ПВО ночью сбила почти сотню дронов ВСУ над Россией - 30.09.2025
ПВО ночью сбила почти сотню дронов ВСУ над Россией
ПВО ночью сбила почти сотню дронов ВСУ над Россией
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили ночью 81 украинский беспилотник над РФ, сообщили в Минобороны, передает 30 сентября телеграм-канал Украина.ру
2025-09-30T07:41
2025-09-30T08:12
Из них 26 над территорией Воронежской области, 25 - над Белгородской, 12 над Ростовской, 11 над Курской и семь над территорией Волгоградской области.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил, что ПВО отразили воздушную атаку в Тарасовском, Миллеровском, Каменском, Чертковском и Шолоховском районах.В Чертковском районе в поле загорелась трава, огонь там был оперативно потушен. Также в Тарасовском районе в Криворожском лесничестве возникло два очага низового пожара, оба к утру локализованы. Пострадавших нет.Из-за атаки дронов было нарушено электроснабжение трех населенных пунктов Волгоградской области, сообщил глава региона Андрей Бочаров. По предварительной информации, повреждений строений и пострадавших нет.Бочаров также отметил, что в результате падения обломков БПЛА на границе Волгограда зафиксировано два крупных возгорания сухой растительности, которые оперативно ликвидированы противопожарными силами.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
новости, россия, волгоградская область, воронежская область, андрей бочаров, вооруженные силы украины, минобороны
ПВО ночью сбила почти сотню дронов ВСУ над Россией

07:41 30.09.2025 (обновлено: 08:12 30.09.2025)
 
Удары ВСУ по российской территории
Удары ВСУ по российской территории - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© Украина.ру
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили ночью 81 украинский беспилотник над РФ, сообщили в Минобороны, передает 30 сентября телеграм-канал Украина.ру
Из них 26 над территорией Воронежской области, 25 - над Белгородской, 12 над Ростовской, 11 над Курской и семь над территорией Волгоградской области.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил, что ПВО отразили воздушную атаку в Тарасовском, Миллеровском, Каменском, Чертковском и Шолоховском районах.
В Чертковском районе в поле загорелась трава, огонь там был оперативно потушен. Также в Тарасовском районе в Криворожском лесничестве возникло два очага низового пожара, оба к утру локализованы. Пострадавших нет.
Из-за атаки дронов было нарушено электроснабжение трех населенных пунктов Волгоградской области, сообщил глава региона Андрей Бочаров. По предварительной информации, повреждений строений и пострадавших нет.
Бочаров также отметил, что в результате падения обломков БПЛА на границе Волгограда зафиксировано два крупных возгорания сухой растительности, которые оперативно ликвидированы противопожарными силами.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
