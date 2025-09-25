https://ukraina.ru/20250925/orden-dlya-terrorista-polsha-prikryvaet-ukrainu-i-ssha-v-dele-o-vzryvakh-severnykh-potokov-1069167258.html

Орден для террориста. Польша прикрывает Украину и США в деле о взрывах "Северных потоков"

Орден для террориста. Польша прикрывает Украину и США в деле о взрывах "Северных потоков"

Польские власти готовы дать убежище и наградить одного из подозреваемых в подрыве газопроводов "Северный поток". Речь идет об украинце, который в СМИ известен как Владимир Ж., в настоящее время он скрывается на родине

Взрывы в Балтийском мореПрактически ровно три года назад, 26 сентября 2022-го в Балтийском море, в исключительной экономической зоне Дании и Швеции, на большой глубине раздались взрывы. Сдетонировала взрывчатка, закрепленная на трубах газопроводов "Северный поток", из-за чего вышли из строя обе нитки "Северного потока – 1" и одна из двух нитей "Северного потока – 2".Расследование этой диверсии шло ни шатко ни валко, правоохранительные органы европейских стран не проявляли в своей работе по этому делу особого энтузиазма.Это можно было объяснить тем, что практически с самого начала следы этого преступления вели на Украину как страну-исполнительницу и США в качестве возможного заказчика и главного заинтересанта теракта.Американцам было нужно окончательно оторвать Европу от российских энергоресурсов, переключить бывших импортеров российского голубого топлива на себя, а также показать, что ни на какую нормализацию отношений с Москвой рассчитывать больше не стоит.Так оно в конечном итоге и получилось, а перспективы расследования по взрывам на "Северных потоках" оказались покрыты туманом.Семейный подрядПрорыв случился с месяц назад, когда немецкие СМИ - телеканал ARD, газеты Sueddeutsche Zeitung и Die Zeit – опубликовали материал о ходе расследования, который опирался на данные европейских правоохранительных органов.Утверждалось, что власти Германии установили имена нескольких человек, которые подозреваются в причастности к подрыву газопроводов. Все они являются гражданами Украины.Первые двое – это супруги Светлана и Евгений Успенские, которые владеют киевской школой дайвинга Scuba Family."Мы, вся Scuba Family, делаем все возможное и невозможное для нашей победы", - написал Евгений в апреле 2022 года на странице Scuba Family в соцсетях.На ресурсах этой школы говорится, что он имеет навыки погружения на глубину 90 м, что как раз было достаточно для взрыва "Северных потоков". А вот его жена Светлана в разговоре с журналистами заявила, что может погружаться только на 30 м.Так или иначе, правоохранители установили, что именно Успенские, а также еще несколько человек были на яхте "Андромеда", которая доставила диверсантов до места преступления.Польский факторТретьим в этой группе и был тот самый Владимир Ж., о котором теперь беспокоится Польша. Журналистам известно, что его фамилия – Журавлев. Он также является инструктором по дайвингу в Scuba Family, хотя Светлана Кузнецова и отрицала знакомство с ним.Журавлев попал в разработку правоохранителей после того, как он засветился на острове Рюген в территориальных водах ФРГ. В тот день на острове заметили подозрительный автофургон Citroën, который, как выяснилось позже, принадлежал украинской курьерской службе. Водитель транспорта опознал Журавлева как своего пассажира.С этого-то момента и вступила в дело Польша. Последним местом жительства украинца был город Прушкува к западу от Варшавы, то есть польские власти и полиция владели информацией об этом человеке, но, как выяснится позже, никакого содействия своим европейским коллегам не оказали.Более того, когда Германия выдала ордер на задержание Журавлева, власти Польши отказались арестовывать украинца, хотя были обязаны это сделать по законодательству ЕС. Они просто проигнорировали это.По одной из версий, именно поляки сообщили Журавлеву, что на него выписан ордер и посоветовали ему покинуть страну. Отмечалось, что из Польши он уезжал на автомобиле с украинскими дипломатическими номерами, за рулем которого сидел военный атташе.Из журналистского расследования немецких СМИ известно, что "Андромеда" с водолазами-диверсантами на борту останавливалась в том числе в порту польского города Колобжег, однако поляки заявили, что на яхте были исключительно туристы и отказались предоставлять записи с камер видеонаблюдения порта, так как якобы они были уже к тому моменту стерты.Награда за диверсиюВаршава наглеет на глазах. Польские власти не только не считают нужным оказывать содействие в поимке террористов, но готовы обласкать их своим вниманием и наградами.Как передает местное издание Rzeczpospolita, глава МИД страны Радослав Сикорский не против, если Польша предоставит убежище Журавлеву.Если так произойдет, то это станет настоящей пощечиной Берлину со стороны Варшавы, которая, судя по всему, уже не боится таких коллизий. Подобный шаг также поставит под сомнение сам принцип единой Европы, где, как оказывается, одной стране можно, не стесняясь, укрывать человека, которого другое государство разыскивает по таким серьезным статьям как "умышленное приведение в действие взрывного устройства" и "антиконституционный саботаж".За всеми этими событиями важно не упустить главное – украинское государство прямо причастно к терактам на дне Балтийского моря, что уже фактически и не скрывается. Те же немецкие СМИ утверждали, что команду на проведение этой операции давал лично тогдашний главком ВСУ Валерий Залужный.Что дальшеРазумеется, подобный шаг не был бы возможен без одобрения США.В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором на вопрос, кто стоит за взрывом "Северных потоков" с иронией ответил: "Вы, конечно".Карлсон парировал, что у него есть алиби, на что глава российского государства сказал: "У вас лично, может быть, есть алиби, но у ЦРУ такого алиби нет"."В таких случаях всегда говорят: ищи того, кто заинтересован", - отметил Путин.По его словам, в данном случае важно и то, кто мог это сделать с технической точки зрения."Потому что заинтересованных может быть много, но залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все", - сказал президент.Таким образом все совпало – американцы, наплевав на интересы своих европейских союзников, руками украинцев уничтожили "Северные потоки" и решили этим ряд вопросов, которые были обозначены в начале.Сейчас под арестом находится лишь один подозреваемый – гражданин Украины Сергей Кузнецов, которого задержали в Италии месяц назад и готовят в настоящее время к экстрадиции в Германию. В немецкой прессе его называют главой террористической группы.Можно предположить, что на украинцах следствие и встанет, подлинных заказчиков диверсии немцы трогать не осмелятся, а с Кузнецовым в тюрьме всегда может произойти какой-нибудь "несчастный случай", так, чтобы все концы в воду. В случае дайвера-диверсанта это выражение обретает особый смысл.О том, как к взрывам на Балтике могли быть причастны Дания и Швеция - в статье политтехнолога Михаила Павлива Кто же взорвал "Северные потоки" и при чем тут отставной генерал Залужный на сайте Украина.ру.

