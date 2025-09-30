https://ukraina.ru/20250930/krasnov-vse-dengi-kotorye-budut-vydeleny-kak-by-ukraine-popadut-v-karmany-druzey-trampa-1069341279.html

Краснов: Все деньги, которые будут выделены "как бы Украине", попадут в карманы друзей Трампа

Заявления президента США Дональда Трампа о перекладывании основной тяжести поддержки Украины на Европу и НАТО продиктованы стремлением не только сэкономить, но и извлечь финансовую выгоду для американского ВПК и лоббистов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов

Журналист поинтересовался, является ли риторика Трампа о возложении основной тяжести поддержки Киева на Европу признанием их роли или просто желанием переложить бремя. "И финансовое бремя переложить, и ещё заработать на этом. Идеальная позиция", — уверен Дмитрий Краснов.Отвечая на вопрос, будут ли США тратить свои деньги или бесплатно передавать оружие ВСУ, эксперт не оставил места для сомнений. "США будут зарабатывать. Делать оружие и продавать НАТО, Европе, Украине", — заявил он.Краснов также прямо указал на конечных бенефициаров этого процесса. "Все деньги, которые будут выделены как бы Украине, попадут в карманы друзей Трампа", — подытожил собеседник издания.Полный тест материала Анны Черкасовой "Дмитрий Краснов об ультиматуме Трампа: Хотите новых санкций против России? Заплатите Венгрии за нефть" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики в интервью: "Константин Блохин: Хотя ООН морально устарела, ни ШОС, ни БРИКС не смогут ее заменить".

