Руководитель "Рыбаря" объяснил, откуда появляются спекуляции, что Купянск вот-вот падет - 24.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250924/rukovoditel-rybarya-obyasnil-otkuda-poyavlyayutsya-spekulyatsii-chto-kupyansk-vot-vot-padet-1069053803.html
Руководитель "Рыбаря" объяснил, откуда появляются спекуляции, что Купянск вот-вот падет
Руководитель "Рыбаря" объяснил, откуда появляются спекуляции, что Купянск вот-вот падет - 24.09.2025 Украина.ру
Руководитель "Рыбаря" объяснил, откуда появляются спекуляции, что Купянск вот-вот падет
Купянск в Харьковской области – самый овеянный мифами участок боевых действий в нынешней фазе СВО. Считать, что этот город вот-вот падет, ошибочно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель телеграм-канала "Рыбарь", выпускник Военного университета Минобороны РФ Михаил Звинчук
2025-09-24T04:45
2025-09-24T04:45
новости
россия
купянск
харьковская область
михаил звинчук
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/12/1061874573_0:147:3117:1900_1920x0_80_0_0_66cb8ba3246a985f057d0d35362da88c.jpg
Когда говорят, что армия России владеет стратегической инициативой и на всех направлениях идет вперед, это не совсем так, рассказал эксперт. По его словам, стратегическая инициатива – это когда вы ведете наступательные действия на стратегическую глубину. ВС РФ по-прежнему действуют в тактической полосе. Да, везде идут вперед, но приходится выгрызать метр за метром.На самом же деле тут мы видим ту же самую картину, когда бодание за населенный пункт длится очень долго, отметил он.Полный текст интервью Михаила Звинчука - на сайте Украина.ру.
россия
купянск
харьковская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/12/1061874573_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_420efdcee295bf89d9f8175b5fee5323.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, купянск, харьковская область, михаил звинчук, сво
Новости, Россия, Купянск, Харьковская область, Михаил Звинчук, СВО

Руководитель "Рыбаря" объяснил, откуда появляются спекуляции, что Купянск вот-вот падет

04:45 24.09.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодбитый танк "Абрамс" ВСУ, эвакуированный из-под Суджи
Подбитый танк Абрамс ВСУ, эвакуированный из-под Суджи - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Купянск в Харьковской области – самый овеянный мифами участок боевых действий в нынешней фазе СВО. Считать, что этот город вот-вот падет, ошибочно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель телеграм-канала "Рыбарь", выпускник Военного университета Минобороны РФ Михаил Звинчук
Когда говорят, что армия России владеет стратегической инициативой и на всех направлениях идет вперед, это не совсем так, рассказал эксперт.
По его словам, стратегическая инициатива – это когда вы ведете наступательные действия на стратегическую глубину. ВС РФ по-прежнему действуют в тактической полосе. Да, везде идут вперед, но приходится выгрызать метр за метром.
"Купянск – самый овеянный мифами участок, где "наши бойцы по газовой трубе, оборудовав лежки, сумели дойти до центра города". При этом для группировки войск Московского округа характерна одна отличительная черта – она мало публикует кадров объективного контроля. Мало рассказывает о своих успехов. Их противники делают то же самое. Поэтому появляются спекуляции, что Купянск вот-вот падет", - рассказал Звинчук.
На самом же деле тут мы видим ту же самую картину, когда бодание за населенный пункт длится очень долго, отметил он.
Полный текст интервью Михаила Звинчука - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКупянскХарьковская областьМихаил ЗвинчукСВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:05Борьба за "малое небо" на Украине свелась к войне ноу-хау, заявил Звинчук
05:55Звинчук объяснил, почему ВС РФ три года не могли зачистить Серебрянское лесничество
05:50Эдикас Ягелавичус: Не хочу, чтобы в Литву пришла война
05:35Бавырин: В Китае признают дорогое жилье и кризис "детей-паразитов"
05:18Трамп поощряет Европу
05:05Убийство Чарли Кирка может стать шагом для гражданского конфликта в США — Дробницкий
04:45Руководитель "Рыбаря" объяснил, откуда появляются спекуляции, что Купянск вот-вот падет
04:35Экономика Украины и война: откровения от Шевченко, бюджетные беды и новый стекольный завод
04:35​​Звинчук: Наступление ВС РФ похоже на склеивание картинки из мелких кусочков
04:30Эксперт рассказал, что станет катализатором нарастания гражданского конфликта в США
04:22Сводка ударов ВС РФ по объектам ВСУ и ВПК Украины на 4:00
04:15Американист ответил, ждать ли в США отстрела лидеров воук-повестки после убийства Кирка
04:10Требуют брать Москву и мнят себя богами. Чем озабочены политические лидеры Украины в эти дни
04:04Силы ПВО за два часа сбили 19 украинских БПЛА над регионами РФ и Чёрным морем
04:00"Не зажженная спичка в бочке с порохом": Дробницкий о расследовании убийства Кирка
03:54"Дали месяц на победу над Россией". Что говорят на Украине о новых гастролях Зеленского в США
03:52Два жителя получили ранения при атаке БПЛА в Ростовской области
03:31Белгород вновь атакован: ранение в результате атаки беспилотника ВСУ получил ещё один мирный житель
03:07Сводка опасности атак БПЛА по регионам России на 3:00
02:12Меланья Трамп позволила жене Зеленского только "поздороваться" с ней
Лента новостейМолния