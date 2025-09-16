Полковник Геннадий Алехин: Армия России штурмует центр Купянска, а ВСУ уповают на конкурента САУ CAESAR - 16.09.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Армия России штурмует центр Купянска, а ВСУ уповают на конкурента САУ CAESAR
Полковник Геннадий Алехин: Армия России штурмует центр Купянска, а ВСУ уповают на конкурента САУ CAESAR - 16.09.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Армия России штурмует центр Купянска, а ВСУ уповают на конкурента САУ CAESAR
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Основные усилия российской армии сосредоточены на окружении украинских подразделений в районе Волчанска и продвижении вглубь Харьковской области. Противник оказывает упорное сопротивление и несёт значительные потери. На Купянском участке фронта продолжается движение наших штурмовых групп в центральную часть Купянска после закрепления плацдарма в северной и северо-западной части города. Российские подразделения продолжают сужать кольцо окружения, готовясь к полному освобождению города. Также налажена переброска наших сил и средств под плотным огневым прикрытием с воздуха на другой берег реки Оскол по многочисленным насыпным мостам, благо что ширина реки в районе Двуречной местами не превышает 15 метров.Среди командного состава ВСУ на этом направлении замешательство и паника. Оно требует заблаговременно выкапывать газовые трубы, чтобы российские военные не могли использовать их для скрытого перемещения людей и материалов. Такое мнение высказал командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, комментируя ситуацию на подходах к Купянску. Тем самым, противник признал применение нашими подразделениями подземных коммуникаций вокруг Купянска.Наступательные действия российской армии на Харьковском направлении вынуждает командование ВСУ задействовать скрытые до недавнего времени резервы. Так, впервые официальные контракты с ВСУ подписали девушки в возрасте от 18 до 24 лет. Утверждается, что они будут служить операторами беспилотников. Срок службы на таких "безопасных" должностях будет составлять два года, вместо 12 месяцев, как у штурмовиков. Сейчас на передовой в рядах ВСУ находятся порядка пяти тысяч женщин. Потери среди женского состава – 400 человек убитыми и 60 пленными.В контракте есть формулировка — выполнять задачи в рамках действий подразделения, а это может быть что угодно. Замечу, что 92-я бригада ВСУ дислоцируется под Чугуевым в Харьковской области, так что операторам беспилотников в юбке "светит" именно это направление.Появились под Харьковом и состоящие на вооружении ВСУ свои артиллерийские системы – это колесные установки "Богдана". Это детище Краматорского завода тяжелого станкостроения. Разработали орудие еще до СВО, сразу под натовский калибр. Орудие установили на лафет советской пушки "Гиацинт". На Украине качество сборки и ремонта, проводимых в кустарных условиях, остается очень низким. Поэтому и боевое применение этих самоходок больше носит демонстративный характер.Украинские военспецы считают, что "Богдана" составит конкуренцию французской самоходной гаубице CAESAR, которая активно применяется на линии боевого соприкосновения. Разработчик электронных систем для украинской артиллерии Владимир Щетинин считает, что сравнивать "Богдану" и CAESAR – всё равно что сравнивать "Запорожец" с "Мерседесом". Разница заметна даже в деталях. "Богдана" – не артиллерия мечты, но в условиях ограниченных ресурсов это едва ли не единственный приемлемый вариант для ВСУ.Следует отметить, что эта колёсная САУ в состоянии поразить цель до 42 км (что очень неплохо для её класса). Об этом мне рассказывали командиры высокого звена, выполняющие боевые задачи на Харьковском направлении. А насчет того, что ни одна "Богдана" пока не была полностью разбита в результате контрбатарейной борьбы –лукавство и вранье. Несмотря на то, что противник бережет эту установку как зеницу ока, за минувшую неделю после тщательной доразведки и нанесения комбинированного удара были уничтожены две САУ противника "Богдана" под Волчанском.
Полковник Геннадий Алехин: Армия России штурмует центр Купянска, а ВСУ уповают на конкурента САУ CAESAR

16:15 16.09.2025 (обновлено: 16:16 16.09.2025)
 
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Основные усилия российской армии сосредоточены на окружении украинских подразделений в районе Волчанска и продвижении вглубь Харьковской области. Противник оказывает упорное сопротивление и несёт значительные потери. На Купянском участке фронта продолжается движение наших штурмовых групп в центральную часть Купянска после закрепления плацдарма в северной и северо-западной части города.
Российские подразделения продолжают сужать кольцо окружения, готовясь к полному освобождению города. Также налажена переброска наших сил и средств под плотным огневым прикрытием с воздуха на другой берег реки Оскол по многочисленным насыпным мостам, благо что ширина реки в районе Двуречной местами не превышает 15 метров.
Среди командного состава ВСУ на этом направлении замешательство и паника. Оно требует заблаговременно выкапывать газовые трубы, чтобы российские военные не могли использовать их для скрытого перемещения людей и материалов. Такое мнение высказал командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, комментируя ситуацию на подходах к Купянску. Тем самым, противник признал применение нашими подразделениями подземных коммуникаций вокруг Купянска.
Наступательные действия российской армии на Харьковском направлении вынуждает командование ВСУ задействовать скрытые до недавнего времени резервы. Так, впервые официальные контракты с ВСУ подписали девушки в возрасте от 18 до 24 лет. Утверждается, что они будут служить операторами беспилотников. Срок службы на таких "безопасных" должностях будет составлять два года, вместо 12 месяцев, как у штурмовиков. Сейчас на передовой в рядах ВСУ находятся порядка пяти тысяч женщин. Потери среди женского состава – 400 человек убитыми и 60 пленными.
В контракте есть формулировка — выполнять задачи в рамках действий подразделения, а это может быть что угодно. Замечу, что 92-я бригада ВСУ дислоцируется под Чугуевым в Харьковской области, так что операторам беспилотников в юбке "светит" именно это направление.
Появились под Харьковом и состоящие на вооружении ВСУ свои артиллерийские системы – это колесные установки "Богдана". Это детище Краматорского завода тяжелого станкостроения. Разработали орудие еще до СВО, сразу под натовский калибр. Орудие установили на лафет советской пушки "Гиацинт". На Украине качество сборки и ремонта, проводимых в кустарных условиях, остается очень низким. Поэтому и боевое применение этих самоходок больше носит демонстративный характер.
Украинские военспецы считают, что "Богдана" составит конкуренцию французской самоходной гаубице CAESAR, которая активно применяется на линии боевого соприкосновения. Разработчик электронных систем для украинской артиллерии Владимир Щетинин считает, что сравнивать "Богдану" и CAESAR – всё равно что сравнивать "Запорожец" с "Мерседесом". Разница заметна даже в деталях. "Богдана" – не артиллерия мечты, но в условиях ограниченных ресурсов это едва ли не единственный приемлемый вариант для ВСУ.
Следует отметить, что эта колёсная САУ в состоянии поразить цель до 42 км (что очень неплохо для её класса). Об этом мне рассказывали командиры высокого звена, выполняющие боевые задачи на Харьковском направлении. А насчет того, что ни одна "Богдана" пока не была полностью разбита в результате контрбатарейной борьбы –лукавство и вранье. Несмотря на то, что противник бережет эту установку как зеницу ока, за минувшую неделю после тщательной доразведки и нанесения комбинированного удара были уничтожены две САУ противника "Богдана" под Волчанском.
