Конкурент-невидимка: Залужный снова раскритиковал "военные походы" Зеленского, пока тот отбыл в США

Недавняя статья Валерия Залужного для украинского издания "Зеркало недели" вызвала оживленную дискуссию в украинском обществе. Во-первых, бывший главком, а ныне посол Украины в Великобритании, раскритиковал "курскую операцию" Зеленского. А надо понимать, что Залужного на Западе рассматривают как основного фаворита-сменщика нынешнего главы Украины.

Во-вторых, Залужный предложил выход из позиционного тупика на фронте.В своей статье под названием "Роль инноваций как основы стратегии устойчивого сопротивления в лишении России возможности навязывать свои условия через войну" Залужный подчеркнул, что контрнаступление ВСУ в 2023 году не достигло целей из-за недостатка сил и средств на участках прорыва, а также отсутствия необходимых мобильных резервов. Планы этой операции, по его словам, стали известны России еще до их начала. Также Залужный отметил, что изолированный тактический прорыв в Курской области не принес оперативного успеха. "Цена таких действий мне неизвестна, однако очевидно, что она была слишком высокой",- написал генерал. Говоря о текущей ситуации на фронте, бывший главком признал, что линия фронта продолжает двигаться на запад под давлением российской армии, которая использует тактику штурмов малыми группами при поддержке беспилотников.Ключевой тезис статьи — для компенсации недостатка ресурсов и нанесения России непропорциональных потерь необходимо срочное внедрение военных технологий. Это единственный способ выйти из позиционного тупика. Для этого Украине необходимо создать государственную стратегию развития оборонных технологий, мобилизовать специалистов в IT-сфере, решить проблему доступа к микропроцессорам, обеспечить научную и технологическую изоляцию России.Многие эксперты убеждены, что Валерий Залужный рассматривается Зеленским как самый опасный конкурент. Его авторитет в украинском обществе самый высокий, что особенно заметно на фоне снижающегося рейтинга Зеленского. Поэтому и отослал он генерала на острова послом, поэтому и особенно следит за сподвижниками Залужного на Украине. Так по данным того же "Зеркало недели" два месяца назад правоохранители получили указание "начать работу" в отношении генералов Михаила Забродского, Сергея Наева, которые считаются близкими соратниками Залужного, а Наев может возглавить предвыборный штаб генерала. Публичные оценки развития военно-политической ситуации в стране оцениваются как критика лично Зеленского, поскольку он узурпировал всю власть в стране. Украинские эксперты поделились своим видением предложений Зелужного.Военно-политический эксперт Юрий КасьяновГлавная мысль всей статьи, как я понял, – современная война дронов изменила характер позиционной войны, того самого "тупика", о котором Залужный писал раньше, накануне своей отставки. Прошло около двух лет, и бывший главнокомандующий анализирует нынешнюю ситуацию в ретроспективе. Классической позиционной войны с долговременными укреплениями, ограниченными возможностями для маневра и прорыва теперь уже нет. Мы потеряли главное преимущество обороны, когда малыми силами можно сдерживать давление превосходящего противника. Во всем виноваты дроны, потому что теперь преимущество в дронах на стороне противника и количественно, и качественно. Враг контролирует небо. В этих условиях нехватка человеческих сил, нехватка ресурсов, нарастающее технологическое отставание могут иметь катастрофические последствия для всей нашей обороны. Если мы не возьмемся серьезно, в полную силу за ликвидацию технологического отставания, и не найдем эффективного оружия против вражеских дронов, не закроем небо, наша немногочисленная пехота просто вымрет на отдельных позициях, которые она занимает мелкими группами, - либо потому, что всех убьют дронами, либо потому, что они убьют дронами. Как и два года, и три года назад, нужен технологический рывок, прорыв в развитии дроновых технологий и малых систем ПВО – как против шахедов в тылу, так и против фпв-дронов, дронов-разведчиков и бомбардировщиков на переднем крае и в ближнем тылу. Это очень сложная задача. Превзойти богатого ресурсами противника, имеющего развитую (по сравнению с нами) оборонную промышленность, инженерно-конструкторскую базу, невозможно усилиями отдельных, немногочисленных частных компаний, не имеющих достаточно финансирования и не опирающихся на развитую промышленность. Не сможет это сделать даже придворная Fire Point, сколько бы денег партнеров в нее не вливали и какую бы ей поддержку ни оказывали первые лица государства. Нужна консолидация всех сил. Нужна государственная программа. Нужен наконец кто-то один главный, ответственный за ее реализацию. Если не закроем небо и не добьемся технологического преимущества в наступательных вооружениях – потеряем все. Времена громких заявлений и щедрых обещаний закончились. Пора работать. Только патриотизма, героизма и веры в ВСУ давно уже недостаточно.Политический аналитик Сергей МарченкоПо моему глубокому убеждению, популярность генерала Залужного во многом связана с тем, что он дает людям то, чего им не хватает – стратегическое видение ведения войны. Все проблемы Украины в нашей экзистенциальной войне за выживание против российской империи, так или иначе, связаны с ошибками стратегического планирования. Мы не готовились к войне, потому что не имели стратегии сопротивления агрессору и просто полагались на то, что Путин не нападет, потому что ему это "не выгодно". Мы потеряли возможность мобилизовать в армию необходимое количество воинов в начале вторжения, потому что не прогнозировали долгой войны на истощение, когда количество людей, которое привлекли в начале 2022 уже просто не сможет вытягивать на себе четыре года великой войны. Мы потеряли время на развитие беспилотных систем, считая наиболее эффективное оружие сегодняшней войны "свадебными дронами". Мы потеряли людей за границей, потому что с начала Великой Эвакуации не было стратегии, как возвращать домой украинских беженцев. Мы готовили какие-то планы, подписывали какие-то соглашения и оказались неготовыми к тому, что к власти в США придет Трамп и тупо лишит нас любой поддержки Соединенных Штатов на долгие месяцы. Поэтому сейчас, когда на сцену выходит Залужный и предлагает СТРАТЕГИЧЕСКОЕ видение, многие видят в этом лидерство и надежду на победу в войне. И совсем не удивительно, что лидерство в тяжелое время демонстрирует именно АРМИЯ. Вооруженные Силы Украины, несмотря на большое количество внутренних проблем и объективное несовершенство (ибо армия – срез общества, помните?), с самого начала давала результат и этот результат ВСЕГДА был БОЛЬШЕ, чем мы могли ожидать.Подробнее о статье Залужного - в публикации Павла Котова "Провал ВСУ под Курском, Россия нашла путь из тупика. Залужный идет в наступление"

