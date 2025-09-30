Краснов: Все деньги, которые будут выделены "как бы Украине", попадут в карманы друзей Трампа - 30.09.2025 Украина.ру
Краснов: Все деньги, которые будут выделены "как бы Украине", попадут в карманы друзей Трампа
Краснов: Все деньги, которые будут выделены "как бы Украине", попадут в карманы друзей Трампа
Краснов: Все деньги, которые будут выделены "как бы Украине", попадут в карманы друзей Трампа
Заявления президента США Дональда Трампа о перекладывании основной тяжести поддержки Украины на Европу и НАТО продиктованы стремлением не только сэкономить, но и извлечь финансовую выгоду для американского ВПК и лоббистов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
2025-09-30T04:54
2025-09-30T04:54
Журналист поинтересовался, является ли риторика Трампа о возложении основной тяжести поддержки Киева на Европу признанием их роли или просто желанием переложить бремя. "И финансовое бремя переложить, и ещё заработать на этом. Идеальная позиция", — уверен Дмитрий Краснов.Отвечая на вопрос, будут ли США тратить свои деньги или бесплатно передавать оружие ВСУ, эксперт не оставил места для сомнений. "США будут зарабатывать. Делать оружие и продавать НАТО, Европе, Украине", — заявил он.Краснов также прямо указал на конечных бенефициаров этого процесса. "Все деньги, которые будут выделены как бы Украине, попадут в карманы друзей Трампа", — подытожил собеседник издания.Полный тест материала Анны Черкасовой "Дмитрий Краснов об ультиматуме Трампа: Хотите новых санкций против России? Заплатите Венгрии за нефть" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики в интервью: "Константин Блохин: Хотя ООН морально устарела, ни ШОС, ни БРИКС не смогут ее заменить".
Краснов: Все деньги, которые будут выделены "как бы Украине", попадут в карманы друзей Трампа

04:54 30.09.2025
 
Заявления президента США Дональда Трампа о перекладывании основной тяжести поддержки Украины на Европу и НАТО продиктованы стремлением не только сэкономить, но и извлечь финансовую выгоду для американского ВПК и лоббистов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
Журналист поинтересовался, является ли риторика Трампа о возложении основной тяжести поддержки Киева на Европу признанием их роли или просто желанием переложить бремя. "И финансовое бремя переложить, и ещё заработать на этом. Идеальная позиция", — уверен Дмитрий Краснов.
Отвечая на вопрос, будут ли США тратить свои деньги или бесплатно передавать оружие ВСУ, эксперт не оставил места для сомнений. "США будут зарабатывать. Делать оружие и продавать НАТО, Европе, Украине", — заявил он.
Краснов также прямо указал на конечных бенефициаров этого процесса. "Все деньги, которые будут выделены как бы Украине, попадут в карманы друзей Трампа", — подытожил собеседник издания.
Полный тест материала Анны Черкасовой "Дмитрий Краснов об ультиматуме Трампа: Хотите новых санкций против России? Заплатите Венгрии за нефть" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты международной политики в интервью: "Константин Блохин: Хотя ООН морально устарела, ни ШОС, ни БРИКС не смогут ее заменить".
Вчера, 07:00
Ростислав Ищенко: России предстоит принять сложное решение по Украине, которая уничтожила свою экономикуСейчас в России идет дискуссия по поводу того, занимать Украину полностью, потому что если оставить от нее кусок, то все равно этот кусок обязательно вернется на войну через некоторое время, или не занимать ее полностью, потому что восстановление слишком дорого стоит, а восстанавливать все равно придется. Оба варианта имеют аргументы за и против.
