений России и Белоруссии. Кандидаты для участия в инсценировке - воюющие на стороне ВСУ боевики из "Легиона "Свобода России"* и белорусского "полка им. К. Калиновского"."Предполагается, что после "выявления и нейтрализации" ДРГ польскими силовиками члены группы выступят перед СМИ и дадут признательные показания, изобличающие Россию и Белоруссию в попытке дестабилизации обстановки в Польше. На фоне череды происшествий с "залетами российских беспилотников" в государства Европы подобное событие не должно оставить у польского и других европейских обывателей сомнений в том, что за всеми враждебными акциями стоят Москва и Минск", - сказано в сообщении.Там отмечено, что сценарий провокации разработан Главным управлением разведки Минобороны Украины совместно с польскими спецслужбами. Срежиссированная операция для усиления общественного резонанса может быть сопряжена с имитацией атаки на объекты критической инфраструктуры Польши."Цель провокации очевидна - продемонстрировать международному сообществу, что Москва раскручивает маховик эскалации. В Киеве рассчитывают побудить страны Европы к максимально жесткому, желательно военному, ответу России, - отметили в СВР. - Перед лицом неотвратимого поражения режим Зеленского готов, прикрываясь европейцами, пуститься во все тяжкие, даже ценой разжигания "большой войны".* запрещенная организация "Украинское военизированное объединение Легион "Свобода России" (другое используемое наименование "Легион Свобода России")Актуальное интервью на эту тему: Андрей Сушенцов: Зеленский блефует, что война Украины может продолжаться и вестись результативно Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
СВР сообщила подробности новой антироссийской провокации Киева в ЕС

12:07 30.09.2025
 
Нынешнее руководство Украины намерено привлечь иностранных наёмников к новой антироссийской провокации в Евросоюзе. Об этом 30 сентября сообщило Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации
СВР располагает данными о том, что киевский режим после организованных им провокаций с БПЛА в воздушном пространстве Польши и Румынии не оставляет попыток втянуть европейские страны НАТО в вооруженное противостояние с Москвой.
Прорабатываемая очередная провокация исходит из сценария, по которому в Польшу забрасывается диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), якобы состоящая из военнослужащих спецподразделений России и Белоруссии. Кандидаты для участия в инсценировке - воюющие на стороне ВСУ боевики из "Легиона "Свобода России"* и белорусского "полка им. К. Калиновского".
"Предполагается, что после "выявления и нейтрализации" ДРГ польскими силовиками члены группы выступят перед СМИ и дадут признательные показания, изобличающие Россию и Белоруссию в попытке дестабилизации обстановки в Польше. На фоне череды происшествий с "залетами российских беспилотников" в государства Европы подобное событие не должно оставить у польского и других европейских обывателей сомнений в том, что за всеми враждебными акциями стоят Москва и Минск", - сказано в сообщении.
Там отмечено, что сценарий провокации разработан Главным управлением разведки Минобороны Украины совместно с польскими спецслужбами. Срежиссированная операция для усиления общественного резонанса может быть сопряжена с имитацией атаки на объекты критической инфраструктуры Польши.
"Цель провокации очевидна - продемонстрировать международному сообществу, что Москва раскручивает маховик эскалации. В Киеве рассчитывают побудить страны Европы к максимально жесткому, желательно военному, ответу России, - отметили в СВР. - Перед лицом неотвратимого поражения режим Зеленского готов, прикрываясь европейцами, пуститься во все тяжкие, даже ценой разжигания "большой войны".
* запрещенная организация "Украинское военизированное объединение Легион "Свобода России" (другое используемое наименование "Легион Свобода России")
Актуальное интервью на эту тему: Андрей Сушенцов: Зеленский блефует, что война Украины может продолжаться и вестись результативно
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния