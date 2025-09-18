https://ukraina.ru/20250918/razornnyy-kiev-gotovitsya-k-voyne-algoritmov-ukrainskie-eksperty-v-uzhase-ot-situatsii-v-strane-1068791206.html

Разорённый Киев готовится к "войне алгоритмов". Украинские эксперты в ужасе от ситуации в стране

В украинском экспертном сообществе обсуждают, как долго ещё будет литься кровь и думают над тем, возможно ли восстановление страны.

Миром пока и не пахнет, между тем Украина (киевский режим — ред.) находится в крайне сложной ситуации — истощаются демографические возможности для мобилизации, истощаются экономические возможности, дефицит госбюджета продолжает расти, указал украинский политолог Руслан Бортник."Мы видим, как падают настроения внутри украинского общества. Социология фиксирует… общество хочет завершить войну, не все любой ценой, но — общество хочет завершить войну. Общество находится в депрессивном состоянии. И об этом говорит не только желание завершить войну, но и отношение к выборам, к власти, к коррупции, ко всему остальному", - сказал эксперт.Украина потеряла территории, население, потеряла экономику, экологию, это самая заминированная страна в мире, по сути, это уже разорённая войной страна, хотя она ещё жива и сопротивляется, констатировал Бортник. Он отметил, что для восстановления страны потребуется, по разным оценкам, от 200 миллиардов до одного триллиона долларов - "кто как считает".Что до прогнозов, то возможен вариант раскола мира на два блока, условно говоря, на Западный мир и Евразийский блок, снова мир войдёт в эпоху холодной войны. Но возможен и такой вариант, в котором Трамп всё же продавит Европу, найдёт аргументы для Украины, "и мы увидим стабилизацию европейской ситуации, как это было в 70-х годах между СССР и США - в Европе стабилизация, но в Афганистане воюют, в Юго-Восточной Азии воюют...", предположил эксперт.По его мнению, целью Трампа как раз и является перенос фокуса внимания на Юго-Восточную Азию."Так уже было исторически. Мы приблизились к этой развязке", - сказал Бортник в эфире интернет-канала Politeka. По его мнению, ультиматум Трапа вынудит европейцев думать о том, как не порвать экономические связи с Индией и Китаем.Политолог напомнил, что Россия сейчас обеспечивает 15 процентов энергообеспечения Европы, тогда как "до войны - было 40 процентов". То есть, 17 пакетов санкций сократили этот энергопоток не в десятки раз, а всего лишь в три раза.Но если Европе полностью перейти на дорогие американские энергоносители, это вызовет кризис, в том числе политический, европейские элиты это хорошо понимают.А подконтрольная Киеву Украина давно в кризисе, если не называть это катастрофой. Полноценного государства Украина как такового уже нет, режим просто живёт на западные деньги, но "существовать на чужие деньги приживалки могут, Украина — это приживалка, это не государство", считает украинский политолог Юрий Дудкин.Он в эфире одного из ютуб-каналов рассказал, почему миллионы адекватных (и даже не очень адекватных) граждан уехали куда глаза глядят. Именно по той причине, что поняли — "Украина их не защитит, это не государство". А все хотят жить.Скоро и защищать будет некого."Украинцев как и других людей ещё не научились клонировать. Демографическая катастрофа очевидна", - написал в своём блоге депутат Верховной Рады Артём Дмитрук, комментируя заявления в западных СМИ о том, что при любом исходе конфликта Украина останется вооружённым и враждебным соседом России.По словам нардепа, вся вооружённость Киева обеспечивается западными поставками, но "они не бесконечны и с ними явные большие проблемы, ну и главное, чтобы их использовать — нужны люди".Запад как будто бы может людьми помочь, но именно как будто. Экс-премьер Британии Борис Джонсон во время поездки в Одессу заявил, что на Украине много прекрасных отелей, в которых можно разместить солдат Запада.Украинского политолога Дмитрия Спивака такое высказывание британского политика-пенсионера удивило."Я бы его не впустил в страну вообще, Бориса Джонсона сегодня. У меня к нему есть масса вопросов", - сказал эксперт в беседе с журналистом Александром Шелестом*. Он напомнил о том что Джонсон в апреле 2022 года, будучи еще премьером, сорвал возможные договорённости, предложив Зеленскому "давайте просто воевать". И обещал, что Киеву всем помогут.По мнению Спивака, не помогли. Но украинцы этого, судя по всему, не помнят или не задаются такими вопросами, теперь вот катают Джонсона по Одессе - "и пол-города пытается с ним сэлфиться".Эксперт добавил, что есть и вопрос относительно высказываний британца о гостиницах для расселения иностранного контингента — в качестве кого он сейчас это заявляет?На самом деле далеко не все украинцы мечтают сфотографироваться с Борисом Джонсоном, и далеко не все в восторге от последствий его и других кураторов киевского режима деятельности.Блогер, известный нам как "Колобок из Одессы, так описывает перспективы страны: "Украина гордо шагает в "европейское будущее" — население упало почти вдвое, а власть рассказывает про "стратегии развития". В 1991 году было 52 миллиона человек, сегодня — 28. На двух работающих скоро придётся пятеро иждивенцев. Красота!".Он продолжил: "Молодёжь уезжает или погибает, старики и инвалиды остаются, рождаемость падает. Но на Банковой считают, что главное — не статистика, а правильный пиар. В реальности же страна превращается в большой дом престарелых под военным комендантом".Что ж, похоже на то.Но праздновать победу над засевшими в Киеве нацистами явно преждевременно. Судя по всему, киевский режим и его западные хозяева настроены на долгую борьбу, что говорится, действительно до последнего украинца. И даже после этого… И готовятся воевать на всех фронтах, не только там, где свистят пули и взрываются снаряды.Анализируя проект бюджета Украины на 2026 год, телеграм-канал "Блокнот пропагандиста" приходит к выводу, что Киев "явно готовится к "войне алгоритмов", где недостаток личного состава и отдельных вооружений компенсируется средствами автоматизации и ИИ".Авторы канала отмечают, что расходы на МВД, СБУ и другие силовые структур также растут не за счёт оружия, но за счёт материально-технического и организационного обеспечения. То есть, ставка делается на базы данных, кибероборону, разведку - "западные кураторы написали для Украины бюджет информационной войны".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовПодробнее в обзоре Сергея Зуева "Легализованное скотство". Украинские и российские эксперты и политики о ситуации в стране И в статье Михаила Павлива "Британский десант высадился в Киеве. Тайная цель визита принца Гарри и роль Джонсона"

