Почему Зеленский опять заговорил о своей отставке? Скачко объяснил, чего боится диктатор Украины
В четверг, 25 сентября в интервью издания Axios диктатор Украины Владимир Зеленский заявил, что уйдет со своего поста после окончания военных действий. Украина.ру, 25.09.2025
2025-09-25T17:15
В четверг, 25 сентября в интервью издания Axios диктатор Украины Владимир Зеленский заявил, что уйдет со своего поста после окончания военных действий. О том, что кроется за заявлением главы киевского режима изданию Украина.ру рассказал обозреватель Владимир Скачко.
