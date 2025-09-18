https://ukraina.ru/20250918/voyna-otmenyaetsya-ekspert-nazval-isteriyu-polshi-s-dronami-marketingom-1068788241.html

"Война отменяется": эксперт назвал истерию Польши с дронами "маркетингом"

Разговоры о готовящейся войне Европы с Россией являются не более чем "кредитно-денежным проектом", а история с российскими дронами над Польшей — частью маркетинговой кампании для привлечения финансирования. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический эксперт Александр Перенджиев

Эксперт пояснил, что Польша через провокации и создание образа жертвы пытается определить потенциальных инвесторов и выгодоприобретателей в условиях обострившейся борьбы за финансовые потоки внутри Запада. По его словам, санкции против России с 2014 года и сокращение инвестиций с Востока привели к дефициту ресурсов, что заставляет европейские страны конкурировать друг с другом.Перенджиев подчеркнул, что Запад не может предложить иных проектов для перераспределения финансов, кроме создания образа России как врага, который "вот-вот нападёт". Таким образом, русофобская риторика становится инструментом экономической борьбы."Да. И все разговоры, что Европа собирается воевать – это тоже такой кредитно-денежный проект. А любой проект надо прорекламировать. Точнее, маркетинг – это не только про рекламу. Это про то, как проект будет работать и кто его будет финансировать. И вот эта история с дронами – это маркетинг. Поляки пытаются понять, кто их может профинансировать: США, Европа или НАТО", — заявил эксперт."Повторюсь, тут речь идет не о военно-политических вопросах, а о финансово-экономической составляющей. А почему идет борьба за финансовые потоки? Потому что еще с 2014 года все эти санкции стали менять западный мир. Инвестиций из Китая и стран Востока в Европу тоже стало меньше", — пояснил Перенджиев."И после того, как Запад отключили от этих потоков с Востока, началась борьба за ресурсы внутри самого Запада. И они не могут придумать других проектов по перераспределению этих потоков, кроме как "Россия – наш враг. Она вот-вот нападет"", — резюмировал он.Ранее Польша заявила о нарушении своего воздушного пространства российскими дронами, что вызвало очередную волну антироссийских настроений в Европе. Однако, как отмечает эксперт, за этой риторикой скрываются сугубо экономические интересы и борьба за сокращающиеся финансовые ресурсы.Полный текст интервью Александра Перенджиева: После "залета русских дронов" в Польшу следует ожидать взрывов складов в Германии читайте на сайте Украина.ру.

