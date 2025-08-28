https://ukraina.ru/20250828/komandir-otdeleniya-bpla-shturmovoy-roty-v-serb-my-khotim-iskupit-vinu-i-vernutsya-chestnymi-lyudmi-1067785698.html

Командир отделения БПЛА штурмовой роты "В" "Серб": Мы хотим искупить вину и вернуться честными людьми

Воевать в "низком небе" - не только примета новой войны. Это еще и искусство. А в данном конкретном случае - с двойной мотивацией: защищать Родину и искупать проступки, совершенные на гражданке

Мой собеседник, крепкий молодой человек, несмотря на возраст, уже успел поработать в прокуратуре, потом создать успешный бизнес, знает три европейских языка, но оказался рядовым на СВО, где в короткий срок стал одним из весьма результативных специалистов.- Я знаю, Серб, что у вас довольно необычная судьба на спецоперации, как и до нее. Но давайте все же начнем с главного. Когда вы появились на спецоперации, почему сразу начали заниматься беспилотниками, или "птичками" как говорят военные?– 4 октября 2024 года я подписал контракт с частью. Вместе с такими же как я, находившимися под следствием или в заключении добровольцами приехали в Новоазовск на учёбу, поучились, потом приехали в роту, где нас стали готовить в штурмовиков. Иллюзий не было, мы прекрасно понимали, куда идем и что мы будем находиться на самых тяжелых направлениях. И мы должны были идти на штурм в декабре одного населённого пункта. Но это отменилось. И с января 2025 года я возглавил отделение БПЛА роты "В", то есть роты в которой прохожу военную службу.- Вы чувствовали на себе какое-то другое отношение командования части, чем к другим бойцам на СВО?- Нет, абсолютно. С первого же дня командир сказал, что забудьте все "до", вы теперь военнослужащие! Конечно, отношение к дисциплине у нас в подразделении было построже, но в принципе все это в рамках уставных отношений. С другой стороны, многие бойцы роты "В" или спецконтингент как их называют, уже прошли очень много такого в своей жизни, в заключении, в колониях, что дисциплина в части им сейчас кажется кайфом.- К тому, как и почему вы попали сюда, мы еще вернемся. А сейчас, давайте, все же о вашей роли в роте. Почему именно беспилотная авиация? Вам так сказали или вы решили взяться за это сам?– Сам. Во-первых, когда-то я завозил в части ВС РФ "птицы" гуманитарной помощью, то есть до того, как сюда попал. Да и на гражанке у меня была своя "птичка", но это было скорее баловство – так пофотографировать, поснимать что-то для себя. А профессионально заниматься начал здесь, в январе нынешнего года. Те, кто были у нас приданные роте БПЛАшники, у них на тот момент ничего не было из оборудования. То есть стояла задача не просто создать отделение БПЛА, а оснастить его всем необходимым. Как я уже сказал, до службы у меня был опыт поставки гуманитарных грузов, в том числе "беспилотников" в части ВС РФ, поэтому мы, наше отделение, сразу стали получать все необходимое. Помогали моя семья, мои близкие, друзья и конечно же мои любимые родители, работающие в крупной компании, которая нам стала помогать.Но этого все равно было недостаточно. Как только мы получили первые выплаты по контракту (при заключении выплачивается на человека по 2 миллиона), мы скинулись с товарищами по отделению и выкупили часть необходимого оборудования. И тогда командиром роты было принято решение, что раз у нас есть всё своё, зачем нам приданные "БПЛАшники", если можно сделать все самим. Нам дали точку, и мы начали работать. Сначала днём, потом народ добрали и стали работать и днём и ночью.- А в чем разница?– Разные "птицы" - днем работают одни, ночью – другие- Сколько сейчас людей, сколько "птиц" у вас на отделение БПЛА?– На сегодняшний момент, включая меня, три, но по-хорошему их должно быть четыре. А "птиц" - 10. Я в основном работаю ночью, потому что это более скрупулёзная работа и там техника намного вся дороже стоит. А с учётом того, что я сам этим занимаюсь, именно закупкой, гуманитаркой – не хочется, чтобы кто-то пришел и это потерял, сломал. Поэтому ночную работу обеспечиваю сам. Но она и самая трудная.Чтобы научиться летать ночью, нужно сначала всё равно пройти дневную подготовку, ориентироваться на местности и так далее. Потому что, когда ты только приезжаешь на новое место, всё равно днём нужно понять, где ты находишься, чтобы вернуть "птицу" домой.Конечно, не все 10 "птиц" мы используем одновременно, у нас есть, как мы его называем, "стратегический запас". То есть на случай поломки, ремонта и так далее – у нас есть запасные "птицы", что позволяет быть всегда готовыми к выполнению задач. На самом деле, их даже 11, просто одну ещё мы готовим для использования с искусственным интеллектом.- Какие задачи стоят перед вашим отделением?– С учётом того направления, где мы были, если мы работаем по противнику – это разведка. Простой пример. Заходят люди на пост, по ним начинается работа либо ствольной артиллерии, либо миномётов, либо же дронами противника. То есть наша основная задача в этой ситуации – это выявление артиллерии дальней, ближней, то есть ствольной артиллерии и миномётов. И мы с помощью "птичек" выявляем позиции противника и передаем нашим артиллеристам, они открывают ответный огонь и уничтожают их или просто не дают им возможности вести прицельный обстрел. Все это – выстрел противника, определение координат его местонахождения и ответный огонь нашей артиллерии занимает в реальной обстановке считанные секунды. Такова современная война.Но это не все. Также по возможности, если висит, например, "Мавик" противника и работает "FPVдрон", которые бомбардирует наши позиции, посты на островах, перед нами стоит еще одна задача - сопроводить вражескую "птичку" до места её посадки, то есть вычислить расчёт вражеского БПЛА и уничтожить его.– Сколько таких у вас расчётов было уничтожено?– Четыре расчёта я вычислил и уничтожил.– Расчёт БПЛА — это два человека?– Должно быть три – пилот, оператор, инженер. Но, как правило, у нас просто принято, что в расчёте два человека. То есть, если мы говорим про самодельные взрывчатые устройства, либо ещё что-то, по идее, нужен третий человек – инженер. Но в моем отделении мы все взаимозаменяемы и у нас на трех человек получается два расчета – мы каждый можем работать и как пилот, и как оператор, и как инженер. Поэтому у нас людей меньше, а работаем мы круглосуточно. Это разведка, определение целей для нашей арты, сопровождение групп.К этому надо прибавить и неординарные задачи, которые приходится выполнять. Например, мне удалось за раз сбить 2 "Мавика" тараном. При этом наша "птичка" вернулась в расположение целой и невредимой. Просто во время так называемой "воздушной дуэли" удалось зайти вражеской "птичке" в хвост и срезать ее винты. Согласитесь, это нетривиальная задача…Или вот другой случай. На территорию нашего поста зашла ДРГ противника, с целью уничтожения наших ребят. Трое из четверых наших бойцов, к сожалению, были уничтожены. Четвертому удалось спрятаться, при этом он был ранен. За ним ВСУшники послали группу, которая должна была его либо захватить, либо уничтожить. Он сообщил об этом по рации. Была поставлена задача командованием – спасти нашего бойца. Мы отправили туда свой "Мавик", нам удалось обнаружить группу противника, преследующего нашего бойца и ее уничтожить. В результате мы спасли нашего бойца, он смог выйти и его эвакуировали в тыл.Бывают ситуации и попроще, когда надо доставить с помощью БПЛА на посты, на острова лекарства, еду, боеприпасы. В общем, беспилотная авиация выполняет сейчас много функций и это одно из главных видов оружия на войне. И при этом, как я уже сказал, в нашей роте – "птичники" - всего три человека.- В чем особенность работы на беспилотниках? Любой человек может стать пилотом, оператором БПЛА или для этого нужны какие-то особые знания, навыки, способности?- С момента образования нашего отделения, то есть с 5 января нынешнего года я почти круглосуточно занимался именно этим – изучением и работой с БПЛА. И поэтому могу ответственно сказать – эта работа требует большой внимательности, сосредоточенности. Ведь за пультом приходится проводить по 12 часов, когда надо быть все время сосредоточенным на этом. Иногда дело решают секунды. Как, например, получилось с тем же тараном. Есть и другие ситуации. К примеру, скорость, с которой движется беспилотник – 140 километров в час, а машина, которую он преследует, идет со скоростью 100 километров в час. Но машина идет зигзагами, может резко останавливаться, сворачивать. А наша "птичка" ее преследует. И тут работает мелкая моторика рук. А это уже точно не каждому дано. Это скорее дело – не столько опытных, сколько молодых людей, с очень хорошей реакцией и умением сосредоточиться, преследуя цели, способных часами сосредотачиваться на выполнении сложных задач. У нашего отделения много таких уничтоженных целей. Значит у нас с этим все в порядке.Опять же работа в ночное время. Тут мы работаем с тепловизорами. У разных тел, предметов, физических объектов – разная температура. На разные температуры мы задаем на тепловизор разные цвета, которые нам позволяют определять, где кто и что находится. И это то, что надо тоже помнить и быстро принимать решение, что бомбить, что атаковать, а что пропустить.И еще одно. Важно при решении любой задачи сохранить оборудование, потому что оно очень дорогое и мы его должны использовать бережно и многократно. "Птичка" — это не расходный материал, как считают некоторые. Стоимость одного беспилотника примерно 200 тысяч рублей, плюс все остальное оборудование – пульты, зарядники, аккумуляторы. В общей сложности у нас оборудования на 7 миллионов рублей. И мы относимся к нему очень бережно, можно сказать трепетно, потому что, как я вам уже сказал, большую часть его мы закупили на свои личные средства. Зато мы уверены в нем и можем выполнять разнообразные задачи.- Практически любое воинское подразделение на СВО не только адаптирует военное снаряжение под себя, но и что-то совершенствует, придумывает какие-то приспособы, улучшающие его, оборудования, работу. А над чем работаете вы?- Наверное, как и все остальные "птичники" - над увеличением времени и дальности полета. За счет облегчения аккумулятора и других хитростей нам удалось увеличить время полета, а, следовательно и дальность - на 15 минут. Это довольно много, если учесть, что борьба идет за каждую секунду. Кроме того, мы работаем с нашей лабораторией, разрабатывающей новые сбросы – бомбы, снаряды. В общем, все это подчинено основной задаче – работе в "низком небе".- Что это такое "низкое небо"?- Есть в армии такое понятие – "за кем небо тот и победил". Но если мы будем говорить про авиационную технику – это высокое небо, а есть теперь, как выяснилось на СВО, низкое небо. То есть, когда ты можешь над головой противника зависнуть на 2 метра, вычислить его и уничтожить. Это всё намного упрощает. Кроме того, мы с помощью "птичек" заходим в ближайший тыл противника. Я говорю про наши возможности на фронте. А есть ведь еще и дальняя беспилотная авиация, которая так же управляется с помощью специального оборудования, пилотами и операторами, находящимися в безопасности.Но наша работа, фронтовых "птичников", конечно, сильно отличается от работы обычных, например, штурмовиков. Мы круглые сутки находимся в помещении, скажем на 35 кв метров, и видим оттуда все, что происходит в зоне ответственности нашей роты.Ты работаешь дистанционно, у тебя появляются "глаза", с помощью которых ты просто больше и дальше можешь увидеть. Постоянный мониторинг малого неба – это в принципе уже 70% победы. С помощью этого ты можешь завести диверсионно-штурмовую группу, спланировать действия как отдельных подразделений роты, так и отдельного бойца, а в принципе, и всей роты. То есть, просто поймите, либо там тот же командир взвода ведёт те же пятёрки, идя за ними, и видит только то, что находится перед ним, либо он наблюдает всю картину боя сверху, он видит противника впереди, он видит, что находится от него справа и слева. Если мы, допустим, говорим про штурм того же окопа, ты видишь, где у тебя расположен противника, ты можешь грамотно распределить свои пятёрки.Это и скорость принятия решений и поражения противника. Человек не может за 9 минут преодолеть 10 километров, а "птичка" может. Это и цена человеческой жизни. То ли на подавление пулеметного гнезда надо направлять человека, а то и не одного, то ли "птичку", сброс которой стоит 30 тысяч рублей.- Но ведь и противник нам противодействует, используя ту же самую технику.- Да, это так. И противник у нас – хорошо подготовленный, хорошо оснащенный. В принципе, техника у нас примерно одинаковая. У них, правда, ее побольше. Он так же совершенствует и технику, и приемы, тактику. Но мы, как показала практика, можем этому успешно противостоять. Как я уже сказал, наше отделение уничтожило несколько беспилотных расчетов противника. То есть мы их, скажу откровенно, по мастерству превзошли. Главное иметь чётко поставленную цель и постоянно совершенствоваться, работать на эту конечную цель. Мы смогли стать одним из самых результативных отделений БПЛА в нашей бригаде всего за 8-9 месяцев. И этого могут добиться все другие. Таких же и даже более высоких результатов.- Какие у вас есть награды?- Пока никаких, дело в том, что я, как и мое отделение, как и вся наша рота "В" относимся к так называемому спецконтингенту. Бывшие заключенные. Лично я не был в заключении, мое дело даже не дошло до суда, я подписал контракт, находясь еще под следствием. В соответствии с контрактом судимость, если она есть, снимается после года службы на СВО при наличии ранения и/или наличия госнаград. Но госнаграды раздаются не так щедро, как хотелось бы. По сути, мы то, что во время Великой Отечественной войны называлось "штрафбаты". У меня, как я уже сказал, нет судимости, я заключил контракт, находясь под следствием, но все равно должен, как и остальные мои товарищи по роте, доказать, что стал на путь исправления.В принципе, здесь, как и многие мои сослуживцы мы по-настоящему переоценили свои проступки на гражданке. Даже если кто-то попал, как я, в замес случайно, теперь мы искупаем свою вину.При этом отмечу, у нас есть как говорится двойная мотивация – это и защита Родины, служение Отечеству и искупление тех проступков, которые были совершены на гражданке.К сожалению, в отличие от обычных подразделений нам сложно заработать награды. Например, меня подавали уже на 3 награды, одна из них государственная - медаль "За отвагу" за выполнение боевых задач. Но пока ни одной не получил. Думаю, это все-таки, не совсем правильно. И не только в отношении меня. Или совсем неправильно. Если получим заслуженные награды и очистимся от прошлых, "гражданских" грехов, мы не будем служить хуже, более того, практически все "Вшники", как нас называют за литеру "В" в наименовании роты, означающую, что в ней служит спецконтингент, готовы и дальше служить, перезаключив контракт на новый срок – до окончания СВО. Но награда – это не просто медаль, не просто отметка о качественно выполненной боевой работе, это стимул и для награжденного, и для его окружения и дальше выполнять свою работу хорошо. Это показатель того, что командование видит, что ты делаешь все правильно, это стимул к искуплению. В конечном счете, это возможность ощущать себя полноправным защитником Родины.О том, как организовать работу роты в условиях специальной военной операции - в интервью Захара Виноградова с командиром роты, старшим лейтенантом "Пумой": "Офицер, командир всегда должен думать о смерти"

