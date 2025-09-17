https://ukraina.ru/20250917/sela-ukrainy-evakuiruyut-london-nachnet-platit-kievu-tramp-prizemlilsya-v-vindzore-itogi-17-sentyabrya-1068805619.html

Села Украины эвакуируют, Лондон начнет платить Киеву, Трамп приземлился в Виндзоре. Итоги 17 сентября

Села Украины эвакуируют, Лондон начнет платить Киеву, Трамп приземлился в Виндзоре. Итоги 17 сентября - 17.09.2025 Украина.ру

Села Украины эвакуируют, Лондон начнет платить Киеву, Трамп приземлился в Виндзоре. Итоги 17 сентября

Украина.ру, 17.09.2025

2025-09-17T18:00

2025-09-17T18:00

2025-09-17T18:00

эксклюзив

украина

лондон

великобритания

дональд трамп

кир стармер

андрей карлов

вооруженные силы украины

верховная рада

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/11/1068799433_0:57:1077:663_1920x0_80_0_0_dc2e240efbc44b7aef1f8fa454fbbd97.jpg

Принудительная эвакуацияУкраинские власти объявили принудительную эвакуацию жителей 18 сел в Синельниковском районе Днепропетровской области. Планируется вывозить детей с родителями, инвалидов и их опекунов из следующих населенных пунктов:Андреевка, Богодаровка, Братское, Отрадное, Вольное, Водяное, Гай, Добропасово, Левадное, Новоалександровка, Новоскелеванная, Александровка, Отрешки, Писанцы, Скотоватое, Старокасьяновское, Черненково и Покровское.Массовая эвакуация детей началась в апреле 2025 года. По данным украинских властей, вывезены более 3300 несовершеннолетних. Их размещают в транзитных центрах а затем перераспределяют по разным населенным пунктам.По данным украинских СМИ, в Павлоградском районе Днепропетровской области идут боевые действия.Подробнее об этом - в материале Алексея Туманова Минус электричество, газ и связь, плюс мародёры. Украина начинает уходить с ДнепропетровщиныЛондон будет платитьВеликобритания будет ежемесячно выделять украинским властям по 3,6 млрд фунтов стерлингов (более 4 млрд евро) до 2031 года. Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о столетнем партнерстве с Лондоном 17 сентября, открывающее доступ к финансированию. Британский парламент сделал это еще летом, 4 июля.Украинские власти должны тратить эти деньги только на то, что прописано в соглашении. В частности, за счет Лондона будут обучать военнослужащих ВСУ, обеспечивать пилотов, поставлять военную авиацию, сотрудничать в производстве дронов и артиллерии.Соглашение о партнерстве было подписано Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером в январе 2025 года. Согласно документу, Лондон обязуется поставлять Украине не менее 3,6 млрд фунтов стерлингов до финансового 2030-2031 года, далее - по необходимости.Посол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ Валерий Залужный назвал соглашение историческим, означающим интеграцию Украины в западный мир."Для Британии – это укрепление позиций в Восточной Европе, новые рынки и подтверждение статуса страны, стоящей на страже международного права и демократии", - заявил он в соцсетях.Трамп в ВиндзореПрезидент США Дональд Трамп во главе делегации высокопоставленных американских чиновников прибыл в Великобританию. Перед встречей с премьер-министром Киром Стармером он проведет время с королем Карлом III, который его и пригласил в страну.Британский монарх провел пышный прием. Американского президента покатали на карете в сопровождении лейб-гвардейцев на конях. В честь его визита дали салют - 41 выстрел с Виндзорской лужайки и одновременно из Тауэра. Провели небольшой военный парад. Всего в церемонии задействовали 1300 солдат и 120 коней. Затем Трампа отвели на обед.Британские журналисты предполагают, что таким образом правительство пытается использовать королевскую семью для достижения своих целей. Очевидцы подчеркивают необычную пышность и помпезность приема. Как предполагается, это было сделано для того, чтобы польстить американскому гостю.С практической точки зрения Кир Стармер, возможно, попытается добиться каких-нибудь успехов в сфере торговли с США (хотя бы смягчить 25% пошлины на импорт британской стали). Кроме этого - добиться от Трампа или обязательств перед НАТО, или обязательств по поддержке усилий, которые европейцы вкладывают в украинскую кампанию.Но и американцы, как говорится, не лыком шиты. Жена Трампа Мелания прибыла в Великобританию в тренче популярной британской фирмы. Фотографии уже разошлись по британским газетам. Местные журналисты назвали этот поступок "весьма мудрым", особенно в преддверии Лондонской недели моды, которая начнется 18 сентября.Король Карл и Трамп, вероятно, будут обсуждать Украину. Британский монарх глубоко погружен в детали переговоров между Россией и Украиной, и занимает сторону Киева. Об этом сообщили источники издания Politico в британском Минобороны. Не исключено, что Карл постарается убедить Трампа в необходимости более эффективно поддерживать Украину.

https://ukraina.ru/20250917/triumfator-v-babochke-tramp-privyazyvaet-k-noge-ssha-vsyu-evropu-ili-tolko-britaniyu-1068799059.html

украина

лондон

великобритания

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, лондон, великобритания, дональд трамп, кир стармер, андрей карлов, вооруженные силы украины, верховная рада, нато