https://ukraina.ru/20250930/pvo-nochyu-sbila-pochti-sotnyu-dronov-vsu-nad-rossiey-1069378397.html

ПВО ночью сбила почти сотню дронов ВСУ над Россией

ПВО ночью сбила почти сотню дронов ВСУ над Россией - 30.09.2025 Украина.ру

ПВО ночью сбила почти сотню дронов ВСУ над Россией

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили ночью 81 украинский беспилотник над РФ, сообщили в Минобороны, передает 30 сентября телеграм-канал Украина.ру

2025-09-30T07:41

2025-09-30T07:41

2025-09-30T08:12

новости

россия

волгоградская область

воронежская область

андрей бочаров

вооруженные силы украины

минобороны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg

Из них 26 над территорией Воронежской области, 25 - над Белгородской, 12 над Ростовской, 11 над Курской и семь над территорией Волгоградской области.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил, что ПВО отразили воздушную атаку в Тарасовском, Миллеровском, Каменском, Чертковском и Шолоховском районах.В Чертковском районе в поле загорелась трава, огонь там был оперативно потушен. Также в Тарасовском районе в Криворожском лесничестве возникло два очага низового пожара, оба к утру локализованы. Пострадавших нет.Из-за атаки дронов было нарушено электроснабжение трех населенных пунктов Волгоградской области, сообщил глава региона Андрей Бочаров. По предварительной информации, повреждений строений и пострадавших нет.Бочаров также отметил, что в результате падения обломков БПЛА на границе Волгограда зафиксировано два крупных возгорания сухой растительности, которые оперативно ликвидированы противопожарными силами.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

волгоградская область

воронежская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, волгоградская область, воронежская область, андрей бочаров, вооруженные силы украины, минобороны