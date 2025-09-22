Главное за ночь 22 сентября - 22.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250922/glavnoe-za-noch-22-sentyabrya-1068992549.html
Главное за ночь 22 сентября
Главное за ночь 22 сентября - 22.09.2025 Украина.ру
Главное за ночь 22 сентября
Телеграм-канал Украина.ру рассказал о важных событиях минувшей ночи
2025-09-22T08:20
2025-09-22T08:20
новости
россия
украина
сумская область
алексей марочко
вячеслав гладков
артем дзюба
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065642022_0:6:1228:697_1920x0_80_0_0_7af9fbf8ffa7088d498806509beffd6d.jpg
🟥 Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен российской армии в Сумской области, сообщили в российских силовых структурах.🟥 ВС РФ за неделю улучшили положение у Ямполя ДНР и Кременной в ЛНР, рассказал военный эксперт Марочко.🟥 Трое человек погибли, 10 ранены в Белгородской области в результате атак ВСУ, посетовал губернатор Гладков.🟦 Футболиста Артема Дзюбу внесли в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец", свидетельствуют данные на сайте ресурса.🟦 Бронзовый призер чемпионата мира по дзюдо в составе сборной Украины Елизавета Литвиненко сменила спортивное гражданство. Теперь спортсменка будет представлять команду ОАЭ, пишут украинские СМИ.🟦 Ким Чен Ын заявил, что КНДР в рамках наращивания оборонного потенциала "заполучила секретное оружие", его слова приводит ЦТАК.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
украина
сумская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065642022_273:0:1209:702_1920x0_80_0_0_c69db1f357cac74a760f318e90b72699.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, сумская область, алексей марочко, вячеслав гладков, артем дзюба, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Украина, Сумская область, Алексей Марочко, Вячеслав Гладков, Артем Дзюба, Вооруженные силы Украины

Главное за ночь 22 сентября

08:20 22.09.2025
 
© Украина.руГлавное за ночь 1
Главное за ночь 1 - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Телеграм-канал Украина.ру рассказал о важных событиях минувшей ночи
🟥 Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен российской армии в Сумской области, сообщили в российских силовых структурах.
🟥 ВС РФ за неделю улучшили положение у Ямполя ДНР и Кременной в ЛНР, рассказал военный эксперт Марочко.
🟥 Трое человек погибли, 10 ранены в Белгородской области в результате атак ВСУ, посетовал губернатор Гладков.
🟦 Футболиста Артема Дзюбу внесли в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец", свидетельствуют данные на сайте ресурса.
🟦 Бронзовый призер чемпионата мира по дзюдо в составе сборной Украины Елизавета Литвиненко сменила спортивное гражданство. Теперь спортсменка будет представлять команду ОАЭ, пишут украинские СМИ.
🟦 Ким Чен Ын заявил, что КНДР в рамках наращивания оборонного потенциала "заполучила секретное оружие", его слова приводит ЦТАК.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаСумская областьАлексей МарочкоВячеслав ГладковАртем ДзюбаВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:03"Картина вырисовывается мрачная": Киселев о том, как Украина ведет Европу к катастрофе
10:49Обстановка на Северском направлении
10:22Штурмовик "Космос": Перед нами своих уже нет
10:00Почти 30 подпольных оружейных мастерских закрыли в РФ, изъяли сотни килограммов взрывчатки - ФСБ
09:43"Запад Украины выдержит, остальные - нет". "Можно ли в Харькове петь по-русски?" Вертолет вместо Петра I
09:30Пострадавшие после атаки БПЛА в Форосе госпитализированы в ялтинский медцентр
09:13Россия как обсерватория будущего
08:53Дрон ВСУ сдетонировал у здания администрации Белгорода, ранены люди - Гладков
08:20Главное за ночь 22 сентября
08:00ВС РФ взяли в полукольцо Новопавловку в Днепропетровской области - Кимаковский
08:00Александр Потебня: от украинства к панрусизму. 190 лет выдающемуся русскому лингвисту
07:59Почему даже ограбление Европы не спасёт США от поражения в войне с КНР и что будет потом — Сергейцев
07:39ПВО за ночь сбила 114 украинских дронов над Россией
07:16ВС РФ ударили по объектам противника во временно оккупированном Запорожье
07:00Ростислав Ищенко: Европа шантажирует Россию войной без войны, чтобы измотать в бесконечном противостоянии
05:23"Война как норма жизни". О том, к чему готовят Украину ее политики и эксперты
04:54Какие планы у Лондона на Польшу и Украину? Великобритания использует Восточную Европу как плацдарм
04:44Украина за неделю. Новый "контрнаступ" Зеленского - на словах и на деле
04:32Мова уезжает в ЕС, русский остаётся во Львове. Почему Западная Украина теряет свою "украиноязычность"
04:26Сводка ударов ВС РФ по объектам ВСУ и ВПК Украины на 4:00
Лента новостейМолния