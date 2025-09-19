Расчет на системный подход: военкор объяснил, почему не нужно уповать на чудо-оружие - 19.09.2025 Украина.ру
Расчет на системный подход: военкор объяснил, почему не нужно уповать на чудо-оружие
Расчет на системный подход: военкор объяснил, почему не нужно уповать на чудо-оружие
Никакого чудо-оружия нет и не будет, ставку нужно делать на системный подход, именно он принесет России победу. Такое мнение высказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков в интервью изданию Украина.ру
Конкретный вид вооружений не принесет нам победу. Не существует ни царь-бомбы, ни царь-пушки, ни царь-дрона, который прилетит и наведет порядок, рассказал он."Курьер", ВТ-40, "Гиацинт" — это прекрасно. Но важно их серийное производство, грамотный подход к применению и обучение личного состава, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью с Тимофеем Ермаковым - на сайте Украина.ру.
новости, россия, украина, сво, оружие
Новости, Россия, Украина, СВО, оружие

Расчет на системный подход: военкор объяснил, почему не нужно уповать на чудо-оружие

06:30 19.09.2025
 
© dnr-news.ruТимофей Ермаков
Тимофей Ермаков
© dnr-news.ru
Никакого чудо-оружия нет и не будет, ставку нужно делать на системный подход, именно он принесет России победу. Такое мнение высказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков в интервью изданию Украина.ру
Конкретный вид вооружений не принесет нам победу. Не существует ни царь-бомбы, ни царь-пушки, ни царь-дрона, который прилетит и наведет порядок, рассказал он.
"Тут недавно прошел форум "Дронница", который замечательно это показал. Там делался расчет на системный подход. Вот дрон, вот его производство, вот его боевая часть, вот его навигация, а вот – средство противодействия вражескому РЭБ и дронам-перехватчикам. Именно этот системный подход принесет нам победу", - отметил Ермаков.
"Курьер", ВТ-40, "Гиацинт" — это прекрасно. Но важно их серийное производство, грамотный подход к применению и обучение личного состава, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью с Тимофеем Ермаковым - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния