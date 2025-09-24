https://ukraina.ru/20250924/rukovoditel-rybarya-obyasnil-otkuda-poyavlyayutsya-spekulyatsii-chto-kupyansk-vot-vot-padet-1069053803.html

Руководитель "Рыбаря" объяснил, откуда появляются спекуляции, что Купянск вот-вот падет

Руководитель "Рыбаря" объяснил, откуда появляются спекуляции, что Купянск вот-вот падет - 24.09.2025 Украина.ру

Руководитель "Рыбаря" объяснил, откуда появляются спекуляции, что Купянск вот-вот падет

Купянск в Харьковской области – самый овеянный мифами участок боевых действий в нынешней фазе СВО. Считать, что этот город вот-вот падет, ошибочно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель телеграм-канала "Рыбарь", выпускник Военного университета Минобороны РФ Михаил Звинчук

2025-09-24T04:45

2025-09-24T04:45

2025-09-24T04:45

новости

россия

купянск

харьковская область

михаил звинчук

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/12/1061874573_0:147:3117:1900_1920x0_80_0_0_66cb8ba3246a985f057d0d35362da88c.jpg

Когда говорят, что армия России владеет стратегической инициативой и на всех направлениях идет вперед, это не совсем так, рассказал эксперт. По его словам, стратегическая инициатива – это когда вы ведете наступательные действия на стратегическую глубину. ВС РФ по-прежнему действуют в тактической полосе. Да, везде идут вперед, но приходится выгрызать метр за метром.На самом же деле тут мы видим ту же самую картину, когда бодание за населенный пункт длится очень долго, отметил он.Полный текст интервью Михаила Звинчука - на сайте Украина.ру.

россия

купянск

харьковская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, купянск, харьковская область, михаил звинчук, сво