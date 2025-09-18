Непредсказуемая операция. Офицер ВС РФ рассказал, как воюют на островах в устье Днепра - 18.09.2025 Украина.ру
Непредсказуемая операция. Офицер ВС РФ рассказал, как воюют на островах в устье Днепра
Непредсказуемая операция. Офицер ВС РФ рассказал, как воюют на островах в устье Днепра
Непредсказуемая операция. Офицер ВС РФ рассказал, как воюют на островах в устье Днепра
Янис "Скобарь" Банаев из Пскова - представитель новой волны российских командиров, чьими университетами стали реальные боевые действия последних лет. О том, с каким риском и опасностями ему приходится сталкиваться во время выполнения боевых задач в устье Днепра он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-09-18T04:44
2025-09-18T04:44
новости
днепр
россия
сво
украина
всу
вс рф
Банаев начинал в псковском спецназе, затем в 2015 году подписал контракт с Минобороны, за его плечами командировки в Сирии и Карабахе. Простым матросом-штурмовиком начинал службу на островах в устье Днепра, которые контролирует Россия. Сегодня он лейтенант и один из командиров российских подразделений на этом участке фронта.Каждый выход нашей лодки на острова в устье Днепра сопряжен с большим риском, это целая военная операция, часто с непредсказуемыми последствиями, рассказал он. Именно в эти моменты противник сосредотачивает все имеющиеся у него силы и огневую мощь на лодках россиян. "В них мы развозим наших бойцов по постам на островах. И вот этот выход в узкие протоки Днепра и является такой своеобразной, всегда непредсказуемой военной операцией. Над нами зависают беспилотники всех видов – "Мавики" днем, ночью БПЛА "Баба Яга" с подвешенными к ней снарядами и тепловизорами, с помощью которых она обнаруживает людей и сбрасывает на них свои смертельные заряды. А еще по нам бьет артиллерия, минометы. На самих островах обнаружить наших бойцов крайне трудно, а на воде, да еще в лодке – мы почти беззащитны и поэтому противник, пользуясь этим, старается нас уничтожить прежде всего именно на лодках", - рассказал офицер. Самые большие потери у них как раз во время этих выходов. И в этом смысле должность штурмовика – весьма опасная, отметил Банаев.Полный текст интервью Яниса Банаева - на сайте Украина.ру.
днепр
россия
украина
Украина.ру
Янис "Скобарь" Банаев из Пскова - представитель новой волны российских командиров, чьими университетами стали реальные боевые действия последних лет. О том, с каким риском и опасностями ему приходится сталкиваться во время выполнения боевых задач в устье Днепра он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Банаев начинал в псковском спецназе, затем в 2015 году подписал контракт с Минобороны, за его плечами командировки в Сирии и Карабахе. Простым матросом-штурмовиком начинал службу на островах в устье Днепра, которые контролирует Россия. Сегодня он лейтенант и один из командиров российских подразделений на этом участке фронта.
Каждый выход нашей лодки на острова в устье Днепра сопряжен с большим риском, это целая военная операция, часто с непредсказуемыми последствиями, рассказал он. Именно в эти моменты противник сосредотачивает все имеющиеся у него силы и огневую мощь на лодках россиян.
"В них мы развозим наших бойцов по постам на островах. И вот этот выход в узкие протоки Днепра и является такой своеобразной, всегда непредсказуемой военной операцией. Над нами зависают беспилотники всех видов – "Мавики" днем, ночью БПЛА "Баба Яга" с подвешенными к ней снарядами и тепловизорами, с помощью которых она обнаруживает людей и сбрасывает на них свои смертельные заряды. А еще по нам бьет артиллерия, минометы. На самих островах обнаружить наших бойцов крайне трудно, а на воде, да еще в лодке – мы почти беззащитны и поэтому противник, пользуясь этим, старается нас уничтожить прежде всего именно на лодках", - рассказал офицер.
Самые большие потери у них как раз во время этих выходов. И в этом смысле должность штурмовика – весьма опасная, отметил Банаев.
Полный текст интервью Яниса Банаева - на сайте Украина.ру.
