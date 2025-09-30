https://ukraina.ru/20250930/svr-soobschila-podrobnosti-novoy-antirossiyskoy-provokatsii-kieva-v-es-1069387261.html

СВР сообщила подробности новой антироссийской провокации Киева в ЕС

СВР сообщила подробности новой антироссийской провокации Киева в ЕС - 30.09.2025 Украина.ру

СВР сообщила подробности новой антироссийской провокации Киева в ЕС

Нынешнее руководство Украины намерено привлечь иностранных наёмников к новой антироссийской провокации в Евросоюзе. Об этом 30 сентября сообщило Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации

2025-09-30T12:07

2025-09-30T12:07

2025-09-30T12:07

новости

украина

польша

россия

владимир зеленский

трамп и зеленский

служба внешней разведки

ес

нато

провокация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1d/1059307011_0:194:3290:2044_1920x0_80_0_0_3f0917a101fc062546010a97f0b42807.jpg

СВР располагает данными о том, что киевский режим после организованных им провокаций с БПЛА в воздушном пространстве Польши и Румынии не оставляет попыток втянуть европейские страны НАТО в вооруженное противостояние с Москвой.Прорабатываемая очередная провокация исходит из сценария, по которому в Польшу забрасывается диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), якобы состоящая из военнослужащих спецподразделений России и Белоруссии. Кандидаты для участия в инсценировке - воюющие на стороне ВСУ боевики из "Легиона "Свобода России"* и белорусского "полка им. К. Калиновского"."Предполагается, что после "выявления и нейтрализации" ДРГ польскими силовиками члены группы выступят перед СМИ и дадут признательные показания, изобличающие Россию и Белоруссию в попытке дестабилизации обстановки в Польше. На фоне череды происшествий с "залетами российских беспилотников" в государства Европы подобное событие не должно оставить у польского и других европейских обывателей сомнений в том, что за всеми враждебными акциями стоят Москва и Минск", - сказано в сообщении.Там отмечено, что сценарий провокации разработан Главным управлением разведки Минобороны Украины совместно с польскими спецслужбами. Срежиссированная операция для усиления общественного резонанса может быть сопряжена с имитацией атаки на объекты критической инфраструктуры Польши."Цель провокации очевидна - продемонстрировать международному сообществу, что Москва раскручивает маховик эскалации. В Киеве рассчитывают побудить страны Европы к максимально жесткому, желательно военному, ответу России, - отметили в СВР. - Перед лицом неотвратимого поражения режим Зеленского готов, прикрываясь европейцами, пуститься во все тяжкие, даже ценой разжигания "большой войны".* запрещенная организация "Украинское военизированное объединение Легион "Свобода России" (другое используемое наименование "Легион Свобода России")Актуальное интервью на эту тему: Андрей Сушенцов: Зеленский блефует, что война Украины может продолжаться и вестись результативно Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

польша

россия

белоруссия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, польша, россия, владимир зеленский, трамп и зеленский, служба внешней разведки , ес, нато, провокация, спецслужба, гур моу, главное управление разведки украины (гур), дрг, белоруссия, белорусская оппозиция, белорусские националисты