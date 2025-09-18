НАТО нарушает военный баланс у границ Союзного государства — Тиханский - 18.09.2025 Украина.ру
НАТО нарушает военный баланс у границ Союзного государства — Тиханский
НАТО нарушает военный баланс у границ Союзного государства — Тиханский
Сосредоточение 70-тысячной группировки войск НАТО у границ нарушает военный баланс в регионе, что вынуждает Россию и Белоруссию готовить асимметричный ответ. На учениях "Запад-2025" будет отрабатываться применение тактического ядерного оружия
2025-09-18T05:00
2025-09-18T05:00
Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал военно-политический аналитик, полковник запаса, автор телеграм-канала "Белорусский балкон" Александр Тиханский.Эксперт пояснил, что группировка в 70 тысяч человек сопоставима по численности с 14-15 бригадами, что примерно равно силам северной группировки ВСУ. Он подчеркнул, что превосходство европейских армий в численности делает конвенциальную войну на этом театре военных действий невозможной для Союзного государства."Мы уже несколько раз предупреждали европейцев, что на нашем ТВД конвенциальной войны быть не может, поскольку европейские армии по своей численности превосходят армии Союзного государства", — заявил Тиханский.Аналитик прямо указал на предусмотренные доктриной меры ответа на возможную агрессию."И если они попробуют зайти на территорию РБ или Калининградской области, это привлечет за собой применение тактического ядерного оружия. Это предусмотрено в ядерной доктрине России", — резюмировал полковник запаса.Полный текст интервью Александра Тиханского: Если НАТО полезет на Белоруссию и Калининград, "Орешники" полетят по всей Европе читайте на сайте Украина.ру.
НАТО нарушает военный баланс у границ Союзного государства — Тиханский

05:00 18.09.2025
 
Сосредоточение 70-тысячной группировки войск НАТО у границ нарушает военный баланс в регионе, что вынуждает Россию и Белоруссию готовить асимметричный ответ. На учениях "Запад-2025" будет отрабатываться применение тактического ядерного оружия
Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал военно-политический аналитик, полковник запаса, автор телеграм-канала "Белорусский балкон" Александр Тиханский.
Эксперт пояснил, что группировка в 70 тысяч человек сопоставима по численности с 14-15 бригадами, что примерно равно силам северной группировки ВСУ. Он подчеркнул, что превосходство европейских армий в численности делает конвенциальную войну на этом театре военных действий невозможной для Союзного государства.
"Мы уже несколько раз предупреждали европейцев, что на нашем ТВД конвенциальной войны быть не может, поскольку европейские армии по своей численности превосходят армии Союзного государства", — заявил Тиханский.
Аналитик прямо указал на предусмотренные доктриной меры ответа на возможную агрессию.
"И если они попробуют зайти на территорию РБ или Калининградской области, это привлечет за собой применение тактического ядерного оружия. Это предусмотрено в ядерной доктрине России", — резюмировал полковник запаса.
Блицкриг, Калининградская область - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Вчера, 07:00
Полный текст интервью Александра Тиханского: Если НАТО полезет на Белоруссию и Калининград, "Орешники" полетят по всей Европе читайте на сайте Украина.ру.
