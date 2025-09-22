https://ukraina.ru/20250922/glavnoe-za-noch-22-sentyabrya-1068992549.html
Главное за ночь 22 сентября
Главное за ночь 22 сентября - 22.09.2025 Украина.ру
Главное за ночь 22 сентября
Телеграм-канал Украина.ру рассказал о важных событиях минувшей ночи
2025-09-22T08:20
2025-09-22T08:20
2025-09-22T08:20
🟥 Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен российской армии в Сумской области, сообщили в российских силовых структурах.🟥 ВС РФ за неделю улучшили положение у Ямполя ДНР и Кременной в ЛНР, рассказал военный эксперт Марочко.🟥 Трое человек погибли, 10 ранены в Белгородской области в результате атак ВСУ, посетовал губернатор Гладков.🟦 Футболиста Артема Дзюбу внесли в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец", свидетельствуют данные на сайте ресурса.🟦 Бронзовый призер чемпионата мира по дзюдо в составе сборной Украины Елизавета Литвиненко сменила спортивное гражданство. Теперь спортсменка будет представлять команду ОАЭ, пишут украинские СМИ.🟦 Ким Чен Ын заявил, что КНДР в рамках наращивания оборонного потенциала "заполучила секретное оружие", его слова приводит ЦТАК.
Главное за ночь 22 сентября
Телеграм-канал Украина.ру рассказал о важных событиях минувшей ночи
