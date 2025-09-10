https://ukraina.ru/20250910/1068457301.html
Александр Перенджиев: После "залета русских дронов" в Польшу следует ожидать взрывов складов в Германии
После ухода США из Европы начнется серьезное перераспределение финансов. И сейчас все европейские страны будут бороться за эти финансовые потоки. А Польша пытается выиграть эту борьбу: "Не давайте денег Германии и Франции. Давайте нам. По нам русские беспилотники бьют"
2025-09-10T13:31
2025-09-10T13:31
2025-09-10T13:31
Об этом доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Александр Николаевич, сначала Польша закрывает границу с Белоруссией под предлогом учений "Запад-2025", потом устраивает провокацию и истерику с якобы российскими дронами, которые залетели в ее воздушное пространство. Как думаете, это что-то сезонное? Или мы имеем дело с полноценной информационной кампанией с целью подготовки общественного мнения не Западе к прямой конфронтацией с Россией?
- Какая-то раскачка идет. То, что в Польше были антироссийские настроения – ни для кого не секрет. А теперь идет откровенная русофобская кампания по формированию ненависти и страха не только к России, но и к Белоруссии – Союзному государству. К тому же, я всегда стараюсь увязать такие вещи с другими внешнеполитическими событиями. И такая связь есть.
США решили выходить из Европы и сосредоточиться на всем американском континенте. Раз уже весь мир им больше не подчиняется, Трампу хочется, чтобы вся Северная и Латинская Америка их слушалась. А Польша как себя вела? Находясь в составе ЕС и НАТО, она претендовала на особую роль там, потому что была под крылышком США. А теперь это крылышко куда-то улетает. Отсюда вся эта внутренняя истерия: "А дальше-то что?".
Поэтому Польша решила показать эту особость именно таким способом.
В этом плане нет ничего нового. Украина действовала по той же методичке. "Мы форпост всего Запада против России. Дайте нам денег и оружие". Но пример Украины становится заразительным. Польша старается ему следовать. Хотя, я бы даже сказал, что Польша в этом отношении несколько запоздала. Как думаете, кто первым подхватил эту методику? Швеция.
Два месяца назад там тоже все начали рассказывать, что "Россия собирается напасть, а Швеция – передовой форпост НАТО на Балтике. Дайте денег. Только не самой Швеции, а шведским политикам". И теперь это дошло до поляков. И им надо показать, что подверглись агрессии.
Но не для того, чтобы США стали воевать с Россией. Польше просто нужны деньги. Она у всех деньги требует: и у ЕС, и у Германии, и у России. А ведь после ухода США из Европы начнется серьезное перераспределение финансов. И сейчас все европейские страны будут бороться за эти финансовые потоки. А Польша пытается выиграть эту борьбу: "Не давайте денег Германии и Франции. Давайте нам. По нам русские беспилотники бьют".
- Короче говоря, война отменяется?
- Да. И все разговоры, что Европа собирается воевать – это тоже такой кредитно-денежный проект. А любой проект надо прорекламировать. Точнее, маркетинг – это не только про рекламу. Это про то, как проект будет работать и кто его будет финансировать. И вот эта история с дронами – это маркетинг. Поляки пытаются понять, кто их может профинансировать: США, Европа или НАТО. Понять, кто выгодоприобретатель, а кто – инвестор.
Повторюсь, тут речь идет не о военно-политических вопросах, а о финансово-экономической составляющей.
А почему идет борьба за финансовые потоки? Потому что еще с 2014 года все эти санкции стали менять западный мир. Инвестиций из Китая и стран Востока в Европу тоже стало меньше. И после того, как Запад отключили от этих потоков с Востока, началась борьба за ресурсы внутри самого Запада. И они не могут придумать других проектов по перераспределению этих потоков, кроме как "Россия – наш враг. Она вот-вот нападет".
- Какова вероятность, что в рамках этой маркетинговой кампании Польша пойдет на мягкий вариант вмешательства в украинский конфликт: разрешит натовской ПВО со своей территории сбивать русские ракеты над территорией западной Украины?
- В вашем вопросе содержится противоречие, благодаря которому вы сами на него ответили.
"Разрешить сбивать" и "сбивать" — это разные вещи. И "разрешить сбивать" - это тоже маркетинговый ход. Польша может показать, что в состоянии сбивать ракеты, чтобы показать свою военную значимость и перетащить на себя финансовые потоки.
"Куй железо, пока СВО". А то вдруг потом деньги вообще закончатся.
Россия движется вперед. Не только на конституционных, но и на формально украинских территориях. Польша понимает, что украинский фактор будет снижаться, особенно, если США завязнут в конфликте с Венесуэлой. Рано или поздно Россия перемолотит европейскую машину, выйдет на определенные рубежи и навяжет киевскому режиму свою волю.
Повторюсь, Европа сама перекрыла себе кислород, разорвав связи с Россией. Польша вообще радовалась подрыву "Северных потоков". Да и Германия на это вяло отреагировала. И теперь все страны Европы будут пытаться перетянуть на себя одеяло, которое и так уже порвалось.
Дележка будет жесткой. Поэтому после русских дронов в Польше я бы не исключал, что нам стоит ждать взрывов в Германии. В Чехии еще до СВО были скандалы со взрывами арсеналов, которые они пытались свалить на российских шпионов. Будут отрабатывать старую методичку.