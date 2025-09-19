https://ukraina.ru/20250919/raschet-na-sistemnyy-podkhod-voenkor-obyasnil-pochemu-ne-nuzhno-upovat-na-chudo-oruzhie-1068850267.html

Расчет на системный подход: военкор объяснил, почему не нужно уповать на чудо-оружие

Расчет на системный подход: военкор объяснил, почему не нужно уповать на чудо-оружие - 19.09.2025

Расчет на системный подход: военкор объяснил, почему не нужно уповать на чудо-оружие

Никакого чудо-оружия нет и не будет, ставку нужно делать на системный подход, именно он принесет России победу. Такое мнение высказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков в интервью изданию Украина.ру

Конкретный вид вооружений не принесет нам победу. Не существует ни царь-бомбы, ни царь-пушки, ни царь-дрона, который прилетит и наведет порядок, рассказал он."Курьер", ВТ-40, "Гиацинт" — это прекрасно. Но важно их серийное производство, грамотный подход к применению и обучение личного состава, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью с Тимофеем Ермаковым - на сайте Украина.ру.

