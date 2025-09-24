https://ukraina.ru/20250924/rukovoditel-rybarya-obyasnil-otkuda-poyavlyayutsya-spekulyatsii-chto-kupyansk-vot-vot-padet-1069053803.html
Руководитель "Рыбаря" объяснил, откуда появляются спекуляции, что Купянск вот-вот падет
Купянск в Харьковской области – самый овеянный мифами участок боевых действий в нынешней фазе СВО. Считать, что этот город вот-вот падет, ошибочно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель телеграм-канала "Рыбарь", выпускник Военного университета Минобороны РФ Михаил Звинчук
Когда говорят, что армия России владеет стратегической инициативой и на всех направлениях идет вперед, это не совсем так, рассказал эксперт. По его словам, стратегическая инициатива – это когда вы ведете наступательные действия на стратегическую глубину. ВС РФ по-прежнему действуют в тактической полосе. Да, везде идут вперед, но приходится выгрызать метр за метром.На самом же деле тут мы видим ту же самую картину, когда бодание за населенный пункт длится очень долго, отметил он.Полный текст интервью Михаила Звинчука - на сайте Украина.ру.
Когда говорят, что армия России владеет стратегической инициативой и на всех направлениях идет вперед, это не совсем так, рассказал эксперт.
По его словам, стратегическая инициатива – это когда вы ведете наступательные действия на стратегическую глубину. ВС РФ по-прежнему действуют в тактической полосе. Да, везде идут вперед, но приходится выгрызать метр за метром.
"Купянск – самый овеянный мифами участок, где "наши бойцы по газовой трубе, оборудовав лежки, сумели дойти до центра города". При этом для группировки войск Московского округа характерна одна отличительная черта – она мало публикует кадров объективного контроля. Мало рассказывает о своих успехов. Их противники делают то же самое. Поэтому появляются спекуляции, что Купянск вот-вот падет", - рассказал Звинчук.
На самом же деле тут мы видим ту же самую картину, когда бодание за населенный пункт длится очень долго, отметил он.
Полный текст интервью Михаила Звинчука - на сайте Украина.ру.