https://ukraina.ru/20250930/pvo-nochyu-sbila-pochti-sotnyu-dronov-vsu-nad-rossiey-1069378397.html
ПВО ночью сбила почти сотню дронов ВСУ над Россией
ПВО ночью сбила почти сотню дронов ВСУ над Россией - 30.09.2025 Украина.ру
ПВО ночью сбила почти сотню дронов ВСУ над Россией
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили ночью 81 украинский беспилотник над РФ, сообщили в Минобороны, передает 30 сентября телеграм-канал Украина.ру
2025-09-30T07:41
2025-09-30T07:41
2025-09-30T08:12
новости
россия
волгоградская область
воронежская область
андрей бочаров
вооруженные силы украины
минобороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
Из них 26 над территорией Воронежской области, 25 - над Белгородской, 12 над Ростовской, 11 над Курской и семь над территорией Волгоградской области.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил, что ПВО отразили воздушную атаку в Тарасовском, Миллеровском, Каменском, Чертковском и Шолоховском районах.В Чертковском районе в поле загорелась трава, огонь там был оперативно потушен. Также в Тарасовском районе в Криворожском лесничестве возникло два очага низового пожара, оба к утру локализованы. Пострадавших нет.Из-за атаки дронов было нарушено электроснабжение трех населенных пунктов Волгоградской области, сообщил глава региона Андрей Бочаров. По предварительной информации, повреждений строений и пострадавших нет.Бочаров также отметил, что в результате падения обломков БПЛА на границе Волгограда зафиксировано два крупных возгорания сухой растительности, которые оперативно ликвидированы противопожарными силами.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
волгоградская область
воронежская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0fb868b376165760bcc2f17ddeedd98f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, волгоградская область, воронежская область, андрей бочаров, вооруженные силы украины, минобороны
Новости, Россия, Волгоградская область, Воронежская область, Андрей Бочаров, Вооруженные силы Украины, Минобороны
ПВО ночью сбила почти сотню дронов ВСУ над Россией
07:41 30.09.2025 (обновлено: 08:12 30.09.2025)
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили ночью 81 украинский беспилотник над РФ, сообщили в Минобороны, передает 30 сентября телеграм-канал Украина.ру
Из них 26 над территорией Воронежской области, 25 - над Белгородской, 12 над Ростовской, 11 над Курской и семь над территорией Волгоградской области.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил, что ПВО отразили воздушную атаку в Тарасовском, Миллеровском, Каменском, Чертковском и Шолоховском районах.
В Чертковском районе в поле загорелась трава, огонь там был оперативно потушен. Также в Тарасовском районе в Криворожском лесничестве возникло два очага низового пожара, оба к утру локализованы. Пострадавших нет.
Из-за атаки дронов было нарушено электроснабжение трех населенных пунктов Волгоградской области, сообщил глава региона Андрей Бочаров. По предварительной информации, повреждений строений и пострадавших нет.
Бочаров также отметил, что в результате падения обломков БПЛА на границе Волгограда зафиксировано два крупных возгорания сухой растительности, которые оперативно ликвидированы противопожарными силами.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.